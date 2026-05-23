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De Lamine Yamal, sin despegarse de su novia, al escondite fallido de Marc Giró: todos los famosos que acudieron al concierto de Bad Bunny en Barcelona

A la cita se sumó también Bad Gyal para cantar uno de sus últimos éxitos: ‘Da Me’

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Lamine Yamal y su novia Inés García en el concierto de Bad Bunny en Barcelona (EFE)
Lamine Yamal y su novia Inés García en el concierto de Bad Bunny en Barcelona (EFE)

La primera cita europea de la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny ha reunido a una larga lista de rostros conocidos en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. El recinto se ha transformado por completo, no solo por la escenografía inspirada en el universo puertorriqueño del artista, sino también por la expectación generada en torno a la exclusiva zona VIP, La Casita de Benito, donde se han reunido numerosos famosos durante el concierto.

Cerca de 60.000 seguidores han ocupado las gradas del Estadio Olímpico Lluís Companys para presenciar el primer concierto de la gira en España. Entre los asistentes destacados se encontraban Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona, y su pareja, la influencer Inés García. La zona VIP, conocida como La Casita, ha sido uno de los puntos más concurridos por celebridades durante el evento, como ya se acostumbraba a ver en otras fechas.

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El espectáculo ofrecido por Bad Bunny ha sido tanto un acontecimiento musical como social, consolidando el carácter de La Casita como uno de los grandes símbolos de sus conciertos. Esta estructura rosa, inspirada en una vivienda real de Humacao (Puerto Rico) y diseñada por Natalia Rosa y Mayna Magruder, ha servido de escaparate para famosos y figuras públicas invitados por el propio artista. Desde ese espacio, Lamine Yamal acaparó la atención junto a Inés García, con quienes el público coreó las canciones del artista mientras ellos intercambiaban gestos cariñosos sin separarse.

Lamine Yamal y su novia Inés García en el concierto de Bad Bunny en Barcelona (EFE)
Lamine Yamal y su novia Inés García en el concierto de Bad Bunny en Barcelona (EFE)

Los invitados del concierto de Bad Bunny en Barcelona

La representación del vestuario azulgrana no pasó inadvertida. Junto a Lamine Yamal también figuraban Robert Lewandowski, Gavi, Pau Cubarsí, Dani Olmo, João Cancelo, Eric García, Pedri y Ferrán García. Todos ellos estuvieron presentes en la zona VIP junto al resto de los elegidos. Incluso el presentador Marc Giró, que intentó pasar más desapercibido, fue captado apoyado en una de las paredes del porche con uno de sus habituales trajes, aunque no logró mantenerse en el anonimato: su imagen comenzó pronto a circular en redes sociales tras aparecer intentando esconderse tras Bad Bunny en un vídeo que se ha viralizado.

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Marc Giró en el concierto de Bad Bunny en Barcelona (X: @mernesmiko)
Marc Giró en el concierto de Bad Bunny en Barcelona (X: @mernesmiko)

El espacio conocido como La Casita ya se había convertido en una de las señas de identidad de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, donde anteriormente han tenido acceso personajes como Penélope Cruz, Javier Bardem, Ana de Armas, Paco León, Lionel Messi, LeBron James o Kylian Mbappé. Su relevancia creció aún más tras la pasada Super Bowl, donde aparecieron junto al artista Cardi B, Karol G, Young Miko o hasta Pedro Pascal.

La Casita de Benito en Barcelona

Durante este concierto en Barcelona, La Casita ha vuelto a actuar como punto de reunión para celebridades y asistentes VIP. Las cámaras y pantallas gigantes del estadio se centraron en lo que acontecía allí, amplificando la reacción del público cada vez que un rostro conocido subía al improvisado escenario reservado para invitados. El propio artista asume un papel especial en este momento, abandonando la tarima principal para compartir canciones en un entorno más íntimo y, a menudo, acompañado de personalidades reconocibles.

Barcelona ha sido esta noche la primera parada europea de Bad Bunny. Siete años después de su última visita a la ciudad, el artista puertorriqueño ha arrancado en el Estadi Olímpic una gira que en España reunirá a más de 600.000 espectadores.

El público de Barcelona había especulado con la aparición de Rosalía, especialmente para cantar con Bad Bunny la colaboración La noche de anoche, pero finalmente la cantante catalana no acudió al concierto. En su lugar, la actuación más comentada fue la de Bad Gyal, que subió al escenario durante los primeros acordes de Yo perreo sola y terminó interpretando Da Me con Bad Bunny ante un estadio rendido, que teoriza ahora entre una posible colaboración entre ambos.

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