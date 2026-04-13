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El primer confesionario de Rosalía en Barcelona: Yolanda Ramos habla de sexo, pelos y un vaso de agua

La actriz catalana ha sido la primera de las artistas en confesarse junto a Rosalía durante su gira de ‘LUX’ en Barcelona

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Yolanda Ramos en el confesionario de Rosalía, en Barcelona
La actriz Yolanda Ramos es la primera invitada en aparecer en el confesionario de Rosalía en Barcelona. / Captura de pantalla

La nueva gira de Rosalía ha arrancado en Barcelona con una propuesta escénica que fusiona música y confesiones en directo, situando el confesionario como uno de los grandes atractivos de su espectáculo en el Palau Sant Jordi. La apertura de la serie de cuatro conciertos previstos en la capital catalana ha contado como primera confidente con la humorista, actriz y presentadora Yolanda Ramos (Barcelona, 57 años), cuya intervención ha generado ovaciones del público y una de las anécdotas escabrosas más recordadas de la noche.

Yolanda Ramos ha relatado ante la artista y los asistentes una experiencia personal inesperadamente divertida. Durante su intervención, Ramos ha combinado el castellano y el catalán para narrar una cita con un hombre cuyos detalles, según sus propias palabras, generaron recelo desde el principio. La actriz ha descrito cómo el individuo “tenía cosas encima de un armario”, circunstancia que le llevó a advertir: “No te fíes nunca de uno que tiene cosas encima de un armario”. Esta experiencia terminó con una improvisada sesión de depilación, después de que el hombre acudiese con un vaso de agua y una maquinilla, y culminó con una confusión de vasos que provocó la risa colectiva del pabellón.

En compañía de los asistentes, Rosalía ha escuchado el relato de la cómica y, acto seguido, ha extraído una conclusión que ha sido repetida y celebrada en las redes sociales: “Esto fue un encuentro entre dos perlas”. Sin dejar pasar la ocasión, la cantante ha añadido a modo de resumen la frase: “Moraleja: nunca te acuestes con un músico”. Pese a que este primer confesionario de la ciudad condal ha contado con Ramos, los fans habían barajado otras opciones como Bad Gyal o Amaia.

Qué se sabe del primer confesionario de Rosalía en Barcelona

La presencia de Yolanda Ramos como primera invitada ha marcado el punto de partida de esta serie de confesiones en la gira LUX. Durante cerca de 10 minutos, la humorista ha protagonizado un relato hilvanado de ironía y sorpresa, alternando su intervención en las dos lenguas cooficiales y estableciendo un precedente para quienes la sucedan en las siguientes noches. Este estreno se ha producido en un Palau Sant Jordi abarrotado, ya que las cuatro fechas programadas han colgado el cartel de “entradas agotadas”.

Este formato del confesionario, que ya se había presentado en los conciertos de Madrid y Lisboa con otros invitados como Aitana, Soy una Pringada, Metrika, Shannis y la futbolista Kika Nazareth, se ha consolidado como una pieza central del espectáculo de Rosalía, tal y como han sostenido ambos medios. El público, integrado también por otras caras conocidas como el tenista Carlos Alcaraz, los cómicos Andreu Buenafuente y Silvia Abril o el presentador Àngel Llàcer, ha seguido con expectación el relato, que ha combinado elementos de cotidianidad y humor escatológico, en palabras de Europa Press.

Superado el momento del confesionario, la artista ha continuado con una serie de temas muy coreados, entre los que se incluyen La perla, Sauvignon Blanc —canción en la que ha hecho alusión a sus preferencias por vinos catalanes como un Penedès, un Priorat o un Empordà— y La yugular. Durante la interpretación de Dios es un stalker, Rosalía se ha paseado entre el público hasta llegar a la orquesta.

¿Quién será la próxima invitada al confesionario de Rosalía?

La elección de Yolanda Ramos para la primera noche del confesionario ha supuesto una muestra del tono y el carácter del formato elegido por Rosalía para esta serie de conciertos. A diferencia de otras paradas de la gira, la intervención de Ramos ha sobresalido por su estructura narrativa, sus giros inesperados y la alternancia de registros humorísticos.

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La respuesta del público ha confirmado la acogida de este confesionario, obligando a preguntarse quiénes serán los próximos invitados en las siguientes funciones del Palau Sant Jordi, una incógnita que ha pasado a formar parte de la expectación en torno al ciclo de conciertos en Barcelona. Según la información citada de Europa Press, otras celebridades han presenciado el espectáculo desde el público, contribuyendo a la atmósfera de evento conjunto más allá del mero recital.

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