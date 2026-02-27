El principal obstáculo del rey Juan Carlos para volver a España, expuesto por su círculo cercano: “No quiere incomodar a Felipe VI”

Juan Carlos I y Felipe VI en el servicio conmemorativo en honor del rey Constantino en Londres. (EFE)

Las especulaciones sobre un posible regreso del rey Juan Carlos a España han cobrado impulso tras desligarse de lo sucedido en el 23F con la publicación de los documentos desclasificados, pese a que no fuese ese el motivo de su marcha. Espejo Público ha recogido la opinión y los impedimentos del propio monarca sobre el tema y, aunque la Casa Real ha reiterado que el monarca emérito puede retornar al país “cuando quiera”, el debate se ha intensificado acerca de los requisitos que implica esta decisión y el impacto que podría tener sobre la institución y la familia real.

La posición oficial transmitida por Zarzuela pasa por permitir el regreso del rey Juan Carlos siempre que se ajusten determinadas condiciones fiscales. La Corona ha informado que, en aras de “salvaguardar la imagen y la reputación de especulaciones posibles, de críticas, y por consiguiente, salvaguardar la imagen de la Corona como institución”, el rey emérito podría volver libremente a España, pero debería hacerlo “recuperando la residencia fiscal en España”.

La periodista Gemma López, colaboradora de Espejo Público, ha analizado las alternativas que contemplaría actualmente el rey emérito: “Tiene dos opciones, pasar por el aro y decir: ‘Vale, fijo mi residencia en España’. O decir: ‘No, me quedo aquí, y el día que yo fallezca, mi hijo tiene un problema’. ¿Qué va a poder más?”. Esta dicotomía expone la dificultad del escenario, en el que la tensión entre Felipe VI y su padre sigue estando presente, percibiéndose claramente en los movimientos recientes de ambas partes.

El rey Juan Carlos, en imagen de archivo (Europa Press)

El entorno del rey Juan Carlos reacciona

Pocos minutos después, el propio programa de Antena 3 ha aportado nueva información tras contactar con el entorno del monarca emérito. Un periodista del espacio, presentado por Susanna Griso, ha recogido la valoración de una persona próxima a Juan Carlos I que le ha visto recientemente: “Hemos recibido un mensaje del entorno del rey emérito, una persona que hace poco habló con él y lo ha visto ‘bastante emocionado’”.

El 'Telediario 1' emite el vídeo inédito del rey Juan Carlos pidiendo apoyo para su hijo Felipe VI. (RTVE)

El mensaje trasmitido precisa: “El rey quiere volver regularmente a España, no quiere incomodar a Felipe VI y su regreso va a depender de la situación y del momento”. Estas palabras, ofrecidas en directo, reflejan el deseo del ex jefe de Estado de regresar a España, aunque su principal preocupación es que su vuelta signifique el menor inconveniente posible para su hijo y para la institución.

Carlos Herrera asegura que el rey no quiere volver

Dentro de este escenario mediático, el periodista Carlos Herrera ha ofrecido también su perspectiva en el programa Herrera en COPE, argumentando que “Juan Carlos debería poder vivir normalmente en España si quiere, porque cada uno puede vivir donde quiera”. Herrera subraya que el rey emérito tiene plena capacidad para entrar y salir del territorio nacional y elegir su residencia, tanto a efectos fiscales como físicos.

Los reyes Felipe, Letizia y el emérito, en imagen de archivo (Europa Press)

El presentador radiofónico destaca que la decisión de residir en Abu Dabi responde, en última instancia, a una preferencia personal del propio monarca. Según ha afirmado en la emisora, “la respuesta a esta idea del líder de la oposición ha sido señalar que es el propio Juan Carlos quien no quiere venir a España. Y es cierto: el propio rey Juan Carlos quiere vivir fuera y cada uno vive donde le apetece”.