Henar Álvarez, la cómica apadrinada por Jordi Évole que va a entrevistar a Shakira en ‘Al cielo con ella’

Henar Álvarez en 'Al cielo con ellas' (RTVE)

El nombre de Henar Álvarez se ha ganado rápidamente un lugar destacado en el panorama televisivo español gracias a su estilo único, ácido y gamberro. Actualmente, la cómica y presentadora se prepara para dar un salto importante con su exitoso programa Al cielo con ella, que, después de dos temporadas en La 2, se traslada a La 1 de TVE, donde estrenará una nueva etapa con una entrevista exclusiva a Shakira.

Este será un momento crucial para el formato, que marcará su llegada al prime time de la cadena pública, algo que representa un auténtico hito para los programas conducidos por voces femeninas en la televisión española. El programa, que se emite este domingo 15 de marzo en su última entrega en La 2, tendrá como invitados especiales a Nacho Duato y Lidia San José, y ofrecerá un adelanto exclusivo de la esperada charla entre Henar Álvarez y Shakira, grabada en México.

Henar Álvarez en 'Al cielo con ellas' (RTVE)

Sin duda, el salto de Al cielo con ella a La 1 no solo implica una nueva etapa para el programa, sino también una reafirmación del estilo y la perspectiva única de Henar Álvarez, quien ha sabido convertir la comedia en una herramienta poderosa para abordar temas de actualidad y feminismo. Sin embargo, un detalle que pocos conocen es que un punto fundamental en el éxito de la madrileña lo ha tenido la confianza depositada en ella por uno de los referentes del periodismo en televisión en España.

La historia detrás del éxito

Aunque el programa se ha consolidado como una de las apuestas más frescas y arriesgadas de RTVE, el camino de Henar Álvarez hacia la pantalla grande comenzó con el respaldo de Jordi Évole. Fue el propio periodista quien, al ver el talento de Álvarez, la animó a dar el siguiente paso en su carrera, y le sugirió que tuviera su propio programa. “Me dijo Jordi: ‘Tú te merecerías tener un late, y si lo tuvieras, yo te lo produciría’. Luego me lo volvió a repetir. Bueno, pues a los dos días le escribí un mensaje. Nos pusimos a hacer un proyecto y aquí estamos. Estoy nerviosísima”, confesó Henar Álvarez en una historia de Instagram, cuando RTVE dio luz verde a Al cielo con ella.

De hecho, la relación entre ambos comenzó a afianzarse tras la entrevista de Henar Álvarez en Lo de Évole en 2020, donde la cómica tuvo la oportunidad de mostrar su talento ante las cámaras. Desde ese momento, Jordi Évole se convirtió en un verdadero padrino profesional para Álvarez, alentándola a seguir su camino en solitario y a explorar nuevos formatos. “Ella. Si no la conocéis, deberíais conocerla. Preguntadle a la chavalala. Henar Álvarez en Lo de Évole”, afirmó el comunicador catalán en un tuit para promocionar la entrevista de la también actriz. Y así fue como comenzó el proyecto de Al cielo con ella.

Un programa con identidad propia

Con un enfoque fresco y audaz, el formato ha ido ganando seguidores por su capacidad para combinar humor ácido y actual con una mirada profundamente feminista. Bajo la dirección y conducción de Henar Álvarez, el espacio ha logrado atraer a personalidades de la música, el periodismo, el humor y la interpretación, a quienes se les ofrece un espacio para hablar de sus vidas, pero también para reflexionar sobre la sociedad y la cultura pop desde una perspectiva más crítica.

Henar Álvarez en 'Al cielo con ellas' (RTVE)

El programa, que inicialmente vio la luz en RTVE Play en noviembre de 2024, logró un estreno histórico como el mejor de la historia de la plataforma digital, antes de dar el salto a La 2, donde sus audiencias fueron creciendo de forma sostenida. La segunda temporada concluye este domingo 15 de marzo, y con ello, se cierra un capítulo para el formato, que ahora se prepara para conquistar el prime time de La 1.

13 años de trayectoria en televisión

La trayectoria televisiva de Henar Álvarez comenzó en 2013 como presentadora del programa Días de cine. Desde entonces, su carrera ha ido evolucionando desde el periodismo cinematográfico hacia la comedia y el entretenimiento, consolidándose como una de las voces más reconocibles de la nueva generación de humoristas y guionistas.

A lo largo de estos años ha participado como guionista y colaboradora en distintos formatos televisivos, entre ellos Las que faltaban, Likes y Late Motiv, el programa conducido por Andreu Buenafuente. Paralelamente, también ha probado suerte en la interpretación con una aparición en la serie Atasco, disponible en Amazon Prime Video.

Henar Álvarez, en 'Al cielo con ella'. (RTVE)

Más allá de la televisión, Álvarez ha reforzado su popularidad en el ámbito del audio digital. La cómica es una de las voces habituales de dos de los pódcasts más escuchados del panorama actual: Estirando el chicle y Buenismo bien, espacios donde combina humor, análisis social y cultura pop. Además, dentro del Grupo Prisa, también ha trabajado como guionista del programa Hoy por Hoy de Cadena SER.