Arrancan en Vigo las actividades para celebrar el Día de las Fuerzas Armadas: exposiciones, exhibiciones y un concierto

Las actividades promovidas por el Ministerio de Defensa en Vigo para conmemorar el Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) arrancan este martes e incluyen exposiciones estáticas, exhibiciones y un concierto de música militar, entre otras.

En concreto, desde el martes y hasta el domingo el Puerto de Vigo acoge una exposición estática de material del los ejércitos de Tierra y Aire, la Armada y la Unidad Militar de Emergencias (UME). El miércoles, en la pista de atletismo anexa al Estadio de Balaídos tendrá lugar una exhibición de personal y material.

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Asimismo, el jueves, los ciudadanos que se acerquen a la Praza Porta do Sol podrán disfrutar de un encuentro de músicas militares presidido por el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón.

Estará acompañado de los jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general Amador Enseñat y Berea; del Aire y del Espacio (JEMA), general Francisco Braco; y de la Armada (AJEMA), almirante general Antonio Piñeiro; y autoridades civiles. Previamente, habrá un pasacalles en las calles aledañas de todas las Unidades de Música participantes.

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Ya el viernes, el rey Felipe VI presidirá la revista naval en la que participan buques de la Armada y de la Guardia Civil en la ría de Vigo. Posteriormente, en la playa de Samil, tendrá lugar la exhibición dinámica de personal y material.

El Ministerio de Defensa ha impulsado otras actividades con motivo del DIFAS, como juras de bandera civiles y entregas de condecoraciones. Pueden consultarse en su página web.

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EL ACTO CENTRAL

Los actos para conmemorar el DIFAS culminan con una parada militar que recorrerá 1,1 kilómetros de la avenida Samil y que presidirán los reyes Felipe VI y Letizia. Asimismo, acudirán la ministra de Defensa, Margarita Robles, el JEMAD, miembros de la cúpula militar y otras autoridades civiles.

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Participarán un total de 3.746 --3.402 hombres y 344 mujeres--- integrantes de la Guardia Real, el Ejército de Tierra, del Aire y del Espacio, la Armada, la Guardia Civil y la UME ataviados con uniformidad de gala. También desfilarán 130 caballos, seis perros y la mascota del Tercio 'Gran Capitán' 1º de la Legión, la cabra Baraka, según ha informado el Ministerio de Defensa.

En cuanto a los medios, en el desfile aéreo saldrán 30 aeronaves de caza, 16 aeronaves de transporte más la aeronave del salto paracaidista y 25 helicópteros. En el desfile motorizado, los ciudadanos podrán disfrutar de 109 vehículos y 32 motos.

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EL SALTO PARACAIDISTA

Uno de los momentos más sensibles y espectaculares del desfile será el tradicional salto paracaidista, que en esta ocasión corre a cargo del subteniente Alberto Vidal, que actuará como guía, y del sargento primero Pablo García Matanza. Son oriundos de Pontevedra y Lugo, respectivamente, como un gesto con Galicia.

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El subteniente Vidal entró en la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA) en 2015 y cuenta en su haber con 5.000 lanzamientos paracaidistas. Durante su carrera y previo paso a la PAPEA ha estado destinado en el Escuadrón de Zapadores paracaidistas (EZAPAC) y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA). Posee todas las titulaciones y aptitudes paracaidistas y es juez internacional de paracaidismo.

En el año 2023, con motivo de la celebración del 75º aniversario de la creación de Escuela Militar de Paracaidismo, fue el saltador en el que recayó el honor de saltar con la mayor bandera saltada en España, de 1.350 metros cuadrados. Por su especial trayectoria, fue designado como el 'Paracaidista distinguido' en el año 2024.

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De su lado, el sargento primero García Matanza, portará la enseña nacional. Entró en la PAPEA en el 2020 y ha realizado más de 4.000 saltos paracaidistas.

Ha sido componente tanto de la Selección Nacional Militar de Paracaidismo como de la Selección Nacional Civil de Paracaidismo, destacando la reciente medalla de oro conseguida en la Clasificación Absoluta por Equipos, en el 58º Campeonato Nacional Militar de Paracaidismo celebrado en el mes de abril de 2026 y su clasificación para representar a España en el 48º Campeonato Mundial Militar de Paracaidismo, que se celebrará en agosto en Eslovaquia.

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El Día de las Fuerzas Armadas se celebra anualmente desde 1978, cuando se estableció mediante real decreto realizar un acto institucional que sirviera de homenaje a los ejércitos y la Armada para fomentar el conocimiento y su integración en la sociedad. Se celebra el sábado más próximo al 30 de mayo, coincidiendo con la festividad de San Fernando, patrón de los ingenieros militares.