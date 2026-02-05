Los príncipes Joaquín y Marie de Dinamarca concluyen su exilio forzado y ponen fecha a su regreso tras la aparición de Federico X en los archivos de Epstein

Joaquín y Marie de Dinamarca en una imagen de archivo. (Action Press)

El esperado regreso del príncipe Joaquín de Dinamarca y la princesa Marie ha quedado fijado para el verano de 2027, según ha confirmado la propia princesa en una entrevista para Billed Bladet realizada con motivo de su cumpleaños, ya que el viernes 6 de febrero alcanza los 50 años. La noticia pone fin a un exilio que ha pasado por París y Washington DC, y del que tanto la pareja como sus hijos, Henrik y Athena, llevan largo tiempo deseando volver.

El anuncio ha sorprendido, ya que Marie había insinuado en otras ocasiones que la decisión de vivir lejos no les correspondió a ellos enteramente. En declaraciones durante la citada entrevista, la princesa Marie ha compartido su entusiasmo por el regreso: “Tenemos muchísimas ganas de volver. Ha sido muy emocionante estar fuera del país y poder apoyar a Dinamarca en el extranjero”.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp, en Facebook y en Instagram

Asimismo, ha detallado la situación actual y los próximos pasos: “Lo más importante para mí y mi familia son los años que nos quedan por delante. Nos quedamos en Estados Unidos un año y medio más y luego volveremos. Cuando nos mudemos de vuelta, Athena empezará la secundaria en Dinamarca, y Henrik ya tendrá 18, habrá terminado la secundaria, por lo que supongo que empezará sus estudios universitarios de inmediato”, ha explicado Marie.

De la reina Margarita a Joaquín, el príncipe ‘desterrado’: quién es quién en la casa real de Dinamarca.

El exilio forzado de Joaquín y Marie de Dinamarca

El príncipe Joaquín mantiene en la actualidad un contrato como agregado de la industria de defensa en Washington que concluye en agosto de 2027. Las dudas sobre la voluntad de la pareja de residir fuera de Dinamarca no son nuevas. Tras su marcha en septiembre de 2019, donde abandonaron sus funciones oficiales junto a la reina Margarita II para instalarse en París, Marie ya comentó en una entrevista con Se og Hor que la mudanza no había sido una elección personal: “No somos siempre nosotros los que decidimos”.

Ante la insistencia del periodista, la princesa fue categórica: “No somos los que decidimos. Creo que es importante que se sepa”. Estas palabras generaron un intenso debate en la prensa danesa, que comenzó a especular acerca de quién influyó realmente en el alejamiento de la familia. Las relaciones entre Joaquín y Marie con Federico y Mary, actuales reyes, han sido objeto de constantes incógnitas.

El príncipe Joaquín de Dinamarca y su esposa, la princesa Marie (EFE/Bodo Marks/Archivo)

La relación de la familia real danesa

Las tensiones internas se intensificaron cuando, en enero de 2023, la reina Margarita II retiró el título de príncipes a los cuatro hijos de Joaquín: Nicolás, Félix, Henrik y Athena. En ese contexto, Marie dejó entrever, de nuevo ante los medios, la existencia de dificultades dentro de la familia real. Un año más tarde, tras la mudanza a Estados Unidos en 2023, la pareja se trasladó a Washington DC, donde Joaquín asumió una nueva posición en la industria de defensa de la capital, abandonando su anterior puesto como agregado militar en la embajada danesa en París.

Las apariciones públicas de la pareja en Dinamarca durante su estancia en el extranjero han sido escasas. Uno de los episodios más recientes fue la ausencia de Marie en la proclamación de Federico X como rey de Dinamarca en enero de 2024, cuando Joaquín acudió solo a Copenhague. Su última presencia conjunta en territorio danés coincidió con la gala de año nuevo, el pasado 1 de enero, acto que compartieron con Federico y Mary, además de Christian, Margarita II y Benedicta.

La familia real danesa, en imagen de archivo (Europa Press)

Ocho años residiendo fuera y un entorno familiar marcado por decisiones externas y episodios de fricción han definido la última etapa de Joaquín y Marie. Ahora, el futuro inmediato apunta a una nueva fase tanto a nivel personal como institucional, una vuelta que reabre interrogantes sobre la evolución de sus vínculos en el seno de la Casa Real danesa, que a su vez vive momentos de incertidumbre por la aparición de Alfonso X en los archivos de Epstein.