España

Los príncipes Joaquín y Marie de Dinamarca concluyen su exilio forzado y ponen fecha a su regreso tras la aparición de Federico X en los archivos de Epstein

La pareja volverá a Dinamarca después de verse obligados a vivir durante años entre Francia y Estados Unidos

Guardar
Joaquín y Marie de Dinamarca
Joaquín y Marie de Dinamarca en una imagen de archivo. (Action Press)

El esperado regreso del príncipe Joaquín de Dinamarca y la princesa Marie ha quedado fijado para el verano de 2027, según ha confirmado la propia princesa en una entrevista para Billed Bladet realizada con motivo de su cumpleaños, ya que el viernes 6 de febrero alcanza los 50 años. La noticia pone fin a un exilio que ha pasado por París y Washington DC, y del que tanto la pareja como sus hijos, Henrik y Athena, llevan largo tiempo deseando volver.

El anuncio ha sorprendido, ya que Marie había insinuado en otras ocasiones que la decisión de vivir lejos no les correspondió a ellos enteramente. En declaraciones durante la citada entrevista, la princesa Marie ha compartido su entusiasmo por el regreso: “Tenemos muchísimas ganas de volver. Ha sido muy emocionante estar fuera del país y poder apoyar a Dinamarca en el extranjero”.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp, en Facebook y en Instagram

Asimismo, ha detallado la situación actual y los próximos pasos: “Lo más importante para mí y mi familia son los años que nos quedan por delante. Nos quedamos en Estados Unidos un año y medio más y luego volveremos. Cuando nos mudemos de vuelta, Athena empezará la secundaria en Dinamarca, y Henrik ya tendrá 18, habrá terminado la secundaria, por lo que supongo que empezará sus estudios universitarios de inmediato”, ha explicado Marie.

De la reina Margarita a Joaquín, el príncipe ‘desterrado’: quién es quién en la casa real de Dinamarca.

El exilio forzado de Joaquín y Marie de Dinamarca

El príncipe Joaquín mantiene en la actualidad un contrato como agregado de la industria de defensa en Washington que concluye en agosto de 2027. Las dudas sobre la voluntad de la pareja de residir fuera de Dinamarca no son nuevas. Tras su marcha en septiembre de 2019, donde abandonaron sus funciones oficiales junto a la reina Margarita II para instalarse en París, Marie ya comentó en una entrevista con Se og Hor que la mudanza no había sido una elección personal: “No somos siempre nosotros los que decidimos”.

Ante la insistencia del periodista, la princesa fue categórica: “No somos los que decidimos. Creo que es importante que se sepa”. Estas palabras generaron un intenso debate en la prensa danesa, que comenzó a especular acerca de quién influyó realmente en el alejamiento de la familia. Las relaciones entre Joaquín y Marie con Federico y Mary, actuales reyes, han sido objeto de constantes incógnitas.

El príncipe Joaquín de Dinamarca
El príncipe Joaquín de Dinamarca y su esposa, la princesa Marie (EFE/Bodo Marks/Archivo)

La relación de la familia real danesa

Las tensiones internas se intensificaron cuando, en enero de 2023, la reina Margarita II retiró el título de príncipes a los cuatro hijos de Joaquín: Nicolás, Félix, Henrik y Athena. En ese contexto, Marie dejó entrever, de nuevo ante los medios, la existencia de dificultades dentro de la familia real. Un año más tarde, tras la mudanza a Estados Unidos en 2023, la pareja se trasladó a Washington DC, donde Joaquín asumió una nueva posición en la industria de defensa de la capital, abandonando su anterior puesto como agregado militar en la embajada danesa en París.

Las apariciones públicas de la pareja en Dinamarca durante su estancia en el extranjero han sido escasas. Uno de los episodios más recientes fue la ausencia de Marie en la proclamación de Federico X como rey de Dinamarca en enero de 2024, cuando Joaquín acudió solo a Copenhague. Su última presencia conjunta en territorio danés coincidió con la gala de año nuevo, el pasado 1 de enero, acto que compartieron con Federico y Mary, además de Christian, Margarita II y Benedicta.

La familia real danesa, en
La familia real danesa, en imagen de archivo (Europa Press)

Ocho años residiendo fuera y un entorno familiar marcado por decisiones externas y episodios de fricción han definido la última etapa de Joaquín y Marie. Ahora, el futuro inmediato apunta a una nueva fase tanto a nivel personal como institucional, una vuelta que reabre interrogantes sobre la evolución de sus vínculos en el seno de la Casa Real danesa, que a su vez vive momentos de incertidumbre por la aparición de Alfonso X en los archivos de Epstein.

Temas Relacionados

Federico de DinamarcaCasa Real DanesaRealezaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Resultados de Eurojackpot: ganadores y números premiados

Como cada viernes, aquí están los resultados del sorteo de Eurojackpot dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados de Eurojackpot: ganadores y

Tarifa de la luz en España este sábado

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Tarifa de la luz en

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 7 febrero

Como cada sábado, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los

Última hora de la borrasca Marta, en directo | Casi 200 carreteras se encuentran afectadas por las lluvias y la nieve

A las incidencias causadas por el temporal Leonardo, se suma la previsión de nuevas lluvias muy abundantes en las zonas ya castigadas durante toda la semana

Última hora de la borrasca

Una anciana de 92 años entra a una tienda para reparar su smartphone y sale con 5 contratos y 4 teléfonos: la empresa le pide 4.500 euros para cancelarlos

Finalmente, la compañía ha rectificado y sancionará a los empleados

Una anciana de 92 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El informe ‘fantasma’ que ha

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

El aragonés, la materia olvidada de la campaña electoral del 8-F: “Azcón dedica cero euros a su promoción. Se está literalmente muriendo”

Delcy Rodríguez da la bienvenida a Zapatero en Caracas para impulsar el diálogo

El PP invita a Vito Quiles para el cierre de campaña en Aragón y contrata a Los Meconios, el grupo que canta “vamos a volver al 36″

Zapatero confía en la transición de Delcy Rodríguez: “En un plazo récord se está produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela”

ECONOMÍA

Ir a trabajar con 38

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

El avión destrona al tren en pleno parón del AVE tras el accidente de Adamuz: las aerolíneas duplican plazas y suman 27.000 viajeros más

La Unión Europea anuncia un paquete de 52 millones de euros en ayuda humanitaria para “aliviar al pueblo venezolano necesitado”

Bruselas considera que el “diseño adictivo” de TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales: se enfrenta a una multa del 6% de su facturación anual

El impuesto a los super ricos obligaría a Amancio Ortega a pagar a Hacienda 2.198 millones anuales: la propuesta de Consumo para erradicar la pobreza infantil

DEPORTES

Ácido hialurónico para tener el

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey