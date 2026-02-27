España

El principal obstáculo del rey Juan Carlos para volver a España, expuesto por su círculo cercano: “No quiere incomodar a Felipe VI”

Por su parte, Carlos Herrera, que estuvo con el rey emérito recientemente, asegura que “no quiere volver”

Guardar
Juan Carlos I y Felipe
Juan Carlos I y Felipe VI en el servicio conmemorativo en honor del rey Constantino en Londres. (EFE)

Las especulaciones sobre un posible regreso del rey Juan Carlos a España han cobrado impulso tras desligarse de lo sucedido en el 23F con la publicación de los documentos desclasificados, pese a que no fuese ese el motivo de su marcha. Espejo Público ha recogido la opinión y los impedimentos del propio monarca sobre el tema y, aunque la Casa Real ha reiterado que el monarca emérito puede retornar al país “cuando quiera”, el debate se ha intensificado acerca de los requisitos que implica esta decisión y el impacto que podría tener sobre la institución y la familia real.

La posición oficial transmitida por Zarzuela pasa por permitir el regreso del rey Juan Carlos siempre que se ajusten determinadas condiciones fiscales. La Corona ha informado que, en aras de “salvaguardar la imagen y la reputación de especulaciones posibles, de críticas, y por consiguiente, salvaguardar la imagen de la Corona como institución”, el rey emérito podría volver libremente a España, pero debería hacerlo “recuperando la residencia fiscal en España”.

La periodista Gemma López, colaboradora de Espejo Público, ha analizado las alternativas que contemplaría actualmente el rey emérito: “Tiene dos opciones, pasar por el aro y decir: ‘Vale, fijo mi residencia en España’. O decir: ‘No, me quedo aquí, y el día que yo fallezca, mi hijo tiene un problema’. ¿Qué va a poder más?”. Esta dicotomía expone la dificultad del escenario, en el que la tensión entre Felipe VI y su padre sigue estando presente, percibiéndose claramente en los movimientos recientes de ambas partes.

El rey Juan Carlos, en
El rey Juan Carlos, en imagen de archivo (Europa Press)

El entorno del rey Juan Carlos reacciona

Pocos minutos después, el propio programa de Antena 3 ha aportado nueva información tras contactar con el entorno del monarca emérito. Un periodista del espacio, presentado por Susanna Griso, ha recogido la valoración de una persona próxima a Juan Carlos I que le ha visto recientemente: “Hemos recibido un mensaje del entorno del rey emérito, una persona que hace poco habló con él y lo ha visto ‘bastante emocionado’”.

El 'Telediario 1' emite el vídeo inédito del rey Juan Carlos pidiendo apoyo para su hijo Felipe VI. (RTVE)

El mensaje trasmitido precisa: “El rey quiere volver regularmente a España, no quiere incomodar a Felipe VI y su regreso va a depender de la situación y del momento”. Estas palabras, ofrecidas en directo, reflejan el deseo del ex jefe de Estado de regresar a España, aunque su principal preocupación es que su vuelta signifique el menor inconveniente posible para su hijo y para la institución.

Carlos Herrera asegura que el rey no quiere volver

Dentro de este escenario mediático, el periodista Carlos Herrera ha ofrecido también su perspectiva en el programa Herrera en COPE, argumentando que “Juan Carlos debería poder vivir normalmente en España si quiere, porque cada uno puede vivir donde quiera”. Herrera subraya que el rey emérito tiene plena capacidad para entrar y salir del territorio nacional y elegir su residencia, tanto a efectos fiscales como físicos.

Los reyes Felipe, Letizia y
Los reyes Felipe, Letizia y el emérito, en imagen de archivo (Europa Press)

El presentador radiofónico destaca que la decisión de residir en Abu Dabi responde, en última instancia, a una preferencia personal del propio monarca. Según ha afirmado en la emisora, “la respuesta a esta idea del líder de la oposición ha sido señalar que es el propio Juan Carlos quien no quiere venir a España. Y es cierto: el propio rey Juan Carlos quiere vivir fuera y cada uno vive donde le apetece”.

Temas Relacionados

Juan Carlos IFelipe VICasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Receta de tomates verdes fritos, un plato ‘de película’ tradicional de la cocina sureña estadounidense

La elaboración consiste en pasar rodajas de tomate por harina, huevo y pan rallado, para luego freírlas en aceite caliente, logrando un contraste de texturas irresistible

Receta de tomates verdes fritos,

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 27 febrero

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo

Calendario lunar España: cuáles son las fases de la luna de la semana

Sumérgete en el calendario lunar y descubre cómo este antiguo sistema sigue marcando el ritmo en nuestros días

Calendario lunar España: cuáles son

Unos arqueólogos encuentran debajo de una casa cuatro burros enterrados en extrañas circunstancias

El primer asno fue localizado en 2010, con la cabeza separada y emplazada cuidadosamente sobre el abdomen, las extremidades atadas y el cráneo orientado hacia el este, posición compartida con los otros tres animales

Unos arqueólogos encuentran debajo de

Las mejores plantas para espacios con poca luz: más allá del poto o la lengua de suegra

No todas las plantas requieren de luz directa o sol, algunas son perfectas para zonas más oscuras

Las mejores plantas para espacios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno valenciano releva a

El Gobierno valenciano releva a dos altos cargos de Emergencias, uno de los cuales cuestionó la actuación de Pradas en la DANA

“Te dejo como un trozo de carne. Te reviento”: una subinspectora de Policía pide que un comisario sea juzgado por acoso, amenazas, lesiones, y agresión sexual

Un tribunal ordena repetir un procedimiento de adopción internacional por falta de datos sobre la nacionalidad del menor

Los documentos desclasificados del 23F dan aire a Juan Carlos I: su intento de frenar el golpe de Estado alimenta las peticiones de su regreso a España

Un grupo de policías nacionales “da un paso al frente” para conseguir una sindicalización libre dentro del cuerpo por la vía judicial, legislativa y social

ECONOMÍA

El Gobierno catalán destina 1.900

El Gobierno catalán destina 1.900 millones a políticas de vivienda en los presupuestos de 2026, la mayor inversión de su historia

El precio de la luz cae en España: ha sido el mes de febrero más barato de la historia

El campo rechaza el acuerdo UE-Mercosur mientras que los sectores del vino, aceite, carnes y frutas lo celebran

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “En el trabajo te deben exigir según tu salario, no según tu capacidad”

Bruselas anuncia la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur

DEPORTES

Los equipos españoles ya tienen

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions