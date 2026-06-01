Carlos Cuerpo viaja a México para reforzar los lazos económicos con Sheinbaum y ‘cerrar heridas’ tras la polémica visita de Díaz Ayuso

Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, inicia este martes una visita oficial de dos días a México con un objetivo claro: reforzar los lazos económicos e institucionales. El país azteca es el principal destino de la inversión española en América Latina.

El viaje se produce en un momento especialmente relevante para las relaciones entre Europa y México. Apenas unas semanas después de la firma del Acuerdo Global Modernizado entre la Unión Europea y México, sellado el pasado 22 de mayo, España quiere posicionarse como uno de los principales socios del país norteamericano para aprovechar las nuevas oportunidades comerciales y de inversión que abre este marco de cooperación.

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La visita de Cuerpo adquiere además un valor simbólico y estratégico al convertirse en la primera realizada por un representante de un Estado miembro de la Unión Europea desde la aprobación del acuerdo.

Además, el viaje de Cuerpo se produce después de la polémica visita a México de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que señalo el país tiene muchos problemas de seguridad, hay centenares de miles de desaparecidos y un gran problema con el narcotráfico. También acuso a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum de generar un “clima de boicot” contra ella del que también responsabilizó al presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.

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El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, considera absurdo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diga que el Gobierno quiso sabotear su viaje a México, ya que la Embajada de España le ofreció toda la colaboración para su seguridad durante los desplazamientos: "No estaría muy preocupada por su seguridad cuando se quedó tomando mojitos en la Riviera Maya".

Encuentro con Sheinbaum

Carlos Cuerpos estará acompañado en su viaje a México por una delegación formada por 65 empresas españolas y mantendrá una intensa agenda de trabajo que incluirá reuniones con las principales autoridades mexicanas, empresarios e inversores, con el foco puesto en fortalecer la cooperación en sectores considerados clave para el crecimiento de ambas economías.

Uno de los encuentros más esperados será el que mantendrá con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Durante la reunión, ambas partes analizarán las prioridades de la relación económica bilateral y explorarán nuevas vías de colaboración en ámbitos estratégicos como la transición energética, las infraestructuras, los servicios financieros, la digitalización y la innovación tecnológica.

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Socios fiables y de largo recorrido

El Gobierno español considera que la coyuntura internacional actual, marcada por la volatilidad económica, las tensiones geopolíticas y la reconfiguración de las cadenas globales de suministro, exige estrechar alianzas con socios fiables y de largo recorrido. En este contexto, México aparece como una pieza clave para las empresas españolas que buscan consolidar su presencia en América Latina y ampliar su actividad en mercados con elevado potencial de crecimiento.

La agenda del vicepresidente arrancará con un encuentro empresarial que copresidirá junto al secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard. En la cita participarán más de 300 representantes de compañías españolas y mexicanas, convirtiéndose en uno de los mayores foros económicos bilaterales celebrados entre ambos países en los últimos años.

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El objetivo de este encuentro es facilitar nuevas oportunidades de negocio, impulsar alianzas estratégicas y promover proyectos conjuntos en sectores de alto valor añadido.

Además de reunirse con Sheinbaum, Carlos Cuerpo mantendrá encuentros con responsables de áreas clave del Gobierno mexicano, entre ellos los titulares de Hacienda y Crédito Público y de Energía, dos departamentos fundamentales para las inversiones españolas presentes en el país.

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La segunda jornada de la visita estará centrada en el fortalecimiento de las relaciones empresariales. El vicepresidente tiene previsto reunirse con inversores y directivos de algunas de las principales corporaciones mexicanas interesadas en ampliar o consolidar su presencia en España.

Asimismo, la misión concluirá con un roadshow dedicado al emprendimiento y la innovación, diseñado para facilitar el aterrizaje de startups españolas en el ecosistema empresarial mexicano y fomentar nuevas oportunidades de colaboración entre emprendedores de ambos lados del Atlántico.

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España, el segundo inversor en México

Las cifras explican por sí solas la importancia de esta relación económica. España es actualmente el segundo mayor inversor extranjero en México, únicamente por detrás de Estados Unidos. Cerca de 6.000 empresas de capital español operan en el país en sectores tan diversos como la banca, la energía, las telecomunicaciones, las infraestructuras, el turismo, la industria manufacturera o la tecnología.

Estas compañías generan alrededor de medio millón de empleos y representan una de las comunidades empresariales extranjeras más relevantes dentro de la economía mexicana.

México, el principal inversor latinoamericano en España

Por su parte, México se ha consolidado como el principal inversor latinoamericano en España. Actualmente, cerca de 700 empresas mexicanas están implantadas en territorio español, donde generan aproximadamente 55.000 puestos de trabajo. El stock de inversión acumulado ronda los 35.000 millones de euros, una cifra que supone más de la mitad de toda la inversión procedente de América Latina.

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El dinamismo de esta relación también se refleja en el comercio bilateral. Desde la pandemia, los intercambios de bienes y servicios entre ambos países han crecido más de un 44%, alcanzando casi 17.000 millones de euros en 2025.