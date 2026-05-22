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Alejandra Rubio reaparece en ‘¡De Viernes!’ y explica los motivos de su regreso a televisión: “Para eso he venido”

La hija de Terelu Campos presentó su libro y aclaró que no tiene previsto volver a la televisión de forma permanente

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Explicó que la presión mediática influyó en su decisión de alejarse temporalmente
La colaboradora aclaró que su vuelta a los medios es solo puntual (De Viernes)

Sesenta días han pasado desde que Alejandra Rubio se retiró temporalmente de la televisión tras anunciar su segundo embarazo, una decisión precipitada por el aluvión de críticas recibidas. La hija de Terelu Campos ha reaparecido en el plató de ¡De Viernes!, donde ha explicado las razones de este regreso puntual y ha detallado los motivos de su marcha, insistiendo en que su vuelta no es definitiva.

La entrevista a profundidad, realizada el 22 de mayo, ha centrado el foco en varios aspectos: Rubio se encuentra esperando una hija junto a Carlo Costanzia, con quien ya comparte un hijo. Durante la conversación, la periodista ha asegurado que está “más tranquila, bastante bien” tras unas semanas alejadas de los medios.

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Ha señalado que el nombre de la futura bebé aún no está decidido y que la presión de elegirlo recae sobre ella, un hecho que le ha generado tanto inquietud como ilusión. Su madre la acompañó en el plató, reforzando la idea de que cada persona tiene preferencias distintas en estos temas: “Cada uno tiene sus preferencias, nombres raros seguro de mí”, ha reconocido Rubio.

Promoción de su libro y regreso puntual

La reaparición de Alejandra Rubio responde a un motivo concreto. La principal razón de su vuelta ha sido la promoción de su libro, ‘Si decido arriesgarme’, que considera un proyecto esencial en este momento de su carrera, tal y como ha insistido durante varias intervenciones recientes.

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En palabras de la propia protagonista, “Estoy haciendo promoción de mi libro y para eso he venido. Para mí es algo importante y me encantaría compartirlo y cuanto más visibilidad mejor”. Rubio ha explicado que buscaba aprovechar la oportunidad mediática de un programa de alto impacto para concitar el interés de sus lectores, con vistas a la firma de ejemplares prevista para los días 29 y 31 de mayo en la Feria del Libro.

La promoción de su libro motivó su reaparición en televisión
La colaboradora Insiste en que prioriza su bienestar y el de su familia ante la exposición pública (De Viernes)

De hecho, la nieta de María Teresa Campos ha querido dejar constancia del carácter puntual de su presencia en televisión. “No me voy a sentar la semana que viene en un plató diariamente. Igual dentro de un mes sí, pero no te lo puedo asegurar”, ha aclarado.

Más allá del libro, Rubio ha descrito cómo vivió el punto de inflexión que la llevó a alejarse de los focos. Ha relatado que su marcha fue motivada por una acumulación de críticas y una sensación recurrente de no ser escuchada: “Llegó un punto que no se escuchaba lo que yo decía. Me veía en una situación de la que no sabía salir de ese bucle infernal”, ha explicado.

Ha negado que buscase protección especial en ningún momento; su objetivo, asegura, era recibir un trato justo dentro del entorno mediático. La presión mediática vivida tras anunciar su embarazo se tradujo en la decisión de priorizar su bienestar y el de su familia.

Expectativa familiar y presión mediática

La llegada de la segunda hija de la pareja ha generado una gran expectación en su entorno familiar, aunque con ciertos matices. La elección del nombre para la niña ha ocupado un espacio central en la conversación, una responsabilidad que Alejandra Rubio admite asumir con sentido del humor y con el respaldo de su madre. La propia abuela, Terelu Campos, ha compartido que los diferentes puntos de vista respecto a los nombres forman parte de la tradición familiar.

Rubio, por su parte, ha aprovechado la reaparición para abordar abiertamente la polémica sobre las eventuales ventajas de ser hija de una figura pública. Ha explicado que, aunque se le ha acusado de beneficiarse del apellido Campos, ella no ha recibido ningún trato de favor.

Carlo Costanzia Di Costigliole, en el avance de '¡De viernes!' del 19 de diciembre. (Mediaset España)

“Anda que no le he pedido que me presente a gente con productoras en el cine y se le olvida”, explicó entre risas, subrayando que, al igual que le ocurría a su madre con la generación anterior, estas peticiones familiares suelen quedar en nada. La colaboradora insiste en que su trayectoria está marcada por circunstancias compartidas con otras personas del medio, y que la presión mediática no siempre se compensa con privilegios derivados del ámbito familiar.

Durante estas últimas semanas, Rubio también ha tenido que afrontar la intensidad de las redes sociales y el escrutinio público. Su pareja, Carlo Costanzia, ha salido en defensa tanto de la presentadora como de la familia, en especial ante los comentarios despectivos surgidos tras el anuncio del embarazo. En esa línea, Alejandra Rubio ha querido zanjar la cuestión durante la entrevista: la exposición mediática, sostiene, no ha supuesto nunca para ella un camino más sencillo ni más cómodo.

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