“Si tu coche chirría al frenar no es una avería”: un experto en coches explica qué es y cómo evitarlo

Las ruedas de un coche (Freepik)

Muchos conductores en España perciben con preocupación el sonido agudo que emiten los frenos de sus vehículos tras cierto tiempo de uso. Según un especialista de FR Passion (@frpassion en TikTok), ese chirrido no representa una avería inmediata, sino que constituye una señal de advertencia diseñada por los fabricantes para avisar sobre el desgaste de las pastillas de freno.

“Las pastillas de freno, o al menos la gran mayoría, están diseñadas para que cuando se van quedando sin vida útil empiecen a hacer un sonido característico, que es ese chirrido que escuchamos”, explica el experto consultado. El especialista aclara que cuando se detecta ese ruido, el vehículo está pidiendo atención, no porque algo se haya roto, sino porque el material de las pastillas ha alcanzado el límite recomendado de uso.

“Muchas veces los coches hablan antes de romperse, lo que pasa es que no lo escuchamos”, añade el portavoz de FR Passion. Esta advertencia temprana permite a los usuarios actuar a tiempo para evitar daños más graves y gastos adicionales. La atención temprana al chirrido de los frenos puede marcar la diferencia entre un mantenimiento asequible y una reparación costosa.

9 de cada 10 españoles que tienen intención de comprar coche optará por un eléctrico.

El mantenimiento preventivo

“Un mantenimiento que puede ser muy barato puede convertirse en una reparación bastante cara”, advierte el especialista de FR Passion. Si el conductor ignora el aviso y sigue circulando con las pastillas desgastadas, existe el riesgo de que los discos de freno también resulten dañados. En ese caso, la sustitución de ambos elementos multiplica los costes y el tiempo de intervención en el taller.

El experto aconseja revisar los frenos tan pronto como se detecta el ruido característico. “Así que si tus frenos empiezan a chirriar, échale un vistacillo”, sugiere. El especialista recuerda que el coste de reemplazar unas pastillas de freno es considerablemente menor que el de cambiar discos dañados, además de evitar riesgos para la seguridad vial.

Escuchar el coche

La experiencia muestra que los automóviles ofrecen señales claras antes de que se produzcan averías de importancia. El chirrido de los frenos es una de las más evidentes. El especialista de FR Passion destaca que la prevención y el mantenimiento periódico no solo protegen el bolsillo del conductor, sino que también garantizan la seguridad de todos los ocupantes del vehículo.

Ignorar los avisos que ofrece el propio coche puede acarrear consecuencias técnicas y económicas de mayor envergadura. Un fallo en el sistema de frenos, por ejemplo, puede derivar en un accidente o en la necesidad de realizar intervenciones mucho más complejas y costosas. Dejar pasar estas señales supone asumir un riesgo innecesario tanto para la integridad del automóvil como para la seguridad de quienes lo utilizan.

En definitiva, atender a estos indicios permite a los conductores actuar con previsión, evitar gastos innecesarios y mantener el correcto funcionamiento del sistema de frenos. El mensaje del experto de FR Passion es claro. “Muchas veces los coches hablan antes de romperse, lo que pasa es que no lo escuchamos”, afirma. Animar a los conductores a prestar atención a los pequeños detalles puede marcar una diferencia fundamental en la vida útil del vehículo y en la prevención de incidentes en carretera.