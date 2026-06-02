Isabel Coixet desvela sus “placeres culpables” en ‘Al cielo con ella’: dos sagas estadounidenses míticas de acción y suspense

La directora de cine acude al programa conducido por Henar Álvarez. / Captura de pantalla

En una noche por todo lo alto, Isabel Coixet (Sant Adrià de Besòs, 66 años) ha repasado su trayectoria profesional junto a Henar Álvarez, entre risas y complicidad. La directora de cine, con ocho Goyas a sus espaldas, ha visitado el plató de Al cielo con ella como primera invitada del programa de este martes. Tras profundizar tanto en aquellos proyectos que Coixet ha dirigido como en los que se ha quedado con las ganas, la directora ha confesado sus “placeres culpables”, como los ha llamado la presentadora. Las sagas al completo de Fast & Furious y John Wick son, sin duda, las “debilidades” de la cineasta.

“Tengo una debilidad”, ha empezado afirmando Coixet, ante las risas de Álvarez. La directora española más reconocida ha confesado en RTVE que hay películas que le generan tranquiliad para poder descansar, como las dos sagas estadounidenses: “Es como ruido blanco, que te la pones y te duermes”. Pero no solo las disfruta como espectadora, sino que le gustaría ponerse tras la cámara en una versión madrileña rodada en los barrios de Orcasitas o Vallecas de las películas de Dominic Toretto. “Me gustaría hacer una de esas, pero no sé si me llamarán”, ha concluido Coixet.

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La reacción de Isabel Coixet tras su primera nominación a los Premios Goya: “No se me ocurrió ir”

“La primera vez que me nominaron, no se me ocurrió ir”, ha confesado Coixet ante el estupor de la presentadora. Su primera nominación en unos Premios Goya fue en 1990, por Demasiado viejo para morir joven, como Mejor Director Novel. La directora catalana no ganaría un galardón de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España hasta 2004, como Mejor guion adaptado, por Mi vida sin mí, película protagonizada por unas jovencísimas Leonor Watling, Maria de Medeiros y Mark Ruffalo.

La directora ha reconocido, durante la entrevista en RTVE, que ha tenido la suerte de trabajar con “muy buenos actores”, además de otros cineastas. Acto seguido, Henar Álvarez ha querido indagar en el proceso de selección del elenco de una película, por lo que le ha preguntado a la directora por la cultura del bótox, que impera en muchas actrices en la industria mundial.

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“A mi me gusta la imperfección, alguien asimétrico”, ha reconocido sin tapujos Coixet. La presentadora ha apuntado entonces hacia una de las actrices predilectas de Pedro Almodóvar: Rosi de Palma, de quien ambas mujeres han admitido haberse quedado impresionadas al verla. Del mismo modo, Coixet ha rechazado todos aquellos perfiles que optan por plastificarse los rostros. “Nicole Kidman, no, mal”, ha ejemplificado la directora. “No las cojo”, ha sentenciado.

La denuncia por violencia sexual contra el realizador Carlos Vermut es el tema de debate en la alfombra roja de los Premios Feroz, donde los representantes del cine se han mostrado a favor de dar publicidad a estos casos porque como ha dicho Isabel Coixet "todas y todos hemos normalizado conductas de mierda". "Y es el momento de que se pongan sobre la mesa", ha subrayado la directora catalana, cuya película 'Un amor' está entre las nominadas de esta undécima edición de los premios de los informadores cinematográficos que se celebran en el Palacio de Vistalegre, en Madrid.Hugo Silva, nominado a mejor actor secundario por 'Un amor', se ha mostrado "bastante impactado", mientras que Andreu Buenafuente ha pedido "apoyo y respeto por las víctimas". Hugo Silva, nominado a mejor actor secundario por 'Un amor', se ha mostrado "bastante impactado", mientras que Andreu Buenafuente ha pedido "apoyo y respeto por las víctimas".

En la faceta más internacional de la directors, Henar Álvarez ha indagado en por qué Isabel Coixet no dirigió Million Dollar Baby, película de 2004 que acabó dirigiendo Clint Eastwood. La directora española había querido estar al frente del proyecto, pero no estaba conforme con la actriz que se proponía desde la productora. Tras su negativa a que Sandra Bullock fuese Maggie, una joven boxeadora, en la ficción, llegó otro director al que no se le pudo decir que no. “Luego entró Clint y, obviamente, le hicieron caso”, ha admitido para zanjar el tema.

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