Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 21 de mayo: la confesión de Damián sobre la muerte de Gervasio lo cambia todo

'Sueños de libertad': Damiánestá dispuesto a todo para evitar el traslado de la fábrica a Marruecos. (Atresmedia)

La semana está siendo especialmente intensa en Sueños de libertad. La serie diaria de Antena 3 entra en una de sus etapas más delicadas con decisiones que podrían cambiar el destino de varios personajes para siempre. La llegada del empresario francés Antoine Brossard ha puesto patas arriba la fábrica y ha provocado una oleada de tensión, miedo e incertidumbre entre los trabajadores y la familia De la Reina.

Durante los capítulos emitidos entre el lunes y el miércoles, la historia ha ido acumulando conflictos a todos los niveles. La investigación por el robo de los camiones ha dado un paso importante con la detención de un sospechoso, aunque todavía quedan muchas dudas abiertas y varios personajes empiezan a desconfiar unos de otros. Además, Valentina continúa evitando acercarse a Andrés, incapaz de superar las heridas del pasado y el recuerdo de Rodrigo.

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Por otro lado, la situación sentimental y familiar tampoco atraviesa su mejor momento. Marta y Fina siguen intentando recomponer su relación mientras cargan con secretos que podrían volver a separarlas. A todo esto se suma la inesperada llegada de Antoine Brossard, que aterrizó en la fábrica dispuesto a revolucionarlo todo y que terminó anunciando una noticia devastadora: trasladar la producción a Marruecos.

'Sueños de libertad': Marta, Gabriel y Antoine Brossard en el capítulo 563 de Sueños de libertad . (Atresmedia)

La decisión cayó como una auténtica bomba entre los trabajadores y provocó enfrentamientos muy duros. Gabriel explotó contra el empresario francés y Damián intentó hacerle cambiar de opinión sin éxito. El ambiente se volvió todavía más complicado cuando Fina sufrió un fuerte ataque de ansiedad al revivir algunos traumas del pasado relacionados con Santiago.

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Qué pasará el jueves 21 de mayo en ‘Sueños de libertad’

El episodio 565 llegará cargado de confesiones inesperadas y momentos muy delicados. Una de las grandes protagonistas será Mabel, que decidirá sincerarse con su madre y confesarle que mantiene una relación sentimental con Salva. La noticia no dejará indiferente a nadie y podría alterar por completo la dinámica familiar.

Mientras tanto, en la fábrica la tensión seguirá creciendo tras el anuncio del traslado. Andrés obligará a Gabriel a contar toda la verdad a los trabajadores sobre el futuro de la empresa, provocando una mezcla de rabia, tristeza y desesperación entre los empleados, que empiezan a temer por sus puestos de trabajo.

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Además, la investigación por el robo de los camiones dará un nuevo giro cuando la Guardia Civil acuda para interrogar a Álvaro. Las sospechas sobre su implicación son cada vez mayores y la presión comenzará a pasarle factura. Paralelamente, Marta hará una propuesta laboral inesperada a Claudia que podría cambiar por completo su futuro dentro de la tienda.

Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Pero el momento más impactante del capítulo llegará con Damián. Después de semanas cargando con el peso de la culpa, terminará confesándole a Pablo una verdad demoledora: él fue responsable indirecto de la muerte de Gervasio. Una revelación durísima que dejará completamente rota la relación entre ambos y que marcará un antes y un después en la historia.

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Avance del viernes 22 de mayo

La semana terminará con todavía más tensión en la colonia. Álvaro se enfrentará duramente a Salva tras sentirse señalado injustamente por el robo de los camiones. La discusión entre ambos será una de las escenas más intensas del episodio.

Nieves, por su parte, organizará una comida de despedida antes de abandonar Toledo, aunque las sospechas sobre su pasado seguirán muy presentes. Don Agustín no dudará en encararla directamente por la muerte de Alberto, convencido de que todavía oculta información muy importante.

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Mabel y Valentina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Además, Marta y Fina pondrán fin a una etapa clave de sus vidas despidiéndose definitivamente de la casa de los Montes. Sin embargo, Fina realizará una misteriosa llamada a Argentina a espaldas de Marta que podría esconder nuevas intenciones.

Por último, Salva decidirá abrirse por completo con Mabel y contarle toda la verdad sobre su pasado en prisión. Una confesión muy complicada con la que espera demostrarle quién es realmente antes de que su relación llegue a un punto sin retorno.

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