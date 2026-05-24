“Muy poco profesionales y mala gestión”: las reseñas de ‘What the fav’, la agencia de publicidad de las hijas de Zapatero

Fachada de la oficina de la empresa What The Fav, perteneciente a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa (Montaje Infobae con imágenes de Carlos Luján / Europa Press y captura de Youtube e Instagram)

La agencia de comunicación What The Fav, fundada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha pasado en apenas unos días de ser una empresa prácticamente desconocida para el gran público a situarse en el centro de la atención mediática y judicial. Todo ello después de que agentes de la UDEF registraran sus oficinas en Madrid en el marco de la investigación vinculada al denominado caso Plus Ultra.

La actuación policial se produjo después de que trascendiera la decisión de la Audiencia Nacional de citar como investigado al exdirigente socialista por una pieza separada relacionada con presuntos delitos de blanqueo de capitales. Aunque las hijas del expresidente no están investigadas hasta el momento, la empresa aparece mencionada dentro de las diligencias que buscan esclarecer determinados pagos y relaciones comerciales.

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What The Fav nació en 2019 como una agencia especializada en publicidad, comunicación digital y proyectos ligados al mundo de los videojuegos, los esports y el entretenimiento online. Con sede en el distrito madrileño de Tetuán y apenas cinco empleados, la compañía logró facturar cerca de 472.000 euros en su último ejercicio, según datos empresariales publicados en el Registro Mercantil.

Agentes de la Policía Nacional salen de las oficinas de la empresa What The Fav, perteneciente a las hijas de Zapatero, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). (Gustavo Valiente - Europa Press).

La investigación judicial trata ahora de aclarar si algunos servicios prestados por la agencia respondían a actividad real o si formaban parte de operaciones vinculadas a la consultora Análisis Relevante, empresa que habría mantenido relaciones económicas con Plus Ultra y con el entorno del expresidente.

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Comentarios críticos contra la empresa

En medio de esta exposición pública, también han llamado la atención las valoraciones publicadas por usuarios en el perfil de Google de la agencia. Las reseñas, visibles desde hace tiempo, dibujan un escenario desigual que mezcla críticas muy duras con opiniones extremadamente positivas.

La puntuación media de la empresa ronda el 3,2 sobre 5, con unos 41 comentarios. La mayoría de las evaluaciones negativas califican el servicio con la nota mínima. Algunos usuarios describen la experiencia como “poco profesional” y hablan de “mala gestión” o “trato deficiente”. Otros critican la falta de claridad en los presupuestos: “Verdaderamente pobres en la presentación y en el trato. Los precios poco claros, poco transparentes”; y consideran que la atención recibida estuvo lejos de lo esperado.

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La vida de las hijas de Zapatero. (Montaje Infobae)

Entre los comentarios más repetidos aparecen referencias a un supuesto servicio “horrible” o “mejorable”, además de quejas relacionadas con la organización interna de la compañía: “Muy poco profesionales, mal trato y muy MUY mala gestión”. Varias de esas reseñas se publicaron antes de que estallara la polémica judicial, aunque en las últimas horas también han aparecido nuevas opiniones haciendo referencia directa a la situación de la empresa tras el registro policial.

Sin embargo, el perfil digital de la empresa también presenta el fenómeno contrario. Junto a las críticas conviven numerosas valoraciones de cinco estrellas en las que algunos clientes destacan la creatividad del equipo, la atención personalizada y el trato cercano. “Tener este tipo de agencia al alcance de la mano es un plus”, afirma uno de los comentarios positivos.

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Precisamente esa dualidad ha generado todavía más interés alrededor de la compañía. De la misma manera, las personas de forma general suelen comentar en las reseñas de Google cuando ha habido una mala experiencia o incidencia más que de forma positiva y altruista.

Especializadas en el mundo audiovisual

Más allá de las valoraciones online, el foco también se ha situado sobre la trayectoria profesional de Alba y Laura Rodríguez. Durante años ambas permanecieron alejadas de la primera línea mediática tras la enorme exposición pública que vivieron siendo adolescentes, especialmente después de la famosa fotografía junto a la familia Obama durante la presidencia de su padre.

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Familia de José Luis Rodríguez Zapatero y Barack y Michelle Obama (CASA BLANCA).

Laura Rodríguez desarrolló inicialmente proyectos relacionados con la realización audiovisual y llegó a trabajar en la discoteca Kapital, además de colaborar como becaria en Real Madrid TV. Posteriormente impulsó What The Fav junto a un socio inicial, Víctor García, antes de que su hermana Alba se incorporara al proyecto empresarial.

Alba, por su parte, siguió una trayectoria más discreta ligada a la comunicación audiovisual y las artes escénicas. Actualmente ambas gestionan juntas la empresa desde sus oficinas madrileñas, muy próximas a las viviendas que adquirieron en los últimos años en el entorno de Moncloa-Aravaca.

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