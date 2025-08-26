España

Se acabó el secretismo de sueldos en España: la nueva normativa de la UE que busca terminar con la brecha salarial

La directiva obliga a informar del rango salarial a candidatos y facilita el acceso de los trabajadores a datos comparables

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

Guardar
Las empresas también deberán indicar
Las empresas también deberán indicar los rangos de sueldo en las ofertas laborales

La igualdad salarial cada vez está mas ceca de ser una realidad en la Unión Europea. Con la aprobación de la Directiva de Transparencia Salarial, los Estados miembros tienen hasta el 7 de junio de 2026 para incorporar sus disposiciones al ordenamiento nacional.

El principal objetivo de esta medida es que se iguale la remuneración por trabajos del mismo valor y dotar a candidatos y empleados de nuevas herramientas que harán más transparente la vida laboral. Así, la norma introduce cambios sustanciales en la manera en que las empresas deberán gestionar los datos salariales y la comunicación con sus trabajadores.

Uno de los puntos más importantes es la obligación por parte de las empresas de dar a conocer los rangos salariales en sus ofertas de trabajo, antes de realizar las entrevistas a los solicitantes de empleo. La información deberá basarse en criterios objetivos y neutrales en materia de género y permitirá a los candidatos negociar desde una posición más equilibrada respecto de la empresa. Además, los empleadores estarán obligados también a ofrecer de forma accesible los criterios de fijación y progresión salarial. Las empresas de menos de 50 trabajadores podrán quedar exentas de este punto.

Otra de las medas que recoge la ley es la incorporación de sistemas analíticos de evaluación del trabajo. Estos deberán ser neutrales en cuanto al género y servirán para comparar de forma objetiva funciones que, aunque distintas, aporten un valor equivalente dentro de la empresa.

Los empleados ganarán derechos de información

A partir de la entrada en vigor de esta normativa, los empleados podrán solicitar por escrito la información sobre su salario individual y los promedios desglosados por sexo de quienes realizan el mismo trabajo o uno de igual valor dentro de la empresa. Por su parte, la compañía deberá informar cada año de este derecho y responder a las solicitudes en un plazo máximo de dos meses. En caso de que la información sea incorrecta o incompleta, estará obligada a dar explicaciones adicionales.

Declaraciones de la directora del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, Rosa Santos, que ha avisado de la pérdida de empleo en microempresas y el menor ritmo de crecimiento del mercado laboral.

La directiva de la UE también prohíbe las cláusulas de confidencialidad salarial, habituales en muchos contratos. Así, ningún empleador podrá impedir que un trabajador divulgue su remuneración o recabe información sobre la de otros grupos comparables. Aunque podrá exigir que esos datos no se usen con fines distintos a la defensa del derecho a la igualdad retributiva.

En cuanto al reporte de la brecha salarial, las empresas de más de 250 empleados deberán publicar anualmente los datos, mientras que las de entre 150 y 249 trabajadores lo harán cada tres años. Las compañías con entre 100 y 149 empleados comenzarán con la misma frecuencia, pero a partir de 2031.

Los informes deben incluir en todos los casos datos sobre brechas media y mediana, componentes variables, distribución por cuartiles y diferencia salarial por categorías. Además, la dirección deberá certificar la veracidad de los datos tras consultar al ente encargado de representar a los trabajadores. Estos datos serán públicos y estarán disponibles en las webs corporativas. También deben ser enviados a las autoridades de control, que podrán exigir los resultados de los cuatro años anteriores.

Qué pasa si la brecha supera el 5%

Según la normativa de la UE, si en los controles salariales se detecta una diferencia media de al menos un 5% no justificada, y no se corrige en un plazo de seis meses, la empresa deberá emprender una evaluación conjunta con los representantes de los trabajadores.

Esta revisión se encargará de analizar las causas de la brecha y deberá ponerse a disposición tanto de la plantilla como de las autoridades de igualdad. Para garantizar el cumplimiento de la directiva europea, los Estados miembros deberán establecer vías judiciales efectivas y un régimen de indemnizaciones, que podrán incluir salarios no percibir, oportunidades perdidas, daños morales, discriminación múltiple e intereses de demora.

Además, se invertirá la carga de la prueba, siendo la empresa la que deba demostrar que no hubo discriminación. En caso de reincidencia, los países deberán fijar sanciones disuasorias. A menos de un año de margen para la implementación definitiva de esta ley, los expertos recomiendan a las empresas realizar simulaciones de reporte cuanto antes, para evitar las sanciones jurídicas y adaptar a las compañías a los avances que busca la normativa de la UE.

Temas Relacionados

TrabajoDerechos LaboralesEmpleoUEUnión EuropeaBrecha SalarialEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y

Taylor Swift consigue un nuevo Récord Guinness: arrasa en YouTube con el pódcast más visto de la historia

Este mismo martes, la cantante de 35 años ha anunciado su compromiso con Travis Kelce, su pareja desde hace dos años

Taylor Swift consigue un nuevo

Un estudio revela el sencillo método para aliviar el estrés: un pequeño cambio que marca la diferencia

Una acción cotidiana, al alcance de todos y presente en todos los hogares, podría ayudar a reducir los niveles de estrés

Un estudio revela el sencillo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada

“Prohibido entrar gente de este pueblo”: el explícito cartel de un bar de Palencia dirigido a sus vecinos

Los dueños del bar han decidido vetar la entrada a sus vecinos generando una gran polémica en redes

“Prohibido entrar gente de este
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los incendios

Última hora de los incendios en España hoy, en directo | Mejora la situación en Ourense, pero los esfuerzos se centran ahora en Lugo

Yolanda Díaz reforzará la Inspección de Trabajo con más de medio millar de empleados y un laboratorio de informática forense para perseguir el fraude laboral

Robles se abre a que el Ejército pueda desplegarse en futuras catástrofes sin la necesidad de que las autonomías lo pidan

Heridos de gravedad dos militares del Ejército de Tierra en los incendios de Ourense al colisionar su vehículo con otro

El Gobierno declara 121 zonas catastróficas por los graves incendios y las inundaciones en solo dos meses: afecta a todas las comunidades menos al País Vasco

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Esta es la lista de enfermedades con incapacidad permanente: cómo puedes pedir la baja

Estas son las empresas que más ayudas públicas reciben en España: las diez primeras superan los 50 millones de euros

Una mujer hereda un piso en Cataluña y la Justicia la obliga a pagar más de 67.000 euros por las deudas de su padre fallecido

DEPORTES

Checo Pérez y Valtteri Bottas

Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los nuevos pilotos de Cadillac F1, la nueva escudería que llega al paddock en 2026

El FC Barcelona, en el punto de mira por su acuerdo con el Congo: Amnistía Internacional les acusa de “blanquear violaciones de Derechos Humanos”

Un piloto español podría convertirse en compañero de Max Verstappen en Red Bull: corre en la IndyCar, pero le relacionan con la Fórmula 1

El alpinista Marco Confortola, en el punto de mira por supuestamente manipular sus fotos para reclamar ascensiones de varios ochomiles

La lamentable situación de uno de los grandes estadios del fútbol español: “Pintadas, olores terribles y gente malviviendo debajo”