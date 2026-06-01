Fruta y verdura fresca a diario y menos frituras: así serán los menús en las escuelas de 0 a 3 años según la nueva norma de Consumo

Imagen de un comedor escolar. (Europa Press)

Con el objetivo de impulsar una alimentación equilibrada desde los primeros años de vida, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 va a ampliar su regulación de menús saludables a las escuelas infantiles de 0 a 3 años. La nueva norma, orientada a incorporar al primer ciclo de educación infantil las directrices del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, garantizará la presencia diaria de fruta y verdura fresca, un mayor consumo de pescado y legumbres, y limitará tanto las frituras como los alimentos precocinados, según ha informado este lunes el departamento que dirige Pablo Bustinduy.

La medida establece que el agua y la leche serán las únicas bebidas autorizadas, mientras que los refrescos y las bebidas azucaradas quedan excluidas del menú. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), en consenso con las comunidades autónomas, elaboró el documento base que respalda la iniciativa.

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Un grupo de niñas almorzando en el comedor escolar (Europa Press)

Entre los requisitos nutricionales, la norma exige que al menos el 45% de las raciones de frutas y hortalizas sean de temporada y que los cereales integrales sean la opción preferente, salvo en el caso del arroz. La regulación limita a una ración mensual el consumo de productos precocinados y establece que las frituras solo podrán servirse una vez a la semana, priorizando métodos como horno, vapor, plancha o hervido. Además, se incorpora una cuota mínima de alimentos ecológicos, que deberá representar al menos el 5% del coste total o, alternativamente, incluir dos platos principales ecológicos al mes.

El ministerio explica que cada centro educativo deberá facilitar la lactancia materna, tanto presencialmente como en diferido, mediante la habilitación de espacios reservados y garantías para la conservación y administración de leche materna extraída. Esta disposición responde a las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y su mantenimiento, junto a otros alimentos, hasta los dos años o más.

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Controles más estrictos

La norma incorpora controles estrictos sobre los menús, que deberán ser supervisados por profesionales con formación acreditada en nutrición y dietética. Cada mes, las familias recibirán información detallada para ayudarles a planificar cenas complementarias al menú escolar del mediodía. Según aclara el ministerio, no se ofrecerán alimentos no introducidos previamente en el entorno familiar, el arroz será siempre blanco hasta los tres años y se restringen alimentos con riesgo de atragantamiento, como frutos secos, uvas o tomates cherry, que deberán servirse partidos o molidos.

Además, la regulación prohíbe el uso de sal en menores de 12 meses y limita la cantidad en mayores, solo permitiendo sal yodada en cantidades muy reducidas. Se prohíben sazonadores industriales y caldos envasados. Entre otras restricciones, no se servirán espinacas, acelgas ni remolacha antes del primer año ni borraja antes de los tres años, debido al contenido de nitratos. La carne de caza silvestre quedará excluida salvo en piezas sin plomo.

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