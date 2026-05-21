República Democrática de Congo canceló su concentración de tres días y despedida antes del Mundial 2026 por brote de ébola

La selección de fútbol de Congo cancela el campamento de entrenamiento en Kinshasa por el brote de ébola, según confirmó su portavoz Jerry Kalemo - crédito AP

La selección de fútbol del Congo Democrático confirmó la cancelación de un campamento de entrenamiento de tres días que se tenía pactado como preparación de los Leopardos de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El cronograma contemplaba que el plantel se concentrara en el país, antes de una despedida de sus aficionados a realizarse en la capital, Kinshasa. Sin embargo, debido al brote de ébola desatado en el este del país, los planes se truncaron, de acuerdo con lo informado por el portavoz del seleccionado nacional, Jerry Kalemo, a la agencia Associated Press el miércoles 20 de mayo.

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Congo tiene previsto disputar partidos de preparación para el Mundial contra Dinamarca en Lieja, Bélgica, el 3 de junio, y contra Chile en el sur de España el 9 de junio. Ambos encuentros se mantienen según lo previsto, confirmó Kalemo.

El brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo obliga a modificar los planes de preparación de los Leopardos para el Mundial 2026 - crédito Gradel Muyisa Mumbere/REUTERS

“Había tres etapas de preparación: en Kinshasa para despedirse del público; Bélgica y España con dos amistosos contra Dinamarca en Lieja y Chile en España; y la tercera etapa a partir del 11 de junio en Houston, Estados Unidos. Solo se canceló una etapa: la de Kinshasa”, explicó Kalemo.

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Cabe destacar que todos los jugadores del Congo, así como el seleccionador nacional, el francés Sébastien Desabre, radican fuera del país centroafricano, y la mayoría juega en Francia. Aunque parte del personal que acompañará a los jugadores se encuentra actualmente en el país, Kalemo aseguró que estos “saldrán en las próximas horas” del país, para preservar su salud e integridad.

Estados Unidos contempla la decisión de vetar la entrada a ciudadanos extranjeros provenientes de Congo, Uganda y Sudán del Sur durante 30 días, con excepción para el equipo nacional congoleño que entrena fuera del país - crédito Arsene Mpiana/REUTERS

Por su parte, la FIFA emitió un comunicado en el que afirmó que “está al tanto y monitorea la situación” relacionada con el brote de ébola, asegurando que actualmente “mantiene una comunicación estrecha con la Asociación de Fútbol de la República Democrática del Congo para garantizar que el equipo esté informado de todas las orientaciones médicas y de seguridad”.

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Con este panorama, Congo Democrático seguirá con su preparación en Europa, en un momento de máxima tensión internacional por el temor a que la epidemia se expanda en el contexto de la Copa del Mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la epidemia actual producida por la variante conocida como virus Bundinguyo (nombre de la región del país en el que se produjo el brote), ya cobró la vida de más de 130 personas, mientras que se especula con 600 casos más.

En cuanto a los países anfitriones, desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron esta semana que Estados Unidos prohibirá la entrada de todos los ciudadanos extranjeros que hayan estado en Congo, Uganda y Sudán del Sur en las últimas tres semanas. Dicho veto se extenderá por 30 días.

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México, sede de la fase de grupos del Mundial 2026, activa una alerta preventiva y protocolos de vigilancia epidemiológica ante el riesgo por ébola entre viajeros de Congo y Uganda - crédito Arlette Bashizi/REUTERS

Un funcionario de Estados Unidos afirmó que el equipo congoleño del Mundial no se vería afectado por la prohibición de entrada, pues están al tanto de que vienen entrenando en Europa durante las últimas semanas. Por lo tanto, los integrantes del equipo, entrenadores y otros funcionarios que no hayan regresado a Congo en las últimas tres semanas no estarían sujetos a la prohibición de entrada, de acuerdo con un funcionario citado por Associated Press que prefirió mantenerse anónimo, a falta de que se den los pronunciamientos oficiales respectivos.

Los miembros de la delegación congoleña del Mundial que sí regresaron a Congo durante el periodo de 21 días estarán sujetos a los mismos requisitos de cuarentena que los ciudadanos de Estados Unidos que busquen regresar desde países afectados, de acuerdo con el funcionario. Esa excepción no se aplicará a los aficionados congoleños que quieran asistir al Mundial, agregó el funcionario.

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En cuanto a México, ya hubo pronunciamiento de David Kershenobich, secretario de Salud federal, indicando que por el momento el país no ha registrado casos de ébola, pero ya existe una alerta preventiva de viaje para personas procedentes tanto del Congo como de Uganda. Debido a que será uno de los países en donde jugarán en la fase de grupos, el funcionario advirtió que ya hay una vigilancia epidemiológica activa y protocolos especiales para actuar ante cualquier caso sospechoso.

Congo, que se clasificó al Mundial tras ganar el torneo de repechaje en México, quedó encuadrado en el Grupo K. Enfrentará a Portugal en su partido inaugural en Houston el 17 de junio. Luego, los Leopardos se medirán con Colombia en Guadalajara el 23 de junio antes de jugar contra Uzbekistán en Atlanta en su último partido de la fase de grupos el 27 de junio.

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