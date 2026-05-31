La prensa internacional califica de “ejemplar” la actitud de la princesa Leonor el Día de las Fuerzas Armadas: “Un paso más hacia su papel como futura reina”

La princesa Leonor durante el desfile militar con motivo del Día de las Fuerzas Armadas 2026 (EFE/Lavandeira jr).

La prensa internacional vuelve a tener de protagonista a la princesa Leonor. Su participación este sábado en el Día de las Fuerzas Armadas celebrado en Vigo no solo ha generado interés en España, sino que también ha recibido elogios fuera de nuestras fronteras. La revista francesa Point de Vue ha destacado especialmente el papel desempeñado por la heredera durante una jornada marcada por el simbolismo institucional y su creciente protagonismo dentro de la Corona.

Bajo el titular “Leonor de España, ejemplar, en su primer Día de las Fuerzas Armadas”, la publicación gala analiza la presencia de la hija mayor de los reyes Felipe VI y Letizia en uno de los actos militares más importantes del calendario oficial. Para el medio francés, la princesa protagonizó una imagen que refleja el momento clave que atraviesa dentro de su preparación como futura jefa del Estado.

PUBLICIDAD

La revista subraya que la heredera acudió por primera vez a esta gran parada militar tras no poder participar el año anterior debido a su travesía a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano. En esta ocasión, Leonor apareció con el uniforme de alumna de la Academia General del Aire y del Espacio, donde completa actualmente la última fase de su formación castrense.

La princesa Leonor demuestra su valía como futura capitana general de los ejércitos en su debut en el Día de las Fuerzas Armadas ante el orgullo de los reyes (RTVE)

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia de una “V” dorada bordada en su brazo izquierdo, una distinción reservada a los estudiantes más destacados de su promoción. Según destaca Point de Vue, este reconocimiento contribuyó a reforzar la imagen de disciplina y excelencia que proyectó durante toda la jornada.

PUBLICIDAD

La publicación francesa también pone el foco en la complicidad mostrada entre padre e hija durante el desfile: “Si bien la ocasión fue solemne, el ambiente se mantuvo relajado“. “Uniforme impecable, condecoración a la excelencia en el brazo y una sonrisa cómplice junto a su padre”, resume el artículo, que considera que la princesa “causó sensación” durante su debut en este acto militar. Para el medio, se trata de “un paso más hacia su papel como futura reina”.

Los Ejércitos de Tierra y del Aire y del Espacio, la Armada, la UME y la Guardia Civil han exhibido este viernes sus capacidades operativas conjuntas, con simulaciones de combates y operaciones de rescate en la playa de Samil, a la que han asistido cientos de vigueses para demostrar su cariño a las Fuerzas Armadas en el marco de los actos previstos para conmemorar su día.

Una presencia solemne en un acto multitudinario

La presencia de Leonor multiplicó la expectación en una edición que reunió a miles de militares de los distintos cuerpos de las Fuerzas Armadas. “¡Un regreso oficial a la vida pública de lo más exitoso, tras casi cuatro meses dedicados a su formación militar!“, afirma Point de Vue. Según los datos difundidos durante la jornada, participaron más de 3.700 efectivos, además de aeronaves, vehículos militares, caballos y unidades especiales. Aunque la meteorología obligó a modificar parte del programa previsto y provocó la cancelación de algunas exhibiciones aéreas, el desfile mantuvo toda su relevancia institucional.

PUBLICIDAD

Desde España también se ha interpretado esta aparición como una de las imágenes más representativas del año para la monarquía. La princesa acudió al evento tras varios meses centrada casi exclusivamente en su instrucción militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier. Allí ha completado ejercicios de vuelo y formación especializada, incluyendo prácticas a bordo de aviones F-5 utilizados para la preparación avanzada de pilotos.

Los Reyes Felipe VI y Letizia y la Princesa Leonor durante el acto central conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas, a 30 de mayo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). El desfile civil y militar ha reunido motos, agrupaciones a pie (a ritmo de 124 pasos por minuto), efectivos de La Legión (en este caso a 160 pasos por minuto) y unidades a caballo. En total, casi 3.300 integrantes de la Guardia Real, del Ejército de Tierra, la Armada, del Ejército del Aire y del Espacio, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias han participado en el acto. (Adrián Irago - Europa Press).

Pese a algunos contratiempos organizativos, como las dificultades registradas durante el izado de la bandera o la reducción del despliegue aéreo, la valoración general de la jornada ha sido positiva. De hecho, Point de Vue considera que el comportamiento de la princesa fue uno de los aspectos más destacados del día y habla de una actitud “ejemplar” que consolida su evolución institucional.

PUBLICIDAD