España

Juan José Ebenezer, mecánico: “Abusa del freno cuando llueva, puede salvarte la vida”

El experto lo considera recomendable para liberar la humedad y frenar en caso de emergencia de manera óptima

Guardar
Juan José Ebenezer en uno
Juan José Ebenezer en uno de sus vídeos (TikTok / @talleresebenezer)

Cuando aparece la lluvia, el peligro al volante aumenta, ya que los neumáticos pueden perder agarre. Desde las primeras gotas de lluvia hay que prestar especial atención a la conducción y adaptar la velocidad del coche a las circunstancias de la vía. A su vez, muchos usuarios desconocen ciertas recomendaciones que son importantes aunque no se mencionen en primera instancia.

Para ello, el mecánico, Juan José Ebenezer, a través de un vídeo publicado en su canal de TikTok (@talleresebenezer), ha lanzado una recomendación sobre los frenos, que tal y como él mismo comenta: “puede salvarte la vida”.

“Abusa del freno cuando llueva”, comienza Ebenezer indicando de nuevo que puede llegar a salvar vidas. Añade que cuando llueve, el coche, en concreto los discos y las pastillas de freno, absorben humedad y a parte se mojan con la lluvia, algo poco probable de notar en frenadas suaves.

Freno en temperatura

El mecánico indica que esto será importante cuando haya que realizar una frenada de emergencia. En este caso, hay que tener el freno a una cierta temperatura y libre de humedad para poder aprovechar sus prestaciones al máximo. Para ello, Ebenezer recomienda: “Simplemente, conforme vas conduciendo de forma normal, alarga un poco más la frenada y frena a veces aunque no lo necesites, para conseguir que esos frenos liberen esa humedad y aparte adquieran esa temperatura necesaria para que te den el rendimiento óptimo”.

Un coche salpica agua, a
Un coche salpica agua, a 3 de junio de 2025, en Valladolid. (Pablo Requejo / Europa Press)

El experto destaca que ya hay algunos coches que traen ese mismo sistema de frenado automático, para liberar los frenos de humedad y subir la temperatura de sin que el conductor lo note. Pone como ejemplo algunos modelos de BMW que indica “dan bastante ruido”. Del mismo modo, añade que no todos los coches lo traen ya integrado de fábrica, por lo que no está de más que los usuarios lo lleven a la práctica para asegurar esas prestaciones.

“No va a pasar nada si lo haces de forma controlada y con talento”, comenta Ebenezer, ya que con la lluvia y con el frío los frenos no se van a calentar en absoluto, van a disipar bien el calor y van a estar a la temperatura correcta para usar el freno en el caso de que haya que usarlos en una posible situación de emergencia.

Cómo conducir con lluvia

Desde perfiles especializados como el Real Automóvil Club de España (RACE), aportan recomendaciones a los conductores que vayan a subirse al coche en días de lluvia, ya que se modifican las condiciones de la calzada y también la visibilidad, por lo que hay que tenerlo en cuenta cuando se va al volante para avanzar con seguridad.

Lo más importante pasa por adecuar la velocidad al estado de la carretera, aumentando a su vez la distancia de seguridad para evitar que el coche de delante reduzca la visibilidad con el “efecto spray”. De igual forma, hay que utilizar el pedal de freno con suavidad y realizar una conducción suave y sin movimientos bruscos innecesarios.

Cerca de un 30% de los conductores sufren amaxofobia, el temor irracional a ponerse al volante

RACE recomienda también vigilar y mantener en buen estado elementos clave que van a aumentar sus prestaciones en estas condiciones como son los neumáticos, los amortiguadores o los frenos. Además, destacan tener a punto los limpiaparabrisas, llevar las luces siempre puestas para alertar a los demás conductores y activar los sistemas de climatización para evitar que se empañen los cristales del vehículo y se elimine el vaho de manera efectiva y en el menor tiempo posible.

Temas Relacionados

MecánicoExpertoCochesVehículosJuan José EbenezerFrenosLluviaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Andy inicia su carrera en solitario con “Marioneta”, su primer single tras el fin de Andy y Lucas: “Quédate con tu disco y olvídate de mí”

El cantante lanza este lunes su primera canción en solitario, un tema marcado por el desamor y las heridas del pasado, tras dos décadas junto a Lucas

Andy inicia su carrera en

Un anciano de 85 años conduce para ir al médico y es encontrado en Croacia, a más de 1.500 kilómetros

El hombre francés alegó problemas con el GPS que lo llevaron a equivocarse y conducir más de 20 horas

Un anciano de 85 años

El actor Adrián Rodríguez vuelve a rehabilitación tras admitir una recaída en sus adicciones

El actor, conocido por ‘Los Serrano’ y ‘Física o química’, se centrará en su rehabilitación tras reconocer que su recuperación previa no fue suficiente

El actor Adrián Rodríguez vuelve

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 noviembre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: esta es la

Las hipotecas se encarecen un 63% en una década: en Madrid suben hasta un 95% y en Andalucía los préstamos rozan los 158.000 euros de media

Según el INE, el importe medio de los créditos para vivienda supera los 169.000 euros. El encarecimiento del precio del metro cuadrado y la inversión extranjera disparan el mercado en las principales comunidades

Las hipotecas se encarecen un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a prisión un padre

Condenado a prisión un padre por maltratar a sus hijos: al menor lo obligaba a tragarse su vómito y a su hija la encerraba en una habitación a oscuras

Camps se postula de nuevo para liderar el PP valenciano tras la dimisión de Mazón: aboga por un acuerdo con Vox que prepare el camino hacia las autonómicas de 2027

El Vaticano abre una investigación por pederastia contra el obispo de Cádiz y Ceuta por unos hechos ocurridos en los 90 cuando era cura en Madrid

La Guardia Civil identifica a una joven de 24 años desaparecida en 1995 como la víctima del “crimen de los Reyes” gracias a las nuevas técnicas de ADN

Las claves de la primera semana del juicio contra el fiscal general: una fiscalía enfrentada, el “suicidio” de González Amador y el secreto profesional de los periodistas

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 noviembre

Las hipotecas se encarecen un 63% en una década: en Madrid suben hasta un 95% y en Andalucía los préstamos rozan los 158.000 euros de media

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 10 de noviembre

DEPORTES

Así es el acuerdo entre

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa