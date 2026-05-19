Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 20 de mayo: la caída de Adriano desata el caos y Alonso revela el secreto mejor guardado de Vera

'La Promesa:' Adriano cae por las escaleras. (RTVE)

La Promesa afronta una de las semanas más intensas de los últimos meses y el episodio del miércoles 20 de mayo promete convertirse en uno de los más impactantes para los seguidores de la ficción de TVE. Después de varios capítulos marcados por secretos, tensiones familiares y conflictos económicos, los habitantes del palacio tendrán que enfrentarse ahora a nuevas revelaciones capaces de cambiarlo todo.

Los acontecimientos arrancaron el lunes con una noticia inesperada para Curro. Un misterioso telegrama enviado desde la Corona relacionado con la restitución de su baronía hizo saltar todas las alarmas entre Lorenzo y Leocadia, conscientes de que desde Madrid podrían llegar importantes consecuencias para ellos. Mientras tanto, Martina y Adriano trataron de actuar con normalidad tras el beso que ambos se dieron, aunque la tensión emocional entre los dos resultó imposible de ocultar.

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La llegada de Camila, el aya de los niños, también alteró el ambiente en palacio. Pero si hubo alguien especialmente golpeado por los acontecimientos fue Manuel, que descubrió gracias a su contable que la inversión junto al duque de Carril había terminado en una auténtica ruina económica. Una situación que amenaza directamente el futuro financiero de la familia.

La Promesa: Lope, sometido a un tercer grado por el duque de Carril. (TVE)

Adriano sufre un grave accidente y Vera empieza a descubrir toda la verdad

El martes la situación no hizo más que complicarse. Pía y Curro lograron acercar posturas después de sus últimos desencuentros, aunque ella sigue sin reunir el valor suficiente para contarle toda la verdad sobre Leocadia y su posible implicación en la muerte de Jana.

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Mientras tanto, Julieta terminó explotando tras conocer la delicada situación económica que atraviesa la familia y descargó toda su frustración tanto contra Ciro como contra Manuel. En paralelo, Vera y Santos sorprendieron con un inesperado acercamiento que podría cambiar para siempre su relación dentro de la zona de servicio.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Pero el gran sobresalto del episodio llegó cuando Adriano, empeñado en demostrar que todavía puede desenvolverse solo tras perder la vista, decidió caminar sin ayuda por el palacio. Lo que comenzó como un gesto de valentía terminó convirtiéndose en tragedia al sufrir una peligrosa caída por las escaleras.

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Precisamente ese accidente marcará el arranque del capítulo del miércoles 20 de mayo. El estado de Adriano provocará una enorme preocupación entre todos los habitantes de La Promesa. Martina y Curro correrán desesperados para socorrerlo mientras el doctor Peribáñez acudirá urgentemente al palacio para examinar la gravedad de sus heridas.

La angustia será especialmente intensa para Martina, que no logra ocultar cada vez más lo que siente por Adriano. Después de todo lo ocurrido en los últimos días, la joven comenzará a darse cuenta de que sus sentimientos son mucho más profundos de lo que estaba dispuesta a reconocer.

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'La Promesa:' Vera confiesa su origen a sus compañeros. (RTVE)

Pero mientras unos viven pendientes de la recuperación de Adriano, Vera protagonizará otra de las grandes tramas del episodio. Las contradicciones constantes de su padre sobre su madre harán que empiece a sospechar seriamente que hay algo que le están ocultando. Incapaz de seguir soportando las dudas, tomará una importante decisión: regresar junto a su familia para intentar descubrir toda la verdad.

Al mismo tiempo, Cristóbal volverá a cargar duramente contra Pía y la responsabilizará injustamente del accidente de Adriano, acusándola de no haber limpiado correctamente las escaleras del palacio. Una situación que aumentará todavía más la presión sobre ella, especialmente después de todo el sufrimiento que ya arrastra por la muerte de Jana.

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Sin embargo, el gran bombazo llegará en la recta final del capítulo. Alonso reunirá a toda la familia para hacer una confesión que dejará completamente paralizados a todos los presentes: Vera no es quien dice ser. En realidad, su verdadero nombre es Mercedes y es la hija de los duques de Carril.

La revelación caerá como una auténtica bomba dentro y fuera de la zona de servicio y marcará el inicio de un terremoto emocional que continuará durante el resto de la semana. El jueves, Manuel reconocerá que conocía el secreto desde hacía tiempo y Alonso exigirá absoluta discreción para evitar un nuevo escándalo en La Promesa.

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Mientras tanto, Martina y Adriano seguirán acercándose cada vez más tras el accidente, aunque él insistirá en mantener las distancias por respeto a Jacobo. Además, Ricardo terminará confesando a Petra que fue él quien mató accidentalmente a Ana, un secreto que Santos ha llevado sobre sus hombros durante demasiado tiempo.

La semana culminará el viernes con una decisión definitiva de Alonso: Vera deberá abandonar su trabajo como doncella para ocupar el lugar que realmente le corresponde entre los invitados del palacio. Una noticia que provocará la indignación de Leocadia justo cuando Curro y Ángela preparan su importante viaje a Madrid.

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Pero el episodio final dejará además una escena cargada de tensión y dramatismo: Pía correrá desesperadamente para impedir que Curro abandone La Promesa sin descubrir toda la verdad sobre Leocadia y la muerte de Jana. Un cierre que promete dejar a los espectadores completamente en shock.