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Jessica Bueno expone que la razón del enfado de Kiko Rivera fue la reunión de sus exparejas: “Nos vio a Irene Rosales y a mí en buena sintonía”

La modelo sevillana ha revelado en ‘El tiempo justo’ que llamó al hijo de Isabel Pantoja tras sus declaraciones sobre ella

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Jessica Bueno e Irene Rosales, exparejas de Kiko Rivera, juntas en '¡De Viernes!' (Mediaset España)
Jessica Bueno e Irene Rosales, exparejas de Kiko Rivera, juntas en '¡De Viernes!' (Mediaset España)

Tras el testimonio de Irene Rosales, Jessica Bueno ha respondido también a las recientes declaraciones de Kiko Rivera, que han generado polémica tanto en su entorno personal como en el de Rosales. La modelo sevillana ha aprovechado su intervención en Telecinco para exponer su posición tras haber sido mencionada por el DJ en ¡De Viernes!.

Jessica Bueno ha explicado que su relación con Kiko Rivera se limita de forma estricta a la crianza de su hijo en común, que tiene 13 años, y ha atribuido el reciente malestar de Rivera a la imagen pública en la que Irene Rosales y ella aparecían juntas durante una emisión de ¡De Viernes!. Según la modelo, ese episodio habría motivado la irritación que el artista culminó en su “me la pelan las dos”.

Durante su intervención, la modelo ha explicado que desconoce los detalles de la ruptura entre su expareja e Irene Rosales y que nunca ha mantenido un vínculo cercano con el DJ tras su ruptura: “No tenemos una relación personal de hablar de nuestras vidas. No sé nada de lo que ha pasado entre él e Irene”.

Kiko Rivera ha roto su silencio y ha hablado de los motivos que le llevaron a poner fin a su relación con la madre de sus hijas

Kiko Rivera contra las madres de sus hijos

“Creo que el motivo es porque nos vio a Irene y a mí en ¡De Viernes! en esa imagen que estábamos las dos, no unidas, sino en buena sintonía”, ha aseverado sobre el enfado del hijo de Isabel Pantoja. Además, la modelo ha resaltado que jamás atacaría públicamente a nadie y que, cuando ha tenido que pronunciarse sobre Rosales, sus palabras han sido siempre cordiales y respetuosas.

En relación a la nueva pareja del DJ, la sevillana ha mostrado una postura conciliadora al señalar que valora positivamente que Lola García, actual novia de Kiko Rivera, sea cariñosa con los niños. “Eso es lo que valoramos los que somos padres al elegir a la persona que nos acompaña en el día a día, que sea buena persona y buena con nuestros hijos”, ha declarado la modelo sobre la bailarina.

Jessica Bueno responde a Kiko Rivera en 'El tiempo justo' (Mediaset España)
Jessica Bueno responde a Kiko Rivera en 'El tiempo justo' (Mediaset España)

El hijo de Jessica Bueno y Kiko Rivera

Al ser preguntada por la percepción que tiene su hijo adolescente sobre la actual situación, Bueno ha dejado claro que el joven muestra indiferencia hacia los temas relacionados con sus padres, afirmando entre risas: “A mi hijo le parece todo bien, es un adolescente”.

Al abordar el reparto de los cuidados del menor, Jessica Bueno ha manifestado que entiende que no es lo mismo hacerse cargo de uno que de tres hijos y ha defendido la organización establecida. “Tiene unos días asignados para que pase tiempo con su padre”, ha aclarado. Además, ha subrayado la importancia del respeto mutuo entre Rivera y Rosales, dado que tienen hijas en común y que las vivencias matrimoniales solo conciernen a quienes las han experimentado.

Jessica Bueno reacciona a las palabras de Kiko Rivera

La colaboradora ha defendido que, con el paso del tiempo, se ha acostumbrado a las manifestaciones públicas de su ex: “No me merezco que se refiera a mí de esa manera tan despectiva”. La modelo ha insistido en que únicamente les une su hijo y que ambos actúan como un equipo en materia de crianza: “Yo sé cuidarme sola, no necesito que nadie se preocupe por mi vida”.

Jessica Bueno responde a Kiko Rivera en 'El tiempo justo' (Mediaset España)
Jessica Bueno responde a Kiko Rivera en 'El tiempo justo' (Mediaset España)

Jessica Bueno ha expresado su inquietud ante el tono que ha adoptado recientemente Kiko Rivera en sus intervenciones, apuntando que “solo se perjudica a sí mismo hablando en esos términos”. También ha recordado que su exmarido decidió alejarse del entorno televisivo por motivos personales y espera que sepa moderar sus expresiones públicas ahora que ha vuelto.

En el tramo final de la entrevista en El tiempo justo, la modelo sevillana ha compartido que, ante la polémica, optó por dirigirse de forma directa a Kiko Rivera para expresar su malestar. Ha relatado que la conversación se produjo el pasado sábado: “Mi enfado y lo que yo siento realmente se lo dije a él. Una de las cosas que le dije fue que si entiende que me expone a mí a la hora de hablar en esos términos sobre su exmujer y que yo tengo un trabajo de colaboradora. Me entendió”.

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