El presidente español celebra el acuerdo entre la Unión Europea y México: "Todos ganamos"

Madrid, 22 may (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, celebró este viernes el Acuerdo Comercial Modernizado entre la Unión Europea (UE) y México, un pacto, dijo a través de redes sociales, con el que "todos ganamos", en referencia al país norteamericano y los integrantes del área comunitaria europea.

"Hoy la UE y México sellan su alianza con la firma del Acuerdo Global Modernizado. Más de 45.000 empresas de la UE exportan a México, la mayoría pymes. Con el acuerdo, ellas y todos ganamos", escribió el mandatario en su perfil de X.

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El jefe del Ejecutivo español añadió: "Tender puentes, acercar pueblos e impulsar el comercio desde el respeto y el diálogo".

El mensaje de Sánchez se produjo horas antes de la firma oficial del acuerdo en México.

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El pasado 11 de mayo, los Veintisiete autorizaron la firma del pacto comercial con México y del nuevo acuerdo para modernizar el marco que rige las relaciones entre la UE y ese país desde el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, conocido como Acuerdo Global, vigente desde 2000.

De acuerdo con datos del Consejo de la Unión Europea, el comercio de bienes entre México y la UE superó los 86.000 millones de euros en 2025, con cerca de 53.000 millones de euros en exportaciones europeas a México y casi 34.000 millones en importaciones desde el país latinoamericano.

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La UE es el tercer socio comercial de México, después de Estados Unidos y China, y su segundo mayor mercado de exportación, mientras que México es el undécimo socio comercial del bloque europeo.

La versión modernizada del acuerdo incluye un pilar político y de cooperación, así como otro de comercio e inversión. EFE

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