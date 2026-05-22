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La princesa Leonor se despide de Murcia por todo lo alto: recibirá cuatro distinciones y recorrerá la región antes de cerrar su etapa militar

La heredera al trono pondrá fin a su formación en la Academia General del Aire el 3 de junio con una jornada en la que será homenajeada en Murcia, Cartagena y San Javier

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Las imágenes de la princesa Leonor en un caza (Casa Real)
Las imágenes de la princesa Leonor en un caza (Casa Real)

La princesa Leonor está a punto de poner fin a una etapa decisiva en su formación como futura jefa del Estado. Después de casi un año instalada en Murcia como alumna de la Academia General del Aire de San Javier, la heredera al trono se prepara para cerrar este capítulo con una despedida cargada de simbolismo y reconocimientos oficiales.

La cita será el próximo 3 de junio, una fecha marcada en rojo en la agenda de la Casa Real y también en la de la Región de Murcia. Ese día, la primogénita de Felipe VI y la reina Letizia recibirá hasta cuatro importantes distinciones institucionales, un gesto con el que la comunidad quiere agradecer su paso por tierras murcianas durante este último curso de formación castrense.

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El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, anuncia que la princesa Leonor recibirá la Medalla de Oro de Murcia

Leonor será distinguida con la Medalla de Oro de la Región de Murcia, la máxima condecoración que concede el Gobierno autonómico presidido por Fernando López Miras. A ello se sumará también la Medalla de Oro de la Asamblea Regional, máximo reconocimiento del Parlamento murciano. Pero los homenajes no terminarán ahí.

San Javier reconocerá a Leonor como hija adoptiva

Tras su paso por la capital murciana, la princesa se desplazará hasta San Javier, el municipio que se ha convertido en su hogar durante este último año y donde ha completado su instrucción como alumna del Ejército del Aire y del Espacio.

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La princesa Leonor saluda al coronel jefe de la BA de Talavera la Real, Daniel Fernández de Bobadilla Lorenzo, tras el vuelo de instrucción con el avión de combate F5. (© Casa de S.M. el Rey)
La princesa Leonor saluda al coronel jefe de la BA de Talavera la Real, Daniel Fernández de Bobadilla Lorenzo, tras el vuelo de instrucción con el avión de combate F5. (© Casa de S.M. el Rey)

Allí recibirá la Medalla de Oro de la Villa y será nombrada oficialmente Hija Adoptiva de San Javier, un reconocimiento especialmente significativo teniendo en cuenta el vínculo que ha creado con esta localidad durante su estancia.

Con este acto, Leonor seguirá el mismo camino que ya recorrió en sus anteriores destinos militares. Tanto Zaragoza como Marín, ciudades donde completó sus etapas en el Ejército de Tierra y la Armada, respectivamente, quisieron despedirla también con importantes homenajes institucionales.

En mayo de 2024 recibió la Medalla de Oro de Aragón y la de las Cortes aragonesas, en una despedida marcada por un emotivo discurso en el que confesó haberse sentido “como en casa”. Meses después, tras completar su travesía a bordo del Juan Sebastián de Elcano, Galicia también la distinguió con su máxima condecoración, momento en el que sorprendió hablando en gallego.

El final de una etapa y el comienzo de una nueva agenda institucional

La princesa Leonor recibe la Medalla de Oro de Galicia. (EFE/ Lavandeira)
La princesa Leonor recibe la Medalla de Oro de Galicia. (EFE/ Lavandeira)

Aunque todavía no se ha confirmado el programa oficial de la jornada, todo apunta a que Leonor protagonizará un recorrido institucional por algunos de los puntos más representativos de la comunidad, con presencia en Murcia, Cartagena y San Javier.

Su paso por la Academia General del Aire ha estado marcado por una notable discreción pública. Tras la intensa exposición mediática que acompañó su formación naval, la princesa ha podido centrarse en su aprendizaje como futura piloto militar lejos del foco constante.

Aun así, Zarzuela ha compartido en los últimos meses varias imágenes clave de esta etapa, como su instrucción aérea, sus vuelos en solitario o su reciente visita a la Base Aérea de Los Llanos, donde conoció de cerca el funcionamiento de los cazas Eurofighter.

La princesa Leonor vuela por primera vez en un F-5 en el marco de su instrucción en el Ejército del Aire. (Europa Press)
La princesa Leonor vuela por primera vez en un F-5 en el marco de su instrucción en el Ejército del Aire. (Europa Press)

Con esta despedida oficial, Leonor comienza además a retomar poco a poco su agenda institucional. Tras asistir previsiblemente a la entrega de despachos en San Javier junto a su padre, la heredera pondrá rumbo a Barcelona para participar en los Premios Princesa de Girona antes de disfrutar del tradicional verano familiar en Mallorca.

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