Así fue la replantación de un olivo de 500 años y 6.000 kilos en Valencia: “Aquí había un pino que por tormentas se tumbó y nos destrozó toda esta parte del jardín”

Así fue la replantación de un olivo de 500 años y 6.000 kilos en Valencia (Montaje Infobae,@jardinesconvida)

La empresa especializada en diseño de exteriores Jardines con Vida ha captado la atención en sus redes sociales tras llevar a cabo la espectacular plantación de un olivo con aproximadamente medio milenio de antigüedad. “Nos apasiona la naturaleza y estar al aire libre, aunque nuestro trabajo nos gusta sobre todo porque crea belleza”, sostienen desde su web. Gracias a la cobertura de Jose González, “cerebro y corazón” del proyecto valenciano, sus seguidores han podido ser testigos de “algo extraordinario que no se hace todos los días”.

Este majestuoso ejemplar histórico, que fue seleccionado de manera minuciosa por los propios clientes directamente del vivero, se ha convertido en la imponente pieza central de su jardín. Con los 500 años de edad y los 6.000 kilos de peso, da igual que se haya plantado a 50 metros de distancia de la casa, pues su porte eclipsa el resto del patio.

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Para estos expertos, especies emblemáticas del clima mediterráneo como el olivo, el laurel o el tejo van mucho más allá de ser simples elementos decorativos; son auténticas obras de la naturaleza que aportan un enorme simbolismo, tradición y carácter. Pero el motivo que ha llevado a los dueños de la casa a escoger este árbol, en octubre de 2025, nació de una desgracia “En origen había aquí un pino que, por unas tormentas de lluvia y viento de hace unas semanas, se tumbó y nos destrozó toda esta parte del jardín. Entonces, en ese momento decidimos que íbamos a sustituirlo por el olivo que está de camino”, relata González.

Para llevar a cabo esta maniobra, el equipo ha contado con una grúa emplazada y un camión góndola, “un transporte especial para este tipo de árboles ejemplares”. Una vez ya había llegado el árbol en el camión, los trabajadores ya tenían preparado el hoyo donde iban a plantar el olivo cinco veces centenario.

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El proceso de trasplantar un olivo de 500 años y 6.000 kilos. Un trabajo que requiere una grúa de gran tonelaje y un equipo de profesionales para mover este ejemplar a 50 metros de distancia y darle un nuevo hogar.

¿Cuánto cuesta tener un olivo antiguo en tu jardín?

El coste de adquirir un olivo varía enormemente y depende de factores como su edad, el tamaño del tronco, su estado de conservación y los gastos logísticos asociados a su trasplante. Si bien un olivo joven puede comprarse a un productor local por un precio reducido, el valor económico se incrementa drásticamente con la antigüedad y exclusividad del ejemplar.

Por ejemplo, un árbol de unos 50 años suele costar alrededor de 500 euros, mientras que un olivo centenario puede superar los 1.000 euros. En el mercado de origen, los precios de los olivos centenarios parten de valores superiores a 100 euros y llegan a superar los 500 euros, variando lógicamente si el árbol tiene 100, 300 o 700 años, como explican en Excelentes Precios. Sin embargo, una vez transportados y plantados en su ubicación definitiva, el coste total de venta asciende y suele rondar entre los 400 y 1.000 euros.

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Por otro lado, los olivos milenarios alcanzan precios mucho más elevados. Estos árboles monumentales, que pueden pesar alrededor de 10 toneladas y medir hasta 10 metros de perímetro, tienen un precio que supera los 10.000 euros en su lugar de origen. Este valor económico puede llegar a multiplicarse por diez una vez que el árbol se instala en jardines exclusivos de millonarios.

Finalmente, al presupuestar lo que cuesta tener uno de estos ejemplares antiguos, es indispensable considerar los elevados costes de manipulación y transporte. Se requiere de empresas con maquinaria y equipos propios para poder arrancar, trasladar y plantar los grandes olivos de forma segura y sin causarles daños. Además, las normativas de protección de los ejemplares más longevos hacen que sea cada vez más difícil comprarlos, lo que previsiblemente seguirá elevando su precio en el mercado.

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