Juan José Ebenezer, mecánico: “Abusa del freno cuando llueva, puede salvarte la vida”

Juan José Ebenezer en uno de sus vídeos (TikTok / @talleresebenezer)

Cuando aparece la lluvia, el peligro al volante aumenta, ya que los neumáticos pueden perder agarre. Desde las primeras gotas de lluvia hay que prestar especial atención a la conducción y adaptar la velocidad del coche a las circunstancias de la vía. A su vez, muchos usuarios desconocen ciertas recomendaciones que son importantes aunque no se mencionen en primera instancia.

Para ello, el mecánico, Juan José Ebenezer, a través de un vídeo publicado en su canal de TikTok (@talleresebenezer), ha lanzado una recomendación sobre los frenos, que tal y como él mismo comenta: “puede salvarte la vida”.

“Abusa del freno cuando llueva”, comienza Ebenezer indicando de nuevo que puede llegar a salvar vidas. Añade que cuando llueve, el coche, en concreto los discos y las pastillas de freno, absorben humedad y a parte se mojan con la lluvia, algo poco probable de notar en frenadas suaves.

Freno en temperatura

El mecánico indica que esto será importante cuando haya que realizar una frenada de emergencia. En este caso, hay que tener el freno a una cierta temperatura y libre de humedad para poder aprovechar sus prestaciones al máximo. Para ello, Ebenezer recomienda: “Simplemente, conforme vas conduciendo de forma normal, alarga un poco más la frenada y frena a veces aunque no lo necesites, para conseguir que esos frenos liberen esa humedad y aparte adquieran esa temperatura necesaria para que te den el rendimiento óptimo”.

Un coche salpica agua, a 3 de junio de 2025, en Valladolid. (Pablo Requejo / Europa Press)

El experto destaca que ya hay algunos coches que traen ese mismo sistema de frenado automático, para liberar los frenos de humedad y subir la temperatura de sin que el conductor lo note. Pone como ejemplo algunos modelos de BMW que indica “dan bastante ruido”. Del mismo modo, añade que no todos los coches lo traen ya integrado de fábrica, por lo que no está de más que los usuarios lo lleven a la práctica para asegurar esas prestaciones.

“No va a pasar nada si lo haces de forma controlada y con talento”, comenta Ebenezer, ya que con la lluvia y con el frío los frenos no se van a calentar en absoluto, van a disipar bien el calor y van a estar a la temperatura correcta para usar el freno en el caso de que haya que usarlos en una posible situación de emergencia.

Cómo conducir con lluvia

Desde perfiles especializados como el Real Automóvil Club de España (RACE), aportan recomendaciones a los conductores que vayan a subirse al coche en días de lluvia, ya que se modifican las condiciones de la calzada y también la visibilidad, por lo que hay que tenerlo en cuenta cuando se va al volante para avanzar con seguridad.

Lo más importante pasa por adecuar la velocidad al estado de la carretera, aumentando a su vez la distancia de seguridad para evitar que el coche de delante reduzca la visibilidad con el “efecto spray”. De igual forma, hay que utilizar el pedal de freno con suavidad y realizar una conducción suave y sin movimientos bruscos innecesarios.

Cerca de un 30% de los conductores sufren amaxofobia, el temor irracional a ponerse al volante

RACE recomienda también vigilar y mantener en buen estado elementos clave que van a aumentar sus prestaciones en estas condiciones como son los neumáticos, los amortiguadores o los frenos. Además, destacan tener a punto los limpiaparabrisas, llevar las luces siempre puestas para alertar a los demás conductores y activar los sistemas de climatización para evitar que se empañen los cristales del vehículo y se elimine el vaho de manera efectiva y en el menor tiempo posible.