España

El vestido de novia de Blanca Llandres en su boda con Alberto Herrera: un ‘look’ premamá con transparencias y estilo clásico

El hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero han unido su vida en matrimonio en una ceremonia celebrada en Sanlúcar de Barrameda

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Guardar
Alberto Herrera y Blanca Llandres
Alberto Herrera y Blanca Llandres se dan el "sí quiero" rodeados de amigos y familia (Leandro Wassaul / Europa Press)

Alberto Herrera y Blanca Llandres han unido sus vidas en matrimonio en Sanlúcar de Barrameda, en un evento que ha reunido a familiares, amigos e invitados conocidos del panorama social español. Entre los asistentes destacaron Carlos Herrera y Mariló Montero, padres del novio y padrinos de la boda, así como Rocío Crusset, hermana de Alberto, y Lourdes y Sibi Montes, primas de la novia.

Su enlace se ha convertido en uno de los acontecimientos sociales más comentados de este fin de semana, en parte por la elección del vestido de la novia, que ha acaparado la atención de todos los presentes. Blanca Llandres, quien se encuentra embarazada de su primer hijo, ha optado por lucir un diseño creado por Nicolás Montenegro. En la confección del vestido participó también Rocío Crusset, cuñada de la novia y profesional del mundo de la moda, quien colaboró estrechamente con el diseñador.

Alberto Herrera y Blanca Llandres
Alberto Herrera y Blanca Llandres salen de la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad tras darse el "sí quiero" a 18 de Octubre de 2025 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, España). (Leandro Wassaul / Europa Press)

En declaraciones al portal Vanitatis, Nicolás Montenegro explicó su visión para el diseño: “Blanca tiene un estilo sencillo, elegante y con unos cánones clásicos, muy al son con el estilo de la mujer Montenegro. Su vestido de novia será, como ella, muy elegante y muy fino… No será el estilo sevillano regio 100%, tiene algo de bucólico”. El proceso de creación del vestido estuvo marcado por el embarazo de la novia, circunstancia que, según el diseñador, supuso un reto añadido. “Cada vez iba con más barriguita y hemos tenido que dejar las pruebas para esta última semana. Va a lucir tripita premamá y, aunque me parece superarriesgado, es muy positivo que no haya hecho un tema tabú de su embarazo. Blanca ha sido muy valiente y está guapísima”, afirmó Nicolás Montenegro en declaraciones a La Razón.

Combinación de elementos clásicos y una larga cola

La mañana de este sábado se ha apreciado el resultado final de unos largos meses de trabajo. La ya mujer de Alberto Herrera ha llevado un vestido nupcial que supo combinar elementos clásicos, como el velo y la cola, con toques actuales, visibles en las transparencias de las mangas. El diseño presenta un escote cuadrado, la parte superior fruncida con un acabado en pico y una falda de caída recta, dotando al conjunto de comodidad, algo especialmente relevante dado que la novia se encuentra en su quinto mes de embarazo. El peinado elegido por Blanca Llandres fue fiel a su estilo habitual, apostando por un semirecogido sencillo, sin detalles ornamentales, que permitió centrar la atención en el velo. El look se ha complementado con pendientes largos de perlas y un ramo de flores en tonos lila y burdeos.

Alberto Herrera y Blanca Llandres
Alberto Herrera y Blanca Llandres salen de la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad tras darse el "sí quiero" a 18 de Octubre de 2025 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, España). (Leandro Wassaul / Europa Press)

Tras la ceremonia religiosa, los novios y sus invitados se han trasladado a una finca para disfrutar del almuerzo y la posterior fiesta. Eso sí, la pareja ha decidido posponer su luna de miel. Según informó El Español, Alberto Herrera y Blanca Llandres retomarán su vida profesional y cotidiana de inmediato. De esta manera, el entonces novio regresará a su programa de radio el lunes, espacio desde el que se espera comparta sus primeras impresiones tras la boda.

Temas Relacionados

Alberto HerreraFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Una niña, hija de una agente de policía, salva la vida de su hermano gracias a la maniobra de Heimlich

Los menores estaban saltando en una cama elástica cuando el niño se atragantó con un caramelo y empezó a ahogarse

Una niña, hija de una

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 18 octubre

Como cada sábado, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de

El ‘infiltrado’ de Zapatero en la Moncloa que nadie cesó el día que Rajoy comenzó a gobernar: “Le dijimos: ‘Buenos días. ¿Y usted quién es?’”

Las dos legislaturas del popular protagonizan el cuarto capítulo de la docuserie ‘La última llamada’, de Movistar Plus+

El ‘infiltrado’ de Zapatero en

Mueren asfixiadas casi un millón de abejas por un acto de vandalismo: las pérdidas ascienden a los 4.500 euros

Tras la investigación, se ha confirmado que los responsables sabían de apicultura y conocían perfectamente lo que iba a ocurrir

Mueren asfixiadas casi un millón
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Accidente u homicidio? Las claves

¿Accidente u homicidio? Las claves para entender la investigación policial sobre la muerte del dueño de Mango

El Gobierno de Ayuso quiere comprar 125.000 euros en flores para que los actos de la presidenta estén a la “altura ceremonial” tras despedir al último florista

El PSOE anticipa que el PP ‘bajará al barro’ en su interrogatorio a Pedro Sánchez en el Senado: “No esperamos otra cosa que lo que muestran cada día”

Santos Cerdán asegura que ha recibido un trato desigual respecto a Ábalos y Koldo y vuelve a pedir su libertad: “Es un incomprensible agravio comparativo”

Despiden a una trabajadora que se pidió la baja por ansiedad y un detective la descubrió haciendo senderismo: el Tribunal lo considera procedente

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 18 octubre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Una española que vive en Irlanda revela algo “impensable” en España: “Mi marido gana unos 2.000 euros al mes trabajando de lunes a jueves y recibimos 1.450 euros en ayudas”

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

DEPORTES

El ranking de los 10

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección

Getafe - Real Madrid: cómo ver en directo el partido de LaLiga por Movistar Plus+