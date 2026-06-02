España

Isabel Coixet desvela sus “placeres culpables” en ‘Al cielo con ella’: dos sagas estadounidenses míticas de acción y suspense

La directora de cine ha profundizado en su profesión en una conversación amena con Henar Álvarez, quien le ha hecho una batería de preguntas sobre sus películas favoritas, sus nuevos proyectos y el camino hasta su presente

Guardar
Google icon
Isabel Coixet, directora de cine
La directora de cine acude al programa conducido por Henar Álvarez. / Captura de pantalla

En una noche por todo lo alto, Isabel Coixet (Sant Adrià de Besòs, 66 años) ha repasado su trayectoria profesional junto a Henar Álvarez, entre risas y complicidad. La directora de cine, con ocho Goyas a sus espaldas, ha visitado el plató de Al cielo con ella como primera invitada del programa de este martes. Tras profundizar tanto en aquellos proyectos que Coixet ha dirigido como en los que se ha quedado con las ganas, la directora ha confesado sus “placeres culpables”, como los ha llamado la presentadora. Las sagas al completo de Fast & Furious y John Wick son, sin duda, las “debilidades” de la cineasta.

“Tengo una debilidad”, ha empezado afirmando Coixet, ante las risas de Álvarez. La directora española más reconocida ha confesado en RTVE que hay películas que le generan tranquiliad para poder descansar, como las dos sagas estadounidenses: “Es como ruido blanco, que te la pones y te duermes”. Pero no solo las disfruta como espectadora, sino que le gustaría ponerse tras la cámara en una versión madrileña rodada en los barrios de Orcasitas o Vallecas de las películas de Dominic Toretto. “Me gustaría hacer una de esas, pero no sé si me llamarán”, ha concluido Coixet.

PUBLICIDAD

La reacción de Isabel Coixet tras su primera nominación a los Premios Goya: “No se me ocurrió ir”

“La primera vez que me nominaron, no se me ocurrió ir”, ha confesado Coixet ante el estupor de la presentadora. Su primera nominación en unos Premios Goya fue en 1990, por Demasiado viejo para morir joven, como Mejor Director Novel. La directora catalana no ganaría un galardón de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España hasta 2004, como Mejor guion adaptado, por Mi vida sin mí, película protagonizada por unas jovencísimas Leonor Watling, Maria de Medeiros y Mark Ruffalo.

La directora ha reconocido, durante la entrevista en RTVE, que ha tenido la suerte de trabajar con “muy buenos actores”, además de otros cineastas. Acto seguido, Henar Álvarez ha querido indagar en el proceso de selección del elenco de una película, por lo que le ha preguntado a la directora por la cultura del bótox, que impera en muchas actrices en la industria mundial.

PUBLICIDAD

“A mi me gusta la imperfección, alguien asimétrico”, ha reconocido sin tapujos Coixet. La presentadora ha apuntado entonces hacia una de las actrices predilectas de Pedro Almodóvar: Rosi de Palma, de quien ambas mujeres han admitido haberse quedado impresionadas al verla. Del mismo modo, Coixet ha rechazado todos aquellos perfiles que optan por plastificarse los rostros. “Nicole Kidman, no, mal”, ha ejemplificado la directora. “No las cojo”, ha sentenciado.

La denuncia por violencia sexual contra el realizador Carlos Vermut es el tema de debate en la alfombra roja de los Premios Feroz, donde los representantes del cine se han mostrado a favor de dar publicidad a estos casos porque como ha dicho Isabel Coixet "todas y todos hemos normalizado conductas de mierda". "Y es el momento de que se pongan sobre la mesa", ha subrayado la directora catalana, cuya película 'Un amor' está entre las nominadas de esta undécima edición de los premios de los informadores cinematográficos que se celebran en el Palacio de Vistalegre, en Madrid.Hugo Silva, nominado a mejor actor secundario por 'Un amor', se ha mostrado "bastante impactado", mientras que Andreu Buenafuente ha pedido "apoyo y respeto por las víctimas". Hugo Silva, nominado a mejor actor secundario por 'Un amor', se ha mostrado "bastante impactado", mientras que Andreu Buenafuente ha pedido "apoyo y respeto por las víctimas".

En la faceta más internacional de la directors, Henar Álvarez ha indagado en por qué Isabel Coixet no dirigió Million Dollar Baby, película de 2004 que acabó dirigiendo Clint Eastwood. La directora española había querido estar al frente del proyecto, pero no estaba conforme con la actriz que se proponía desde la productora. Tras su negativa a que Sandra Bullock fuese Maggie, una joven boxeadora, en la ficción, llegó otro director al que no se le pudo decir que no. “Luego entró Clint y, obviamente, le hicieron caso”, ha admitido para zanjar el tema.

Temas Relacionados

Henar ÁlvarezRTVETVEDirectoresCine EspañolTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los ganadores del Cupón Diario de la Once del 2 de junio

Basta con acertar a uno de los números de la combinación ganadora de esta lotería para obtener uno de sus premios

Comprueba los ganadores del Cupón Diario de la Once del 2 de junio

Alerta Sanitaria: la Agencia Española de Seguridad Alimentaria advierte de un alimento con un alérgeno no declarado

Las AESAN han difundido una alerta urgente sobre un artículo alimenticio contaminado

Alerta Sanitaria: la Agencia Española de Seguridad Alimentaria advierte de un alimento con un alérgeno no declarado

El cambio climático amenaza el Uruguay-España del Mundial: el riesgo de jugar con calor extremo se dispara hasta el 70%

Un análisis de Climate Central sitúa este partido como el más condicionado por el aumento de temperaturas capaces de reducir el rendimiento de los futbolistas

El cambio climático amenaza el Uruguay-España del Mundial: el riesgo de jugar con calor extremo se dispara hasta el 70%

El rapero Trueno sueña con una final entre España y Argentina, en ‘La Revuelta’: “Lamine contra Messi, lo nuevo contra lo establecido”

El compositor ha sido el invitado de la noche en RTVE, en un programa marcado por la reaparición de Lalachús, el bailoteo del público sobre el escenario y el gol del artista

El rapero Trueno sueña con una final entre España y Argentina, en ‘La Revuelta’: “Lamine contra Messi, lo nuevo contra lo establecido”

Rossy de Palma cuestiona los prejuicios en ‘El Hormiguero’: “Que te vean ridículo es un problema de los demás, no tuyo”

La actriz presenta el remake femenino de ‘La caza’, reivindica su método intuitivo y relata cómo transformó las críticas a su físico en aprendizaje personal

Rossy de Palma cuestiona los prejuicios en ‘El Hormiguero’: “Que te vean ridículo es un problema de los demás, no tuyo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Tercera jornada del juicio al hermano de Pedro Sánchez: una aspirante al puesto en la Diputación de Badajoz afirma que fue avisada por WhatsApp de que la plaza ya estaba adjudicada

La Guardia Civil expedienta y suspende al excapitán de la UCO acusado de revelar información reservada y colaborar con la trama liderada por Leire Díez

¿En qué lengua serán los actos del papa en Barcelona? ¿Hablará León XIV en catalán?: “No vamos a ponernos a decir qué tiene que hacer la Iglesia”

El Supremo anula la condena a una teniente coronel que contrató a la profesora de inglés de su hijo y a su hermana en el hospital Gómez Ulla

ECONOMÍA

Las aerolíneas concuerdan con la CNMC sobre rebajar las tarifas aeroportuarias un 0,59% anual frente al aumento propuesto por Aena

Las aerolíneas concuerdan con la CNMC sobre rebajar las tarifas aeroportuarias un 0,59% anual frente al aumento propuesto por Aena

Cebolla, lechuga y carne de cerdo, los consumidores pagan hasta seis veces más de lo que recibe el productor por los alimentos

España perdería un 12% de PIB per cápita en 2060 y aumentaría la presión demográfica si no hubiera inmigración

Las CCAA populares rechazan reunirse con Hacienda para abordar la reforma de la financiación autonómica: “Lo que es de todos, se negocia entre todos”

Un jefe quitó los taburetes de los cajeros de un supermercado porque le molestaba que se sentaran y en dos semanas tuvo que rectificar: qué dice la ley en España

DEPORTES

El cambio climático amenaza el Uruguay-España del Mundial: el riesgo de jugar con calor extremo se dispara hasta el 70%

El cambio climático amenaza el Uruguay-España del Mundial: el riesgo de jugar con calor extremo se dispara hasta el 70%

“Tendría que estar en la cocina fregando”: los insultos a una árbitra en un partido de juveniles en Alicante

De su relación con Mourinho al “peor partido de mi vida” como árbitro: las confesiones de Mateu Lahoz

El Real Madrid de Florentino en la carrera por Konaté y Dumfries, en medio de la lucha electoral

Rafa Jódar sucumbe ante un intratable Zverev y se queda a las puertas de las semifinales de Roland Garros