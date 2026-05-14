Se cumplen 64 años de la boda de Juan Carlos y Sofía: una noche de bodas marcada por un accidente y seis meses de luna de miel

La boda de Juan Carlos y Sofía. (Hulton Archive/Getty Images)

El 14 de mayo de 1962, Juan Carlos I y Sofía de Grecia se casaron en Atenas, dando inicio a uno de los matrimonios más observados de la realeza europea. Hoy, 64 años después, aquel enlace se recuerda no solo por su significado político, sino también por los detalles insólitos y humanos que marcaron el comienzo de su vida en común. La pareja no solo encabezó titulares por la magnitud del evento, sino también por las circunstancias que rodearon su primera noche juntos y el extenso viaje que siguió.

El matrimonio se celebró en la catedral de San Dionisio, tras una ceremonia marcada por la diferencia de credos: Sofía, de fe ortodoxa, debió convertirse al catolicismo en un acto privado antes de la boda, cumpliendo así con los requisitos de la Casa Real española. Pocos días después, los jóvenes esposos se embarcaron en una luna de miel de casi seis meses, un recorrido que los llevó por varias capitales y que fue posible gracias al apoyo de los armadores griegos Stavros Niarchos y Aristóteles Onassis, amigos de la familia real griega. El viaje se inició en el velero Creole, propiedad de Niarchos, considerado uno de los más lujosos del mundo.

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Aquel viaje de bodas no fue el típico periplo romántico. Si bien la pareja visitó ciudades emblemáticas y fue recibida por figuras de primer orden, la luna de miel estuvo marcada por la incertidumbre y la adaptación a un nuevo rol público. Este viaje mundial incluyó encuentros con jefes de Estado y miembros de la realeza, y estuvo atravesado por situaciones personales inesperadas, como el accidente que sufrió Juan Carlos días antes del enlace.

La noche de bodas: un accidente inesperado

En la víspera de la boda, Juan Carlos se lesionó gravemente practicando kárate y judo con su cuñado Constantino, heredero al trono heleno. La fractura de clavícula izquierda, tratada con un yeso y cabestrillo, acompañó al príncipe hasta poco antes de ingresar a la catedral para casarse. La consecuencia directa fue una primera noche de casados lejos de la imagen romántica habitual: la joven Sofía, formada como puericultora, tuvo que atender a su esposo, retirándole cuidadosamente el yeso que se le había pegado a la piel y le provocaba dolor.

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La situación fue tan inusual que, según relatos de la reina Federica, madre de Sofía, no hubo ocasión para lo que ella llamaba “hacer dinastía”. Esta escena marcó el inicio de la convivencia matrimonial, mostrando desde el primer momento la capacidad de adaptación y el sentido práctico de la nueva reina consorte.

El accidente de Juan Carlos y la atención de Sofía no solo condicionaron la intimidad de la pareja, sino que simbolizaron las dificultades que ambos enfrentarían en su vida pública y privada. La noche de bodas quedó así asociada a la resiliencia y el cuidado mutuo, más que al romanticismo tradicionalmente esperado en tales ocasiones.

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Seis meses alrededor del mundo: el viaje de los recién casados

Tras la noche accidentada, la pareja se instaló en Spetsopoula, la isla privada de Niarchos, donde recibieron la emotiva visita de la familia real griega. La gira nupcial comenzó oficialmente en Corfú, lugar de veraneo de Sofía, y continuó con una escala en Roma, donde fueron recibidos por los príncipes Torlonia y saludaron al papa Juan XXIII, cuya intervención fue decisiva para la aprobación eclesiástica del matrimonio.

Juan Carlos y Sofía estuvieron seis meses de luna de miel. (Getty Images)

En Madrid, los recién casados tuvieron un encuentro oficial con el general Franco en el Palacio de El Pardo, oportunidad en la que Sofía agradeció personalmente el regalo de bodas: una tiara floral de plata, oro y diamantes encargada originalmente por Alfonso XII. El gesto fue bien recibido por el jefe de Estado español, consolidando un vínculo político en el inicio de la nueva etapa.

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La travesía continuó fuera de Europa, con visitas a la India, donde fueron recibidos por Nehru y su hija Indira Gandhi; Nepal, donde el rey Mahendra les tributó honores; Tailandia, Filipinas y Japón, donde el príncipe heredero Akihito los recibió oficialmente. En cada país, los príncipes españoles fueron agasajados al más alto nivel, consolidando relaciones diplomáticas y mostrando una nueva imagen de la monarquía europea.

A lo largo de esos seis meses, la luna de miel de Juan Carlos y Sofía se transformó en un viaje internacional de presentación y adaptación, marcado tanto por los compromisos oficiales como por las circunstancias personales que acompañaron a la pareja desde la misma noche de bodas.

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