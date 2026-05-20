Cuerpo anuncia nuevos viajes a México y California para ampliar las relaciones comerciales de España

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, ha avanzado este miércoles que próximamente realizará viajes a México y a California, con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales de España.

Así lo ha trasladado el titular de Economía en declaraciones a los medios de comunicación tras intervenir en el encuentro empresarial España-Canadá, celebrado en Toronto, con motivo del viaje que está realizando junto al Rey.

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Para Cuerpo, este viaje a Canadá con presencia del jefe del Estado demuestra "claramente" el impulso y la relevancia de las relaciones bilaterales con ese país.

De hecho, ambos países han suscrito este miércoles un Memorando de Entendimiento (MoU) para estrechar la cooperación en inteligencia artificial, impulsando la inversión, el acceso a infraestructuras, la formación de talento y la colaboración entre gobiernos y empresas, con especial atención a las pymes.

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Además, en paralelo, se han firmado tres acuerdos entre compañías españolas y canadienses, que materializan el espíritu de la alianza intergubernamental.

De cara a las próximas semanas, Cuerpo ha avanzado que estará también viajando por México y por California, "intentando ampliar en todo lo posible esas relaciones comerciales de las empresas y del país con estos socios "tan importantes".

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Específicamente, el ministro ha explicado que California es uno de los Estados líderes en materia de IA, que es justo el tema que se ha suscrito hoy con Canadá.