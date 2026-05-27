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Los momentos más duros de Alexia Putellas durante su paso por el FC Barcelona: la pérdida de su padre y su relación con Olga Ríos

La futbolista deja el club azulgrana tras más de diez años en la cantera y dos Balones de Oro

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La futbolista Alexia Putellas posa en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). (Alberto Paredes / Europa Press).
La futbolista Alexia Putellas posa en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). (Alberto Paredes / Europa Press).

La marcha de Alexia Putellas del FC Barcelona Femení pone fin a una de las etapas más importantes de la historia reciente del fútbol femenino europeo. Después de 14 temporadas defendiendo la camiseta azulgrana, más de 500 partidos y un palmarés prácticamente inalcanzable, la capitana cierra un ciclo que transformó no solo al club, sino también la dimensión del deporte femenino en España.

Su despedida llega cargada de emoción y simbolismo. La futbolista catalana deja atrás una trayectoria marcada por títulos, liderazgo y resiliencia para iniciar una nueva aventura profesional en Inglaterra, donde jugará en el London City Lionesses, proyecto impulsado por la empresaria Michele Kang, una de las figuras más influyentes del fútbol femenino internacional y también propietaria del Olympique Lyonnais Féminin.

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La salida de Alexia supone el final de una era irrepetible. En estos años conquistó 10 Ligas, 12 Copas de la Reina, seis Supercopas de España y cuatro Champions League, además de convertirse en la primera futbolista española en levantar dos Balones de Oro consecutivos. A ello se suman dos premios The Best y el Mundial logrado con la selección española, consolidándose como una de las deportistas más importantes de su generación.

En el vídeo con el que anunció su adiós, la futbolista recordó sus primeros pasos como aficionada culé. “Nunca se me habría ocurrido que algún día más de noventa mil culés gritarían mi nombre”, confesaba emocionada al rememorar aquella primera visita al Camp Nou junto a su padre cuando apenas tenía seis años.

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Alexia Putellas, del FC Barcelona, lleva el trofeo de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA antes de levantar el trofeo (REUTERS/Bernadett Szabo).
Alexia Putellas, del FC Barcelona, lleva el trofeo de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA antes de levantar el trofeo (REUTERS/Bernadett Szabo).

La pérdida de su padre

Precisamente, la figura de su padre sigue siendo uno de los pilares emocionales más importantes de su vida. Alexia perdió a su progenitor en 2012, cuando tenía 18 años y estaba a punto de incorporarse al primer equipo azulgrana. Aquel golpe marcó profundamente a la jugadora, que siempre ha explicado que fue él quien le transmitió el amor por el fútbol y por el Barça. En numerosas entrevistas ha reconocido que el club se convirtió entonces en un refugio emocional. “En mi peor momento siempre diré que el Barça me salvó. Por todo esto, siempre estaré en deuda con estos colores”, llegó a afirmar tiempo después.

La futbolista aterrizó en el conjunto azulgrana procedente del Levante UD Femenino en un momento especialmente delicado de su vida personal. Desde entonces, se convirtió en el rostro visible del crecimiento meteórico del fútbol femenino en España: pasó de jugar en escenarios modestos a liderar un equipo capaz de llenar el Camp Nou y dominar Europa.

Más allá de los éxitos deportivos, Alexia siempre ha destacado por mantener una vida privada extremadamente reservada. Lejos de la exposición constante que acompaña a muchas figuras mediáticas, la capitana azulgrana ha preferido blindar su intimidad y separar completamente su faceta personal de la profesional.

Alexia Putellas, del FC Barcelona, con el premio Balón de Oro femenino (REUTERS/Benoit Tessier).
Alexia Putellas, del FC Barcelona, con el premio Balón de Oro femenino (REUTERS/Benoit Tessier).

Su última relación sentimental

En los últimos meses, además, su situación sentimental también ha cambiado. La futbolista puso fin a su relación con Olga Ríos, con quien mantenía una discreta historia desde hacía más de tres años. Aunque nunca oficializaron públicamente el noviazgo, ambas fueron fotografiadas juntas en Ibiza en 2023 y desde entonces su relación se convirtió en un secreto a voces.

Según el programa D Corazón, la ruptura se habría producido de forma amistosa y sin terceras personas implicadas. El desgaste provocado por la distancia entre Barcelona y Madrid, donde Olga desarrolla su carrera profesional como representante de creadoras de contenido e influencers —entre ellas Violeta Mangriñán— habría terminado enfriando la relación.

La discreción siempre marcó la dinámica de la pareja. Olga ni siquiera apareció en Alexia: Labor Omnia Vincit, el documental estrenado por Amazon Prime Video que narraba la recuperación de la futbolista tras su grave lesión de rodilla. Un detalle que reflejaba hasta qué punto ambas quisieron mantener su relación alejada de los focos.

Olga Ríos y Alexia Putellas (INSTAGRAM).
Olga Ríos y Alexia Putellas (INSTAGRAM).

Actualmente, no se le conoce una nueva pareja. Todo apunta a que la jugadora está centrada en este nuevo capítulo profesional y en reconstruir también ciertos aspectos de su vida personal tras meses intensos, marcados además por la reciente derrota de España en la Eurocopa femenina.

Mientras tanto, Alexia continúa siendo una figura admirada tanto dentro como fuera del terreno de juego. Sus compañeras la mantearon recientemente durante las celebraciones del Barça al grito de “solo hay una reina”, un apodo que nació años atrás en el vestuario gracias a Jenni Hermoso y que terminó acompañándola durante toda su carrera. Ahora, con 32 años y tras haber cambiado para siempre la historia del fútbol femenino español, Alexia Putellas afronta un nuevo comienzo lejos de Barcelona, pero con un legado que permanecerá intacto durante décadas.

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