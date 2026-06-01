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Ternera en salsa de ostras al estilo chino: un plato muy fácil y sabroso, ideal para salir de la rutina

El secreto de esta receta reside en la mezcla de salsa de soja y salsa de ostras; esta última, reconocida por su textura espesa y su capacidad de realzar el sabor de los alimentos sin opacarlos

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Ternera con verduras al estilo asiático (Pexels)
Ternera con verduras al estilo asiático (Pexels)

La ternera en salsa es un clásico en muchos hogares, una receta fácil que hoy prepararemos en su versión asiática para salir de la rutina a golpe de sabor. La ternera con salsa de ostras, un clásico de la cocina china y de los restaurantes asiáticos, es una receta muy fácil de replicar en casa, ideal para darle un poquito de alegría a nuestro menú semanal gracias a su sabor profundo y rico en umami.

La clave para conseguir un resultado perfecto en esta receta es utilizar una buena carne, que ya sea tierna de por sí, ya que la cocción va a ser muy breve y a fuego alto y queremos evitar que quede demasiado dura. El solomillo, la babilla o el entrecot van de maravilla a esta preparación. Además de la ternera, el plato suele incluir algunas verduras que pueden variar según el gusto de cada cocinero; desde pimientos, cebolla o zanahoria hasta setas o brócoli.

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La salsa, por otro lado, es la protagonista del plato, un ingrediente que potencia el resto de elementos y que hace de este plato un festival de sabores. Se elabora a base de salsa de soja y salsa de ostras, un ingrediente fundamental muy sencillo de encontrar en tiendas asiáticas y en la sección internacional de nuestros supermercados. Se trata de un condimento espeso y de color oscuro, muy apreciado por su sabor profundo con notas dulces y saladas y un intenso umami. Elaborada con extractos de ostras seleccionadas, es imprescindible en la cocina asiática, especialmente para salteados como este.

Receta de ternera en salsa de ostras

La ternera en salsa de ostras se compone de tiras de ternera maceradas y salteadas a fuego vivo, junto a verduras cortadas en juliana. La salsa, a base de salsa de ostras y soja, aporta brillo y sabor a la carne, que queda jugosa y llena de matices. Es fundamental cocinar a fuego alto y no sobrepasar el tiempo para mantener la ternera tierna.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
    • Preparación: 20 minutos
    • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 500 g de filete de ternera (entrecot, solomillo, lomo bajo o babilla)
  • 2 cucharadas de salsa de ostras
  • 2 cucharadas de salsa de soja
  • 1 cucharadita de maicena
  • 1 cucharadita de jengibre fresco rallado
  • 1 cebolla grande
  • 1 zanahoria
  • 1 pimiento rojo
  • 1 pimiento verde
  • 1 diente de ajo
  • 1 cucharadita de azúcar moreno (opcional)
  • 30 ml de agua
  • Aceite de sésamo
  • Pimienta blanca
  • Sal

Cómo hacer ternera en salsa de ostras, paso a paso

  1. Corta la ternera en tiras finas, a contraveta, para que quede más tierna.
  2. Coloca la carne en un bol y añade 1 cucharada de salsa de soja, 1 de salsa de ostras, la maicena, un poco de pimienta blanca y unas gotas de aceite de sésamo. Mezcla bien y deja marinar al menos 30 minutos (ideal 4 horas en nevera).
  3. Pela y corta la cebolla en cuadrados grandes, la zanahoria en tiras finas y los pimientos en juliana.
  4. Prepara la salsa mezclando en un bol 1 cucharada de salsa de soja, 1 de salsa de ostras, el agua y el azúcar moreno. Remueve hasta disolver la maicena.
  5. Calienta una sartén o wok con aceite de sésamo a fuego fuerte. Saltea el ajo laminado y retíralo en cuanto dore.
  6. Incorpora la ternera marinada. Saltea solo 1-2 minutos, hasta que cambie de color. Retira y reserva para evitar que se endurezca.
  7. Añade las verduras: primero la cebolla, después la zanahoria y los pimientos. Saltea a fuego fuerte hasta que queden al dente.
  8. Devuelve la carne y el ajo a la sartén, mezcla bien y añade la salsa preparada. Cocina todo junto 1-2 minutos hasta que la salsa espese y las verduras estén brillantes.
  9. Sirve caliente, espolvoreando semillas de sésamo si lo deseas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 265 kcal aprox.
  • Proteínas: 23 g
  • Grasas: 9 g
  • Hidratos de carbono: 17 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, dentro de un recipiente hermético, hasta 2 días. No se recomienda congelar porque la salsa puede perder textura y las verduras, firmeza.

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