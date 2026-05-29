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Salsa de limón lista en 15 minutos: una receta ideal para acompañar pescados, pollo y ensalada

El sabor ácido y fragante de esta salsa complementa pescados como el salmón y el bacalao, aporta riqueza al pollo e incluso realza verduras como los espárragos y el brócoli

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Ingredientes para la salsa de limón (Pexels)
Ingredientes para la salsa de limón (Pexels)

Un plato de lubina a la plancha, unas gambas cocinadas en su punto, un pollo al horno, unas verduras como espárragos o brócoli... La salsa de limón es un riquísimo condimento casero, perfecto para realzar cualquier plato. Su sabor cítrico y ligero combina a la perfección con recetas de la dieta mediterránea, siendo la forma ideal de dar vida a esos platos ligeros que, de otra manera, pecarían de falta de sabor.

Y es que las salsas son imprescindibles en la cocina, sobre todo cuando queremos añadirles un toque diferente a nuestras recetas favoritas. Esta salsa de limón hace justamente eso, sumar una nueva dimensión de sabores al plato sin opacar a los ingredientes principales de la comida.

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Perfecta para el calor, esta salsa se puede servir tanto fría como caliente, y estará lista en apenas 15 minutos. Su preparación no puede ser más sencilla, pues consiste en una emulsión de zumo de limón con un chorro de vino blanco, ajo y perejil para un extra de sabor y una cucharadita de harina para dar untuosidad y textura a la mezcla.

Receta de salsa de limón

La salsa de limón es una preparación ligera, emulsionada con zumo de limón, vino blanco y un toque de harina de maíz para espesar. El ajo y el perejil aportan aroma, mientras que el aceite de oliva le da untuosidad. Es una salsa fácil y rápida, perfecta para dar un giro fresco a tus platos.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 15 minutos
    • Preparación: 5 minutos
    • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  • 1 limón (zumo y ralladura)
  • 100 ml de vino blanco
  • 3 dientes de ajo
  • 1 cucharada de harina de maíz refinada (tipo Maizena)
  • 2 cucharadas de mantequilla (30 g aprox.)
  • Aceite de oliva virgen extra (aprox. 2 cucharadas)
  • Sal al gusto
  • Perejil fresco picado

Cómo hacer salsa de limón, paso a paso

  1. Exprime el zumo del limón y ralla un poco de su piel, evitando la parte blanca.
  2. Pela y pica los ajos muy finos.
  3. En una sartén, derrite la mantequilla junto con el aceite de oliva a fuego medio. Sofríe los ajos a fuego medio hasta que empiecen a dorarse.
  4. Añade la harina de maíz y remueve bien para tostarla ligeramente, evitando que se queme.
  5. Incorpora el vino blanco y remueve con unas varillas para evitar grumos.
  6. Vierte el zumo de limón y la ralladura. Remueve hasta que espese.
  7. Sazona con sal al gusto.
  8. Cocina a fuego muy suave 2-3 minutos, removiendo constantemente.
  9. Si quieres una textura más ligera, añade un poco de agua o caldo durante la cocción.
  10. Retira del fuego y añade el perejil picado justo antes de servir para mantener su aroma.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 60-70 kcal
  • Grasas saludables: 5 g
  • Hidratos de carbono: 4 g
  • Proteínas: 0,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede conservar en nevera hasta 3 días en un recipiente hermético. Recalienta suavemente antes de servir. No se recomienda congelar, ya que puede perder textura.

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