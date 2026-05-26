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Las redes sociales desinforman sobre las relaciones de pareja, según la psicología

Las plataformas digitales son, a menudo, una fuente de información distorsionada sobre la vida en pareja, lo que condiciona la percepción del amor y de las relaciones

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Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

En las redes sociales todo parece idílico. El amor, las amistades, el deporte… Pero la realidad, en muchas ocasiones, dista de lo que se ve a través de esas plataformas. Esto ocurre, sobre todo, con las relaciones de pareja, ya que se convierten en una fuente de desinformación, tal y como asegura la psicología. A esto se suma un fenómeno en alza: el desinterés por las citas. Y es que, en la actualidad, cerca de la mitad de los solteros declara que no desea iniciar una relación amorosa.

Expresiones como “solo buscan una cosa”, “ya no quedan mujeres u hombres buenos” o “todos los matrimonios están condenados al fracaso” se repiten una y otra vez en foros y plataformas digitales. Estas ideas, reforzadas por los algoritmos, contribuyen a la proliferación de información distorsionada sobre la vida en pareja y tienden a enfrentar a quienes buscan una relación.

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Frente a este panorama, surge una pregunta central: ¿hasta qué punto las redes sociales están condicionando la percepción sobre el amor y las relaciones? Es por ello que los expertos analizan cómo el consumo digital puede incidir en la visión personal acerca de las citas y los vínculos afectivos.

Deciden lo que quieres ver: así funcionan los algoritmos de las redes

Hombre caucásico con suéter gris y jeans azules sentado en un sillón gris oscuro, sonriendo mientras mira y sostiene un teléfono celular negro.
Los algoritmos contribuyen a la proliferación de información distorsionada sobre la vida en pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes sociales seleccionan el contenido que aparece en cada perfil a partir de las interacciones propias y de usuarios con intereses similares. El objetivo de los algoritmos es captar la atención, por lo que priorizan publicaciones capaces de retener la mirada del público. Si un usuario se detiene más tiempo en imágenes o videos con críticas hacia el mundo de las citas, el sistema tenderá a sugerir materiales del mismo tono. Así, una simple curiosidad inicial puede transformar el feed en una sucesión constante de mensajes que cuestionan o rechazan las relaciones afectivas.

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Para comprender este fenómeno, se realizó una prueba con cuentas nuevas y se observó cómo variaba el contenido sugerido según el género, tal y como indican en la revista Psychology Today. Aunque se trató de una experiencia puntual, los resultados llamaron la atención por las marcadas diferencias detectadas entre lo que reciben hombres y mujeres en sus respectivas plataformas. A continuación, se detallan algunas de las disparidades más notorias identificadas en este experimento.

Distinto contenido para hombres y mujeres

Una pareja enfadada. (Pexels)
Una pareja enfadada. (Pexels)

En el caso de los hombres, la desinformación observada enfatizaba relatos donde las mujeres aparecían como generadoras de conflictos en la pareja. Se difundían videos que describían a las mujeres como impredecibles o problemáticas y advertían a los hombres sobre la necesidad de mantenerse atentos. La visualización de un video sobre la responsabilidad en una ruptura bastaba para que el algoritmo continuara recomendando contenido similar. Entre las sugerencias recurrentes, se encontraban mensajes que afirmaban que “todas las mujeres engañan” o que “no se debe confiar en ellas”. Aunque la infidelidad existe, no representa la norma en las relaciones, pero el mensaje dominante consistía en advertir a los hombres sobre la posibilidad de ser víctimas de abuso emocional o financiero.

Por su parte, el contenido dirigido a mujeres presentaba una perspectiva distinta pero igualmente polarizada: los hombres eran señalados como el origen de los problemas en una relación. Al consumir videos con consejos sobre citas, el algoritmo ofrecía materiales que alertaban sobre conductas masculinas sospechosas e instaban a no tolerar señales de alarma. Además, aparecían conceptos psicológicos, como el apego evitativo o el trastorno narcisista, simplificados o empleados fuera de contexto para identificar rasgos a evitar en una pareja. Aunque menos del 5% de la población cumple con los criterios de narcisismo, la presencia de ciertos rasgos narcisistas o de apego evitativo en muchas personas facilita que las mujeres identifiquen a sus parejas en este tipo de contenido, pese a que las descripciones resultan inexactas o sobredimensionadas.

Cómo afecta la información distorsionada

Desde hace décadas, los libros de autoayuda han exagerado las diferencias entre hombres y mujeres en las relaciones, como ocurrió con Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Sin embargo, la influencia de los algoritmos de las redes sociales ha intensificado este fenómeno, al exponer de forma constante a los usuarios a mensajes que acentúan las divisiones de género.

Esta exposición repetida puede distorsionar la percepción de la realidad y fomentar una visión enfrentada entre hombres y mujeres. La sobreabundancia de contenido polarizante contribuye a que incluso situaciones poco frecuentes se perciban como habituales. Así surge la llamada polarización en las actitudes hacia las relaciones y las citas, un fenómeno que se refleja en el descenso de las tasas de matrimonio y el aumento de personas que prefieren no vincularse amorosamente.

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