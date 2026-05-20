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Cómo limpiar la grasa incrustada de los muebles de la cocina con un solo producto

Este producto, presente en la mayoría de los hogares, actúa como abrasivo suave, capaz de desincrustar sin dañar los materiales

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cómo limpiar la cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpiar la cocina es una de las tareas domésticas que más se hace cuesta arriba, especialmente cuando la grasa se acumula en los muebles. Las superficies expuestas, como los armarios cercanos a los fogones y la campana extractora, tienden a recubrirse de una capa pegajosa que atrapa polvo y suciedad. Esta suciedad se adhiere con facilidad, volviendo el proceso de limpieza mucho más laborioso de lo esperado.

La grasa incrustada surge cuando los vapores de la cocción, cargados de aceites, se depositan durante días o semanas sobre las superficies. El calor y la humedad aceleran este fenómeno, permitiendo que la grasa se endurezca y se mezcle con partículas de polvo. El resultado es una película persistente que no desaparece con un simple trapo húmedo, lo que obliga a buscar soluciones más eficaces para restaurar el aspecto de los muebles.

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Existe un método sencillo y económico que destaca por su eficacia y seguridad: el uso de bicarbonato. Este producto, presente en la mayoría de los hogares, actúa como abrasivo suave, capaz de desincrustar la grasa sin dañar los materiales. Gracias a una serie de pasos fáciles, resulta posible devolver el brillo y la limpieza a los muebles desde la primera aplicación.

Cómo limpiar la grasa sin rayar los muebles

El primer paso consiste en eliminar la suciedad superficial para facilitar la acción del producto principal. Se recomienda utilizar un paño de microfibra ligeramente húmedo con agua tibia y un poco de jabón. Este procedimiento ayuda a retirar los residuos recientes y preparar la superficie para el tratamiento intensivo.

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Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Si persisten las manchas, el siguiente recurso es el vinagre blanco. Se debe preparar una mezcla de agua caliente y vinagre blanco en un pulverizador, aplicar sobre las zonas afectadas y dejar actuar durante unos minutos. Después, se frota suavemente con una esponja blanda para no dañar el acabado de los muebles. El vinagre contribuye a descomponer los restos de grasa que no cedieron al lavado inicial.

Para las áreas más problemáticas, la clave está en el bicarbonato. La pasta se obtiene mezclando bicarbonato con un poco de agua hasta lograr una consistencia. Se aplica directamente sobre las zonas con grasa incrustada, se frota de manera suave y se retira con un paño limpio y húmedo. Este método resulta seguro para la mayoría de los materiales y no provoca rayaduras, siempre que se evite el uso de estropajos abrasivos.

En el caso de los muebles blancos, que suelen ser más susceptibles a la acción de la grasa, es recomendable combinar la limpieza con productos suaves que contengan oxígeno activo bien diluido. Así se previene la aparición de tonos amarillentos y se recupera la claridad original sin dañar la superficie.

Mantenimiento para evitar la acumulación de grasa

El éxito duradero de la limpieza depende en gran medida del mantenimiento regular. Uno de los errores frecuentes es realizar una limpieza profunda de manera esporádica y descuidar los cuidados diarios. Esta actitud permite que la grasa vuelva a depositarse, haciendo que el proceso sea cada vez más complicado y prolongado.

Horno eléctrico plateado con puerta de vidrio abierta hacia abajo. Interior con rejilla y bandeja sucias; vidrio con manchas de grasa.
Evitar la acumulación de grasa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evitar la acumulación, es conveniente dedicar algunos minutos cada semana a pasar un paño húmedo por las superficies de la cocina, eliminando cualquier residuo reciente antes de que se endurezca. La limpieza de la campana extractora cobra especial relevancia, ya que evita que la grasa se distribuya por el resto del mobiliario.

Otro consejo útil es cocinar con tapa siempre que sea posible. Esta acción reduce la cantidad de grasa en suspensión que podría adherirse a los muebles, facilitando un entorno más limpio y saludable. Adoptando estos hábitos, se logra mantener los muebles de cocina brillantes y libres de grasa sin el uso de productos agresivos.

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