España

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 28 mayo

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Guardar
Google icon
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

En España existen distintas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de la Triplex de la Once que llevó a cabo su más reciente sorteo. Estos son los números ganadores de este jueves 28 de mayo, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

PUBLICIDAD

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 28 de mayo.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 9, 9, 2.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mojito de fresa sin alcohol: aprende a preparar una bebida dulce para disfrutar durante el verano

Una receta refrescante y fácil para los días de calor

Mojito de fresa sin alcohol: aprende a preparar una bebida dulce para disfrutar durante el verano

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

La Justicia condena a la Comunidad de Madrid a pagar 200.000 euros a una paciente operada de cáncer de mama: le implantaron prótesis mamarias sin su consentimiento

El tribunal considera que el hospital vulneró el derecho de la paciente a decidir libremente sobre la intervención al practicarle una reconstrucción mamaria distinta de la que había autorizado por escrito

La Justicia condena a la Comunidad de Madrid a pagar 200.000 euros a una paciente operada de cáncer de mama: le implantaron prótesis mamarias sin su consentimiento

¿Es obligatorio pagar IVA e IRPF en el alquiler de una plaza de garaje?

La renta de una plaza de aparcamiento tributa al tipo general del 21% y exige presentar declaraciones trimestrales mediante el modelo 303

¿Es obligatorio pagar IVA e IRPF en el alquiler de una plaza de garaje?

Álex, cerrajero: “Al ladrón le va a dar igual que tengas metidas las llaves por dentro. Te va a salir más caro”

El experto desmonta uno de los hábitos más comunes en los hogares españoles y advierte de que dejar la llave puede provocar problemas para entrar en casa

Álex, cerrajero: “Al ladrón le va a dar igual que tengas metidas las llaves por dentro. Te va a salir más caro”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia condena a la Comunidad de Madrid a pagar 200.000 euros a una paciente operada de cáncer de mama: le implantaron prótesis mamarias sin su consentimiento

La Justicia condena a la Comunidad de Madrid a pagar 200.000 euros a una paciente operada de cáncer de mama: le implantaron prótesis mamarias sin su consentimiento

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | Pedro Sánchez solicita declarar en el Congreso para dar explicaciones sobre las últimas investigaciones

El Supremo avala la regularización de migrantes y la defiende por su “sustrato humano” e “interés público”

Alemania y Países Bajos refuerzan el mando militar aliado en el Báltico y asumen más responsabilidad en la defensa europea

Bruselas advierte a Moscú: “Europa nunca será un mediador neutral entre Rusia y Ucrania”

ECONOMÍA

¿Es obligatorio pagar IVA e IRPF en el alquiler de una plaza de garaje?

¿Es obligatorio pagar IVA e IRPF en el alquiler de una plaza de garaje?

El aceite de oliva ya no es español: los envasadores reemplazan el producto nacional por el tunecino

El campo español envejece y no encuentra heredero: solo el 19% de los autónomos agrarios tiene menos de 40 años

El mapa de los salarios en España: estos son los trabajos y las comunidades autónomas en los que más y menos se cobra

Madrid y Badajoz, a menos de tres horas: el Gobierno saca a información pública el estudio que desbloquea el AVE Madrid-Extremadura

DEPORTES

Fuga de talento en el FC Barcelona: el equipo femenino gana todo pero pierde a sus estrellas por los problemas económicos del masculino

Fuga de talento en el FC Barcelona: el equipo femenino gana todo pero pierde a sus estrellas por los problemas económicos del masculino

Hazard desvela cómo entrena José Mourinho: la comparación con Zidane y Conte y la posibilidad de que sea entrenador

Ni Fórmula 1 ni MotoGP: este es el deporte en el que se alcanza la velocidad máxima más alta

Vinícius Jr. se sincera antes del Mundial 2026: su futuro en el Real Madrid, la relación con Florentino Pérez, Mbappé, Neymar o Endrick y su cuenta pendiente

Enrique Riquelme se defiende de las acusaciones de Florentino: “El Real Madrid merece mucho más que mentiras, bulos interesados y campañas de difamación”