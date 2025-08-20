Tarta de limón sin horno: una receta rápida y fácil para salir de las tartas de queso

Tarta de limón fácil de hacer. (Adobe Stock)

El postre es uno de los momentos favoritos para muchas personas. Este es capaz de convertir una comida normal en una experiencia increíble. Una de las opciones más habituales para sorprender a los comensales es hacer una buena tarta.

La opción que más fuerza ha ganado en los últimos años es la de queso. Sin embargo, si quieres sorprender a tus invitado con un postre igual de rico y que sea mucho menos común, la tarta de limón es la opción que estás buscando.

Receta de tarta de limón fresca sin horno

Este postre se caracteriza por su facilidad y rapidez de preparación. La base consiste en galletas trituradas mezcladas con mantequilla derretida y aplanadas para conseguir firmeza. Por encima, una crema de yogur griego, nata montada y jugo de limón, espesada naturalmente por el ácido cítrico de la fruta. No requiere gelatinas, ni largas esperas de cocción: solo una batidora, un molde y un frigorífico.

Esta receta resulta en un postre fresco, ligero y aromático. Resulta ideal como cierre de comidas copiosas y se puede preparar con antelación, ahorrando tiempo el día de la celebración.

Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos

Refrigeración base: 30 minutos

Refrigeración final (crema): mínimo 3 horas

Tiempo total aproximado: 3 horas y 50 minutos

Ingredientes

250 g de galletas secas 120 g de mantequilla derretida 250 g de yogur griego 200 ml de nata montada fresca 100 g de azúcar glas Jugo de 2 limones Ralladura de 1 limón Unas hojas de menta para decorar (opcional)

Cómo hacer tarta de limón fresca sin horno, paso a paso

Tritura las galletas hasta que queden en polvo. Mezcla las galletas trituradas con la mantequilla derretida hasta que tengan textura de arena húmeda. Vierte la mezcla en un molde desmontable forrado con papel vegetal y presiona bien con el dorso de una cuchara. Usa la base lo más compacta posible para evitar que se deshaga al cortarla. Refrigera la base durante al menos 30 minutos. Bate la nata hasta obtener picos suaves. Mezcla la nata montada con el yogur griego. Añade el azúcar glas, el jugo y la ralladura de limón. Realiza movimientos envolventes y suaves para mantener la textura aireada de la crema. Vierte la crema sobre la base de galleta y nivela la superficie. Deja la tarta en la nevera al menos 3 horas, preferiblemente toda la noche, para que adquiera firmeza y sabor. Decora con rodajas de limón y hojas de menta antes de servir.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da para 9 porciones estándar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: 320 kcal

Grasas: 19 g

Grasas saturadas: 11 g

Carbohidratos: 32 g

Azúcares: 16 g

Proteínas: 5 g

Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en la nevera durante 2 a 3 días, perfectamente cubierta para evitar que absorba olores. No se recomienda congelar, ya que la mezcla puede perder su textura cremosa al descongelarla.