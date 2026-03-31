Podrás pagar con Bizum en tiendas físicas a partir de mayo: así es el nuevo sistema para comprar con el móvil

Una mujer paga con el móvil en una cafetería (Canva)

Bizum prepara una de las novedades más relevantes desde su lanzamiento: permitir pagos en comercios físicos directamente con el móvil. Según ha adelantado Expansión, el sistema empezará a estar disponible a partir de mayo, de modo que sus más de 30 millones de usuarios podrán utilizarlo también en tiendas y grandes superficies, además de en transferencias entre particulares o compras online.

La nueva funcionalidad permitirá pagar acercando el teléfono móvil al datáfono mediante tecnología NFC, el mismo sistema que emplean actualmente Apple Pay o Google Pay. Según la información publicada por el medio económico, el usuario solo tendrá que tener instalada la aplicación y autorizar la operación desde el dispositivo, sin necesidad de introducir PIN en operaciones habituales.

Hasta ahora, Bizum se ha consolidado principalmente como herramienta de envío instantáneo de dinero entre particulares, aunque desde hace años también ha ido ampliando su presencia en el comercio electrónico. El salto al pago presencial supone entrar en el segmento donde se concentra el mayor volumen de operaciones cotidianas.

Pago en tienda física: cómo funcionará el nuevo sistema

La compañía ya había avanzado en su comunicación oficial de resultados de 2025 que lanzaría el pago presencial en comercios a mediados de 2026, dentro de una nueva fase de crecimiento apoyada en pagos por NFC. Aunque Expansión concreta que el despliegue comenzará en mayo, por el momento Bizum no ha detallado públicamente un calendario más preciso.

El sistema permitirá pagar directamente desde el móvil vinculando la cuenta bancaria, bien a través de la propia app bancaria -en aquellos bancos que integren esta opción. o mediante Bizum Pay, la cartera digital en la que trabaja la compañía.

Bizum explica que ese wallet también permitirá incorporar otros servicios digitales y tarjetas, de forma que el usuario pueda centralizar distintos medios de pago en una misma herramienta.

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Qué cambia frente al pago con tarjeta tradicional

Según explica la información de Expansión, el comercio recibirá el importe en el mismo momento de la compra porque la operación se ejecuta como una transferencia inmediata entre la cuenta del comprador y la del establecimiento.

Ese mecanismo introduce una diferencia respecto a los pagos tradicionales con tarjeta gestionados por Visa o Mastercard, donde el abono al comercio puede depender de las condiciones pactadas con cada entidad financiera.

La información publicada por el diario económico añade que los bancos cobrarán por este servicio a los comercios, aunque las condiciones concretas dependerán de cada entidad y de la capacidad de negociación de cada negocio.

Por ahora, Bizum no ha hecho públicas tarifas ni condiciones comerciales generales para esta nueva modalidad.

Una expansión que llega después del crecimiento online

La entrada en tienda física llega después de varios años de crecimiento en comercio electrónico. Actualmente, Bizum ya está integrado como método de pago en plataformas como Amazon, Renfe, El Corte Inglés o MediaMarkt.

Según datos de la propia compañía, durante 2025 se realizaron 105 millones de operaciones de comercio electrónico con Bizum, lo que equivale a unas 289.000 compras diarias.

La compañía cerró ese ejercicio con una media de 3,4 millones de operaciones al día y más de 30 millones de usuarios, una cifra que la convierte en un sistema de uso masivo dentro del mercado español de pagos inmediatos.