Lydia Bosch regresa al teatro después de 37 años para interpretar a Fedra en el Festival de Mérida

El personaje de Fedra recibe una segunda oportunidad para enfrentar su destino y revivir los episodios fundamentales de su vida, con el conocimiento pleno de las experiencias que marcaron su existencia. Dentro de este enfoque, “Fedra en los infiernos” presentará en el Festival de Teatro Clásico de Mérida una versión revisada del mito, combinando la dimensión onírica y la influencia de Las Moiras, figuras asociadas al destino en la mitología griega. Según informó la organización del festival, esta nueva propuesta escénica, escrita y dirigida por José María del Castillo, tendrá su estreno el 12 de agosto y permanecerá en cartel hasta el 16 de ese mes, con una puesta en escena que busca reinterpretar el universo clásico desde una visión contemporánea.

Tal como publicó el medio sobre la programación del Festival de Teatro Clásico de Mérida, la actriz Lydia Bosch regresará al teatro después de 37 años de ausencia, asumiendo el papel protagonista en este montaje. Tras décadas dedicada principalmente a televisión y cine, Bosch ocupa el centro del escenario en una obra que explora nuevas dimensiones en la psicología de su personaje. En palabras recogidas por la organización, Bosch manifestó que esta versión de Fedra “permite conectar con la parte más profunda y disfrutona como actriz y poder crear una Fedra humana, vulnerable, poderosa, dubitativa y libre, con sus luces y sus sombras, sus miedos y represiones”.

La dirección de José María del Castillo plantea una mirada fresca sobre el mito clásico, ofreciendo al público una experiencia donde la vulnerabilidad y la sensibilidad adquieren protagonismo. Según detalló Del Castillo, este montaje aborda “desde una perspectiva contemporánea, y especialmente sensible y vulnerable, a este gran personaje”. La dramaturgia gira en torno al regreso de Fedra a la vida, guiada por Las Moiras, quienes marcarán el desarrollo onírico de la narración y abrirán la puerta a una relectura de los acontecimientos tradicionales asociados al mito.

El elenco principal incluye, junto a Lydia Bosch, a los intérpretes Julio Peña y Alejandro Albarracín. Completan el reparto Marta Calvó, Antonio Albella, Eva Diago y Yaiza Marcos, quienes aportarán a la construcción coral de la historia. De acuerdo con el equipo de la producción, el espectáculo integrará a todos estos actores en una serie de escenas que buscarán profundizar en los vínculos personales y las disputas internas de los personajes, favoreciendo un acercamiento humano y actual al relato.

La propuesta técnica de la obra también ha sido cuidadosamente planificada. Según consignó la producción, Anna Tussel se encargará de la escenografía, un elemento fundamental para la ambición estética del montaje, mientras que Florencio Ortiz estará al frente del diseño de iluminación. En lo que respecta al vestuario, la creación ha recaído en Pier Paolo Álvaro y Roger Portal. El maquillaje y la peluquería estarán en manos de Roberto Sigueiro, mientras que las coreografías han sido diseñadas por Benjamín Leiva, y la composición musical corre a cargo de Alejandro Cruz Benavídez, quien aportará la banda sonora original.

El Festival de Teatro Clásico de Mérida, con una larga trayectoria en la puesta en escena de obras emblemáticas de la tradición grecolatina, presentará así un estreno que busca actualizar el diálogo con los clásicos y reflexionar acerca del papel de la mujer en la narrativa mítica. Según la información difundida por la organización, la versión de “Fedra en los infiernos” pretende fusionar elementos del pasado con un tratamiento dramático adaptado al público actual, sin renunciar a los aspectos formales y simbólicos del mito.

La decisión de convocar a Lydia Bosch resalta como uno de los grandes atractivos de la temporada. Bosch, reconocida por su trabajo en diversos ámbitos escénicos, retorna a las tablas después de más de tres décadas, motivada por un personaje complejo cuya puesta en escena requiere una intensa labor actoral. Según reportó la producción, la actriz ha preparado el rol con un enfoque en las contradicciones internas de Fedra y la gama de emociones que implica retratar un mito que interpela tanto a la tradición como a la actualidad.

La obra forma parte de la línea de programación del festival que promueve la revisión e innovación de los textos clásicos, acercándolos a públicos diversos y favoreciendo nuevas lecturas. El montaje renovará la iconografía habitual, integrando elementos visuales y sonoros contemporáneos para acompañar la evolución del personaje en escena, según detalló el festival. La puesta contará así con una conjunción de factores artísticos que buscan potenciar el espacio mítico y el viaje emocional de la protagonista dentro del universo de Mérida.

El retorno de Lydia Bosch y la intervención creativa de José María del Castillo conforman los principales ejes de una propuesta que indaga en la mitología con perspectiva renovada, integrando al elenco y al equipo técnico en una apuesta por la imaginación escénica y la actualización del repertorio trágico clásico, de acuerdo con la información oficial del certamen.