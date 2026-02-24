España

Antena 3 confirma el casting completo de ‘El Desafío 7’: de Melody y Lara Álvarez a Miguel Ángel Muñoz

La cadena ya calienta motores para una nueva edición del formato presentado por Roberto Leal, que comenzará a grabarse en los próximos días

Roberto Leal en el programa
Roberto Leal en el programa 'El Desafío'. (Atresmedia)

Antena 3 ya ha despejado una de las grandes incógnitas de su próximo calendario de entretenimiento: el casting completo de la séptima edición de El Desafío.

La cadena ha hecho oficial la lista de famosos que se someterán a las exigentes pruebas del formato producido por 7yacción, la compañía de Pablo Motos y Jorge Salvador.

El anuncio llega a pocos días del inicio de las grabaciones de una edición que, previsiblemente, verá la luz el próximo año y que buscará mantener el alto nivel de competitividad que caracteriza al programa presentado por Roberto Leal.

El casting de ‘El Desafío 7′

La cantante Melody durante una
La cantante Melody durante una rueda de prensa. (Jesús Hellín - Europa Press)

Entre los nombres confirmados destaca especialmente Melody, uno de los fichajes que más conversación ha generado. La artista, representante de España en Eurovisión, regresa así a un talent show de Antena 3 tras su paso por Tu cara me suena. Su vuelta a la cadena refuerza su vínculo con el grupo, donde además protagonizó recientemente una mediática reaparición en El Hormiguero tras su experiencia eurovisiva.

Otra de las incorporaciones que no ha pasado desapercibida es la de Lara Álvarez. Tras cerrar su etapa en Telecinco y su posterior paso por La 1, la comunicadora asturiana afronta ahora un cambio de registro que marca un punto de inflexión en su trayectoria televisiva. Acostumbrada a conducir formatos, Lara se pone esta vez al otro lado como concursante, enfrentándose a retos físicos y mentales.

Miguel Ángel Muñoz. (Europa Press)
Miguel Ángel Muñoz. (Europa Press)

En una situación similar se encuentra Miguel Ángel Muñoz, que pasa de presentador a participante. Hace apenas dos años fue el rostro elegido para liderar el regreso de Pekín Exprés, y ahora se someterá a las pruebas del programa, donde la disciplina, la resistencia y la concentración resultan determinantes.

El casting mantiene su apuesta por perfiles vinculados al esfuerzo físico con la presencia de Raúl Gómez, cuya trayectoria televisiva siempre ha estado ligada a la superación personal y la resistencia extrema. Su participación encaja de lleno en la esencia del formato.

El exfutbolista español convivirá con
El exfutbolista español convivirá con los inscritos del 14 al 18 de abril en la Escuela de Fútbol Pumas Sur, donde compartirá su trayectoria y enseñanzas. (Especial)

El ámbito social y digital estará representado por Amelia Bono, que regresa al prime time tras su paso por Bailando con las estrellas. Con una sólida presencia mediática y gran proyección en redes, Amelia añade al casting un perfil muy reconocible para el público.

Precisamente del universo influencer llega Violeta Mangriñán, otro de los nombres que amplían el espectro generacional del concurso. Su experiencia previa en realities demuestra su capacidad de adaptación, aunque ahora deberá enfrentarse a un formato con un nivel de exigencia diferente.

El deporte de élite tendrá un peso destacado con la participación de Joan Capdevila, campeón del mundo y de Europa con la Selección Española. A sus 48 años, el exfutbolista volverá a poner a prueba su físico en un contexto muy distinto al que marcó su carrera profesional.

Entrevista a Roberto Leal

Completa el elenco Canco Rodríguez, que afrontará el desafío tras su reciente paso por televisión en Decomasters. Conocido por su faceta humorística, su incorporación promete momentos de contraste entre comedia y tensión competitiva.

