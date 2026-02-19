20 restaurantes en Madrid para darle la bienvenida al Año Nuevo chino

El chifa es un término utilizado en el Perú para referirse tanto a la cocina traída y adaptada al paladar peruano por los inmigrantes chinos.

El Año Nuevo Chino da la bienvenida a una nueva etapa. Esta fecha tan señalada en el calendario marca el inicio del año lunar y coincide con el comienzo del ciclo de cultivo, despide al invierno y da la bienvenida a una nueva estación, de ahí que se le denomine también como “Festival de la Primavera”. Con motivo de esta multitudinaria celebración, algunos de los mejores restaurantes chinos de Madrid se han organizado para celebrar China Taste, una gran cita gastronómica dedicada a poner en valor la riqueza, diversidad y tradición de la cocina china.

Impulsada por el Centro Cultural de China en Madrid, con el apoyo de la Embajada de la República Popular China en España, esta acción comenzó el pasado 1 de febrero y seguirá activa hasta el 3 de marzo de 2026, reuniendo a 20 restaurantes de referencia en Madrid que ofrecerán platos y propuestas especiales diseñadas para dar la bienvenida al año del Caballo.

Bao Li

Restaurante Bao Li (Grupo China Crown)

Bao Li, reconocido por las guías Michelin y Repsol, propone un recorrido por la auténtica cocina cantonesa con un menú que comienza con una delicada Sopa de wonton tradicional con trufa negra y un Crujiente de bogavante con salsa de maracuyá. La selección de Dim sum incluye especialidades como el Dim sum de abalone, el de boletus y trufa negra y el Hilo de seda de pato laqueado, todos preparados con una precisión impecable. Como platos principales, los comensales podrán disfrutar de la Corvina al estilo Sichuan con guindillas y el icónico Pato laqueado imperial estilo Beijing, servido en dos pases que reflejan la tradición y maestría de la gastronomía cantonesa. Como acompañamiento se servirá Arroz glutinoso con marisco envuelto en hoja de lotus. El menú concluye con el tradicional Tangyua de arroz relleno de sésamo, un postre que simboliza la unión y la felicidad. Este menú podrá disfrutarse por el precio de 90 € por persona y no incluye la bebida.

C/ Jovellanos, 5. Madrid.

El Buda Feliz 1974

Restaurante El Buda Feliz (Instagram / @elbudafeliz1974)

El restaurante chino más antiguo de Madrid no ha querido perderse esta celebración. Ubicado a escasos metros de la Gran Vía, este mítico local sirve especialidades como el kubak chui ya, una cazuela de arroz con magret de pato crujiente y un toque picante; las gyozas xia rou, rellenas de cerdo y gambas; o el jichuan tankao, brochetas de pollo con salsa de pimienta de Sichuan. En su carta también tiene otras joyas de la gastronomía asiática e incluso un menú de degustación donde probar la mayoría de sus platos.

Dirección: C/Tudescos, 5. Madrid.

El Bund

Restaurante El Bund, en Madrid (Web del restaurante)

Con casi dos décadas de historia, El Bund sigue siendo uno de los templos de la alta cocina china en Madrid. Ubicado en el interior de una casa señorial con jardines en Arturo Soria, sirve las propuestas de Julia Zhou, chef y propietaria del restaurante, que lleva casi dos décadas perfeccionando una cocina basada en la tradición china, con producto fresco y elaboraciones hechas a mano. Cuenta incluso con obrador propio en las afueras de Madrid, donde se elaboran uno a uno los dim sum que se sirven en este local, siguiendo técnicas tradicionales y con rellenos que cambian con la temporada.

Dirección: C/ Arturo Baldasano, 22. Madrid.

China Crown

Pato Imperial Beijing en el restaurante China Crown (Cedida)

China Crown, ubicado en la calle de Don Ramón de la Cruz, en pleno corazón del barrio de Salamanca, propone una experiencia que rescata recetas de la alta cocina de las dinastías chinas, reinterpretadas con un toque actual. El menú degustación “Año del Caballo de Fuego” de China Crown celebra el Año Nuevo Chino con una propuesta exclusiva: entrantes como Sopa de wonton tradicional con trufa negra, Crujiente de bogavante con salsa de maracuyá y selección de Dim Sum, incluyendo los de boletus y trufa negra, abalone e Hilo de seda de pato laqueado. También principales y postres inspirados en la tradición asiática. Este menú se podrá degustar por el precio de 90 € por persona y no incluye la bebida.

Dirección: C/ Don Ramón de la Cruz, 6. Madrid.

Indochina Brasa

Restaurante Indochina Brasas (Grupo ChinaCrown)

Ubicado en LaFinca Grand Café, este restaurante ofrece una experiencia única en la que se fusionan la tradición de la gastronomía asiática con el sabor de la cocina a la brasa. Destacan elaboraciones como los Rollitos braseados rellenos de setas shiitake y verduras; las Cintas de arroz al estilo cantonés salteado con ternera y verduras; o el Arroz crispy “Kubak” con chipirones y caldo de verduras; así como carnes con el protagonismo de la brasa como el Ojo de Bife Argentino madurado o el Chuletón de vaca Tomahawk. Además, Indochina Brasa celebra el Año Nuevo Chino con un menú exclusivo por 60 €.

Dirección: Av. de Luis García Cereceda, 5. (Pozuelo de Alarcón, Madrid).

Kököchin

En Kököchin han creado una carta inspirada en recetas ancestrales de la gastronomía china, para adaptarlas a nuestra época, añadiendo un toque sofisticado. Ubicado en el emergente barrio de Valdemarín, entre Madrid y Pozuelo, este restaurante tiene como objetivo evocar el viaje gastronómico a través de la Ruta de la Seda, desde Pekín hasta Persia, de la princesa mongola que da nombre al restaurante.

Dirección: Cmno. de la Zarzuela, 21 (Aravaca, Madrid)

Kzen

Desde que el pasado 29 de marzo de 2005 el restaurante Kzen llegó al número 31 de la calle O’Donell de Madrid, en las inmediaciones del parque de El Retiro, ha sido lugar de encuentro para muchos amantes de la cocina china auténtica y de calidad. La carta de Kzen ofrece varios menús, como el de pato, el nagoya o el de degustación, así como la posibilidad de comer a la carta y probar algunas de sus especialidades como son los langostinos con espárragos y salsa XO, el pato laqueado o las lonchas de buey con verduras y curry thai al wok.

Dirección: C/ O´Donnell, 17. Madrid.

Le Chinois

Interior del restaurante Le Chinois (Cedida)

Le Chinois busca recrear en pleno barrio de Salamanca la misteriosa atmósfera de las calles de la antigua China, con una decoración opulenta y elegante y una carta que se mantiene a la altura. Su fundador, Javier Chen, comenzó este proyecto en 2024 tras el enorme éxito que ya acumulaban el resto de restaurantes del Grupo Macao, el imperio de comida asiática más grande de Madrid. En su carta encontramos arroces, tallarines y pastas chinas, también mariscos y pescados, carnes y verduras, aunque su estrella es el pato laqueado, asado con madera de árboles frutales que le confieren una piel crujiente y suflada.

Dirección: C/ de María de Molina, 6.

Lelong Asian Club

Restaurante Lelong Asian Club (Cedida)

Una cocina que combina sabores de todo el continente asiático con técnicas contemporáneas y productos de calidad, ofreciendo una experiencia gastronómica internacional en un entorno sofisticado ubicado en la zona de Canalejas en un edificio histórico de 1886. En Lelong Asian Club, los comensales podrán disfrutar de un menú degustación especialmente diseñado para la ocasión, un menú que tiene un precio de 65 € por persona y no incluye la bebida.

Dirección: Carrera de San Jerónimo, 9. Madrid

Soy Kitchen

Noodles salteados con pato asado (Restaurante Soy Sohho)

Julio Zhang es uno de los pocos chefs de cocina china que ha conseguido que su restaurante entre en la Guía Michelin. Soy Kitchen, su proyecto gastronómico de cocina de autor, aparece como restaurante recomendado en la guía francesa, cuyos expertos definen como “una propuesta única que fusiona la cocina asiática (China, Corea, Japón...) con la española”.

Dirección: C/ Zurbano, 59. Madrid.

T8 Tea Bar

Incluso el conocido como ‘Starbucks del té’ ha querido sumarse a esta celebración, un ‘mega’ local que abrió por primera vez en la céntrica Plaza de España y que se ha especializado por completo en esta bebida. “Creamos las mejores recetas para infusiones y para cada tipo de té y también combinamos nuestros tés con leche, frutas y mucho más“, explican desde la web de esta moderna tetería.

Dirección: Plaza de España, 18. Madrid, C/ Nicolás Sánchez, 69 (Usera). Madrid.

Zhen

Este nuevo restaurante chino de primera categoría tiene capacidad para 270 comensales y nació para ofrecer a los clientes un elegante ambiente gastronómico impregnado de la gracia poética de la estética de la dinastía Song. Ubicado en el Paseo de la Castellana, 179, ofrece un amplio abanico de platos tradicionales de distintas regiones de China, como la cocina cantonesa, shanghainesa, sichuanesa y pekinesa.

Dirección: Pº de la Castellana 179. Madrid.

Zeng’s Chicken Soup

Como bien indica su nombre, este restaurante se especializa en servir platos de arroz, de ramen o mi xian, un tipo de fideo de arroz procedente de la provincia de Yunnan en China; siempre con caldo de pollo casero como base. Tanto el caldo como los tallarines los preparan a diario y los sirven en diferentes formatos, con un ticket medio que no supera los 20 euros.

Dirección: C/ Cardenal Cisneros 33. Madrid.