El vestido de novia de Blanca Llandres en su boda con Alberto Herrera: un ‘look’ premamá con transparencias y estilo clásico

Alberto Herrera y Blanca Llandres se dan el "sí quiero" rodeados de amigos y familia (Leandro Wassaul / Europa Press)

Alberto Herrera y Blanca Llandres han unido sus vidas en matrimonio en Sanlúcar de Barrameda, en un evento que ha reunido a familiares, amigos e invitados conocidos del panorama social español. Entre los asistentes destacaron Carlos Herrera y Mariló Montero, padres del novio y padrinos de la boda, así como Rocío Crusset, hermana de Alberto, y Lourdes y Sibi Montes, primas de la novia.

Su enlace se ha convertido en uno de los acontecimientos sociales más comentados de este fin de semana, en parte por la elección del vestido de la novia, que ha acaparado la atención de todos los presentes. Blanca Llandres, quien se encuentra embarazada de su primer hijo, ha optado por lucir un diseño creado por Nicolás Montenegro. En la confección del vestido participó también Rocío Crusset, cuñada de la novia y profesional del mundo de la moda, quien colaboró estrechamente con el diseñador.

Alberto Herrera y Blanca Llandres salen de la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad tras darse el "sí quiero" a 18 de Octubre de 2025 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, España). (Leandro Wassaul / Europa Press)

En declaraciones al portal Vanitatis, Nicolás Montenegro explicó su visión para el diseño: “Blanca tiene un estilo sencillo, elegante y con unos cánones clásicos, muy al son con el estilo de la mujer Montenegro. Su vestido de novia será, como ella, muy elegante y muy fino… No será el estilo sevillano regio 100%, tiene algo de bucólico”. El proceso de creación del vestido estuvo marcado por el embarazo de la novia, circunstancia que, según el diseñador, supuso un reto añadido. “Cada vez iba con más barriguita y hemos tenido que dejar las pruebas para esta última semana. Va a lucir tripita premamá y, aunque me parece superarriesgado, es muy positivo que no haya hecho un tema tabú de su embarazo. Blanca ha sido muy valiente y está guapísima”, afirmó Nicolás Montenegro en declaraciones a La Razón.

Combinación de elementos clásicos y una larga cola

La mañana de este sábado se ha apreciado el resultado final de unos largos meses de trabajo. La ya mujer de Alberto Herrera ha llevado un vestido nupcial que supo combinar elementos clásicos, como el velo y la cola, con toques actuales, visibles en las transparencias de las mangas. El diseño presenta un escote cuadrado, la parte superior fruncida con un acabado en pico y una falda de caída recta, dotando al conjunto de comodidad, algo especialmente relevante dado que la novia se encuentra en su quinto mes de embarazo. El peinado elegido por Blanca Llandres fue fiel a su estilo habitual, apostando por un semirecogido sencillo, sin detalles ornamentales, que permitió centrar la atención en el velo. El look se ha complementado con pendientes largos de perlas y un ramo de flores en tonos lila y burdeos.

Alberto Herrera y Blanca Llandres salen de la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad tras darse el "sí quiero" a 18 de Octubre de 2025 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, España). (Leandro Wassaul / Europa Press)

Tras la ceremonia religiosa, los novios y sus invitados se han trasladado a una finca para disfrutar del almuerzo y la posterior fiesta. Eso sí, la pareja ha decidido posponer su luna de miel. Según informó El Español, Alberto Herrera y Blanca Llandres retomarán su vida profesional y cotidiana de inmediato. De esta manera, el entonces novio regresará a su programa de radio el lunes, espacio desde el que se espera comparta sus primeras impresiones tras la boda.