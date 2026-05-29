Carles Porta presenta 'Abandonados': "Estoy acostumbrado a ver las dos caras de la humanidad, la bondad y la maldad"

Ya está en Disney+ 'Abandonados', serie documental dirigida por Carles Porta que sigue la historia de tres hermanos, quienes el 22 de abril de 1984, con 2, 4 y 6 años de edad, fueron encontrados en una estación de tren de Barcelona. Cuatro décadas después, los hermanos, impulsados por la menor de ellos, Elvira Moral, buscan respuestas sobre quiénes eran sus padres y por qué nunca los reclamaron.

"Estoy acostumbrado a ver las dos caras de la humanidad, el amor y el odio, la bondad y la maldad", explica Porta en una entrevista concedida a Europa Press. El consolidado maestro del género 'true crime' resalta que a pesar de estar basada también en un caso real, a diferencia de otras de sus producciones, en 'Abandonados' "hay muchísima bondad". "Empezando por la generosidad de Elvira de dejarnos ir a su lado en este maravilloso viaje, que ha contagiado a todo el mundo", observa.

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"Hay gente buena por el mundo, muchísima, infinitamente más que gente mala", expresa el periodista, productor y escritor, lamentando que el problema es que esta última "se nota mucho y hace mucho daño". En su opinión, mientras que el daño y el odio "crecen solos", el amor y la generosidad "tienen que alimentarse constantemente y con muchísimo cuidado".

Por su lado, la propia Moral destaca la solidaridad con la que se ha encontrado desde que decidió compartir su historia en 2021, en el programa de radio 'Islàndia' de RAC1. "Me ha reconciliado con la humanidad", admite Moral, apuntando que uno no se imagina "que de forma altruista la gente coja y se ponga a ayudar", en varios casos, dedicando "horas de su vida". "El trabajo en red es espectacular, es una cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo", añade.

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https://youtu.be/oFuxmSmCt50?si=Y8iPDiR0bDeMzOlT

TRES HERMANOS EN BUSCA DE RESPUESTAS

"Desde mi punto de vista, ella [Elvira] no ha buscado protagonismo personal, ha buscado respuestas", explica Porta, reflexionando sobre lo que ha llevado a la familia a contar su historia. "Lo que pasa es que, para encontrar esas respuestas, ha tenido que pasar por el peaje del protagonismo y de la emisión", señala.

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"Al final, nosotros hemos estado tres años investigando de manera intensa con un equipo muy grande y esto vale dinero. Y la manera de financiar esta investigación es hacer una serie y emitirla", remarca el director del documental, queriendo dejar claro que ninguno de los tres hermanos habría aceptado participar en el proyecto por "el hecho de exhibirse".

En esta línea, para Porta la "honestidad es imprescindible" a la hora de abordar un relato tan personal. "Eres muy consciente de que hay terrenos íntimos en los que no es necesario entrar", indica, resaltando que "ellos tienen que estar cómodos" y deben saber "que no les vas a traicionar". "Han sido tremendamente generosos, dejándonos entrar en todo este viaje", valora el realizador.

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