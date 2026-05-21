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Pedro Piqueras describe en ‘La Revuelta’ su día a día tras dejar la televisión: “Tengo gallinas y una huerta. El gallo se despierta con el sol y yo antes”

El periodista comparte las rutinas sencillas que definen su nueva etapa, centradas en el bienestar, la lectura y el contacto con la naturaleza tras su jubilación

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Piqueras reflexiona sobre el valor del presente en televisión
El periodista relata su vida tras la jubilación en el programa de Broncano (La Revuelta)

Retirado del ritmo frenético que supuso su presencia diaria en televisión, Pedro Piqueras ha relatado cómo transcurre su nueva vida tras su jubilación, marcada por una vuelta consciente a la normalidad y el disfrute de simples rutinas.

Tras más de cuarenta años dedicados al periodismo, el profesional ha compartido su experiencia personal y las claves que han definido el inicio de esta etapa durante su participación en el programa de David Broncano en TVE.

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Las jornadas actuales de Pedro Piqueras se caracterizan por el cultivo de una existencia tranquila, alejándose del continuo ajetreo informativo que marcó sus dieciocho años al frente de los informativos de Telecinco.

Vida simple y autocuidado

El dato diferenciador de este periodo reside en la afirmación del periodista, quien ha confesado que ahora cuida cinco gallinas y mantiene una huerta de hortalizas, hábitos respaldados por el yoga y la lectura en las primeras horas del día.

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Estos cambios dan paso a una rutina en la que prefiere acostarse temprano y levantarse antes del amanecer, una franja horaria que considera especialmente propicia para el autocuidado físico y mental. Las comparecencias recientes de Piqueras se han centrado en presentar su nuevo libro, Cuando ya nada es urgente, obra que encarna su reflexión sobre el paso del tiempo y el valor del presente.

Durante su intervención en La Revuelta, espacio dirigido por David Broncano, el periodista ha enfatizado la importancia de vivir el momento, recomendando a los jóvenes no esperar a la jubilación para disfrutar de la vida: “Lo importante es vivir, y hay que hacerlo mucho antes, porque nunca sabes qué va a pasar”. Aunque reconoce no arrepentirse del tiempo invertido en su carrera, advierte que “lo inexorable no avisa”, consejo igualmente pensado para quienes inician su andadura en el sector.

Piqueras revela que ahora practica yoga y lee cada mañana
Piqueras destaca junto a Broncano la importancia de vivir el momento (La Revuelta)

Las actividades con las que Pedro Piqueras llena sus días están enfocadas a la tranquilidad y el bienestar. Dedica tiempo a la práctica del yoga, un ejercicio que le ha permitido “ganar en flexibilidad y perder algunos kilos”, y que, según explica, ha resultado útil para la gestión del estrés y la mejora de su estado general. El profesional también mantiene su interés por la actualidad visualizando diferentes informativos nocturnos, aunque expresa una especial afinidad por el que presentó durante años en Telecinco.

El periodista ha señalado que aprendió demasiado tarde a dar valor al presente y ha compartido cómo su rutina diaria se centra ahora en pequeñas acciones que favorecen el equilibrio personal, respaldadas por el contacto directo con la naturaleza y el cultivo propio, declarando: “Tengo gallinas y una huerta. El gallo se despierta con el sol y yo antes”, según precisa. Este tipo de actividades, según su testimonio, han supuesto un viraje relevante frente a las rutinas laborales intensivas del pasado.

Equilibrio y gratitud

A nivel económico, Piqueras ha explicado sentirse satisfecho con el patrimonio acumulado, fruto de más de cuatro décadas de ejercicio profesional en los medios. No obstante, recalca que nunca ha otorgado importancia al aspecto monetario ni busca entrar en detalles sobre cifras, limitándose a expresar: “He ganado más dinero del que pensaba que iba a ganar cuando era joven”.

De este modo, reconoce que la estabilidad financiera facilita un mayor sosiego durante la jubilación, aunque matiza que su origen fue muy humilde y recuerda con nostalgia a su padre, que regentó una tienda de alpargatas y, según lamenta, habría disfrutado presenciando la evolución vital y laboral de su hijo.

El periodista Pedro Piqueras ha despedido este jueves su último informativo en Telecinco, poniendo así fin a más de 18 años como director y presentador de la edición de noticias de ‘prime time’. “Les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y de más felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre”, ha expresado el comunicador albaceteño en los minutos finales del espacio.

A lo largo de las entrevistas, Pedro Piqueras ha insistido en la idea de que la búsqueda de plenitud debe llegar antes del retiro obligado por la edad. La experiencia del periodista, que ahora afirma “llevar una vida tranquila y normal”, dista mucho de la realidad que vivieron sus progenitores, quienes tuvieron que afrontar una situación menos cómoda y sin las oportunidades que él ha podido aprovechar tras años de dedicación al periodismo televisivo.

Aunque ya alejado del plató, Piqueras colabora esporádicamente en espacios como Mañaneros, concede entrevistas y dedica tiempo a la literatura, faceta en la que ejerció antes, en 2006, con su primer libro y con la que ahora regresa para reflexionar sobre el concepto del tiempo.

Finalmente el periodista reconoce no haber “preparado cosas para cuando me jubilara y no vivirlas en el momento”, una autocrítica sobre la necesidad de aprovechar cada etapa sin posponer el disfrute para más adelante. Concluye, así, un recorrido vital marcado por la transformación personal y la apreciación de los instantes cotidianos.

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