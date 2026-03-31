Los daneses consideran “arrogante” al rey Federico X por sus tres viajes en un mes y la princesa Isabella pone fin a su año sabático con su formación militar

Los reyes Federico y Mary de Dinamarca y la princesa Isabella (Instagram)

Desde que Federico de Dinamarca accedió al trono hace dos años, la controversia sobre la frecuencia y duración de sus vacaciones no ha dejado de envolver a la Casa Real danesa. El debate ha resurgido con fuerza tras conocerse que, por tercera vez en un solo mes, el monarca ha salido del país para disfrutar de un periodo de descanso, dejando la jefatura del Estado provisionalmente en manos de la reina Margarita, de 85 años, conforme marca la ley en estos casos.

Según ha detallado el medio Ekstra Bladet, en lo que va de año, este sería el quinto desplazamiento privado al extranjero de la familia real en apenas cuatro meses, lo que ha suscitado de nuevo interrogantes sobre su conexión con la realidad de los ciudadanos. A su vez, esta fama de “arrogantes”, como los etiqueta la prensa, la continuaba la princesa Isabella al coger un año sabático tras cumplir 18 años, aunque eso pronto va acabar.

En palabras del propio Federico de Dinamarca, recogidas en su libro Palabras del Rey, publicado en 2024, “los tiempos muertos son importantes porque cada vez tenemos más obligaciones”. No obstante, ese argumento ha sido cuestionado por la prensa danesa, que ha subrayado que, solo en 2025, el calendario oficial refleja 52 días de vacaciones en el extranjero, distribuidos en 11 escapadas, lo que equivale a unas siete semanas completas fuera del país.

Estos son los miembros de la familia real de Dinamarca

Las vacaciones del rey Federico X

Estos periodos de ocio en el extranjero no incluyen además los días de descanso dentro de Dinamarca que, por normativa, quedan fuera de la comunicación oficial. La legislación danesa obliga a Federico de Dinamarca a notificar públicamente cada una de sus ausencias fuera del país y a nombrar expresamente un sustituto para la jefatura del Estado en su ausencia.

Este papel recae normalmente en la reina Margarita o en el príncipe heredero Christian, dependiendo de la naturaleza del viaje y de sus respectivas agendas. Dicho sistema avisa de las escapadas privadas del soberano, aunque no afecta a los periodos de descanso que se produzcan dentro del territorio nacional ni exige informar sobre el destino concreto, dado el derecho a la privacidad reconocido también a la familia real.

Frente al debate sobre el modo de vida de los monarcas, la atención pública se ha centrado también en el próximo paso de la princesa Isabella de Dinamarca. Tras finalizar su año sabático, la hija de los reyes Federico y Mary ha decidido iniciar su formación en el Servicio Militar, siguiendo la senda de las nuevas generaciones de la realeza europea.

Federico de Dinamarca llega a Groenlandia (Instagram)

La formación militar de la princesa Isabella

Tal como ha confirmado la Casa Real a través de un comunicado oficial, en agosto se incorporará al Regimiento de Húsares de la Guardia en Slagelse, una de las bases más grandes y modernas del país, ubicada a una hora de Copenhague y equipada con campos de entrenamiento, barracones, salas de mando y establos. En 2009, la base, situada en la isla de Selandia, sufrió un asalto en el que tres individuos armados robaron distintas armas y municiones utilizando un coche como medio de huida.

Durante los 11 meses de formación militar, la princesa Isabella no dispondrá de privilegios y compartirá las condiciones de sus compañeros. Dormirá en literas junto a tres personas en habitaciones colectivas y participará en todas las actividades, incluidas las comidas y las clases teóricas y prácticas, en igualdad de condiciones.

Los reyes Federico X y Mary de Dinamarca junto a sus dos hijos, la princesa Isabella y el príncipe Vincent, en Gresten (Instagram / Casa Real Dinamarca)

El coronel Kenneth Strøm ha precisado a DR que el programa que seguirá la princesa Isabella es más exigente que el de su hermano Christian, que cumplió cuatro meses. Strøm ha indicado que los reclutas podrán asumir tareas anteriormente reservadas a personal profesional y que culminarán este periodo con el ejercicio final REX, una prueba global de aptitudes físicas y mentales.

La elección de Isabella se alinea con la orientación pública impulsada por el jefe del Estado y la reina Mary, que en los últimos meses han defendido la relevancia de la formación militar entre los jóvenes, especialmente tras el ataque sufrido por Groenlandia y la situación internacional. El Parlamento danés reformó el acceso al Servicio Militar el verano pasado, estableciendo que a partir de 2026 las mujeres mayores de 18 años deberán registrarse para evaluación militar, igualando las condiciones con los varones.