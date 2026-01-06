Los reyes Felipe y Letizia encabezan la lista de los royals europeos más trabajadores de 2025, según un estudio internacional

Felipe IV y Letizia durante la tradicional cena de gala en honor al presidente de Alemania (José Oliva / Europa Press)

El 6 de enero es una fecha señalada en rojo en el calendario institucional de los reyes Felipe VI y Letizia. Más allá de su significado tradicional por la celebración de los Reyes Magos o de las costumbres familiares, como la habitual merienda de roscón en casa de Jesús Ortiz, padre de la reina, este día marca oficialmente el inicio de la agenda de trabajo anual de los monarcas. Una cita que, año tras año, se repite con puntualidad y que simboliza el arranque de un calendario repleto de compromisos públicos.

Como es tradición, los reyes, acompañados por la princesa Leonor, asisten a la Pascua Militar, el primer gran acto oficial del año y uno de los eventos más solemnes del calendario institucional. Esta cita da paso a meses de intensa actividad, con decenas de apariciones públicas vinculadas a ámbitos tan diversos como la cultura, la economía, la defensa, la solidaridad o la cooperación internacional. Una agenda exigente que, según los datos más recientes, ha vuelto a situar a la Corona española en lo más alto del panorama europeo en términos de actividad oficial.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, mantienen un encuentro con diez familiares de víctimas de la dana en Valencia. (EFE)

El reconocimiento llega de la mano del portal especializado UFO No More, que cada año publica un exhaustivo estudio sobre el número de apariciones públicas protagonizadas por los miembros de las distintas casas reales europeas. En su informe correspondiente a 2025, ha recopilado los días en los que cada royal ha desarrollado actos oficiales a lo largo de los últimos doce meses. El resultado sitúa al rey Felipe VI en la primera posición del ranking.

De acuerdo con estos datos, el monarca español fue el miembro de la realeza europea con más días de trabajo en 2025. En total, Felipe VI realizó apariciones públicas en 192 jornadas, superando así su propio registro del año anterior, cuando sumó 188 días de actividad. Esta cifra no solo refleja un incremento en su agenda, sino que le ha permitido arrebatar el primer puesto a Alberto de Mónaco, quien había liderado el ranking en 2024.

Alberto de Mónaco (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

En la clasificación de 2025, el príncipe Alberto ocupa ahora la segunda posición, mientras que el tercer puesto lo ostenta Haakon de Noruega, consolidándose como uno de los herederos al trono más activos del continente. A continuación aparecen otros nombres destacados de la realeza europea, como Felipe de Bélgica, Carlos Gustavo de Suecia, Eduardo de Inglaterra y Guillermo de Holanda, que completan los primeros puestos del listado.

La reina Letizia también bate récord

La reina Letizia también ocupa un lugar relevante en este estudio. En el ranking general, la consorte del rey Felipe se sitúa en la octava posición. Sin embargo, si se analiza exclusivamente la actividad de las mujeres de las casas reales europeas, Letizia encabeza la clasificación. De este modo, se convierte en la royal europea que más días de trabajo acumuló en 2025, con un total de 121 apariciones públicas.

Tras ella, el segundo y tercer puesto entre las mujeres recaen en Victoria de Suecia y Máxima de Holanda, respectivamente. A continuación figuran Sophie de Wessex, Matilde de Bélgica, Mary de Dinamarca y Silvia de Suecia, todas ellas con agendas igualmente activas, aunque por debajo de la cifra alcanzada por la reina española. El estudio de UFO No More también deja algunas curiosidades destacables. Una de ellas es que no se han analizado las agendas del rey Carlos III ni de la reina Camila.

El rey Carlos III y la reina Camila del Reino Unido abandonan la National Gallery de Londres, el 6 de mayo de 2025. EFE/EPA/ANDY RAIN

Además, dentro de la familia real británica llama la atención que Eduardo y Sophie de Wessex ocupen posiciones más altas que los príncipes Guillermo y Kate. A pesar de ser los herederos al trono, en 2025 el hermano y la cuñada del monarca británico protagonizaron más apariciones públicas que los príncipes de Gales. Otro aspecto relevante del informe es la ausencia de la nueva generación de príncipes y princesas en el ranking general. Por el momento, sus compromisos oficiales no son suficientes como para figurar en esta clasificación. No obstante, sí se señala que en 2024 fue Amalia de Holanda la joven royal con mayor número de apariciones públicas, alcanzando un total de 18.

Con estos datos sobre la mesa, los royals europeos ya miran hacia 2026 con la vista puesta en una nueva etapa de intensa actividad. Los primeros en inaugurar el año han sido los reyes Federico y Mary de Dinamarca, que ya han cumplido con dos compromisos oficiales con motivo del Año Nuevo. Este 6 de enero, será el turno de los reyes Felipe y Letizia, que en la Pascua Militar pondrán en marcha el contador de un nuevo año que, todo apunta, volverá a ser especialmente exigente para la Corona española.