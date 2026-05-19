Robo en el restaurante Michelin del chef Pepe Vieira en Pontevedra: dos extrabajadores se llevan 40.000 € en botellas de vino usando una llave falsa

Chef Pepe Vieira, con dos estrellas Michelin en su restaurante en Poio, Pontevedra (Pepe Vieira)

El restaurante con dos estrellas Michelin del chef Pepe Vieira, situado en la aldea de Raxó, en el municipio pontevedrés de Poio, ha protagonizado titulares al convertirse en el escenario de un supuesto robo. El botín, más de 9.000 euros en efectivo y varias botellas de vino exclusivas, valoradas en cerca de 40.000 euros.

Dos antiguos empleados de Camiño da Serpe, el restaurante del chef vigués, fueron arrestados el pasado 12 de mayo por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cangas, dos hombres de 19 y 24 años que, según informaba el Diario de Pontevedra, estarían siendo investigados como presuntos culpables de este robo.

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Los hechos habrían tenido lugar en el establecimiento ubicado en Raxó durante la madrugada del pasado 18 de marzo, cuando los presuntos autores, ya extrabajadores del establecimiento, habrían accedido al interior mediante el uso de una llave falsa. Una vez dentro, sustrajeron el dinero en efectivo de la caja, para después bajar a la bodega del restaurante y hacerse con numerosas botellas de vino, algunas de ellas de marcas con un importante valor económico.

Tras identificar a los autores, los agentes registraron sus respectivos domicilios, donde encontraron algunos de los objetos robados, que pudieron ser recuperados y devueltos a su propietario. Los arrestados quedaron más tarde en libertad con cargos a la espera de que evolucione el proceso judicial, que continúa abierto bajo secreto de sumario.

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Los vinos recuperados por parte de la Guardia Civil (GUARDIA CIVIL DE PONTEVEDRA)

El propio Pepe Vieira, chef y propietario del restaurante, ha reconocido sentirse “decepcionado, aunque no sorprendido” por lo sucedido, según declaraciones recogidas por el medio gallego. El chef atribuye el presunto robo a “motivos económicos” y explicó que uno de los investigados trabajó durante más de tres años en el restaurante, mientras que el otro permaneció en plantilla alrededor de cinco meses. Ambos dejaron de trabajar en el local el pasado noviembre.

“Se trata de una investigación judicial y todavía bajo secreto de sumario, por lo que no puedo contar mucho más”, señaló el cocinero, que prefiere mantener la prudencia hasta que se esclarezcan completamente los hechos.

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Dos estrellas Michelin en un pequeño pueblo de la Ría de Pontevedra

Xosé T. Cannas, que en honor a su abuela tomó el sobrenombre de Pepe Vieira, lleva más de 20 años al frente de las cocinas de su restaurante homónimo, en el pueblo pontevedrés de Raxó. Es uno de los dos únicos chefs gallegos que ha alcanzado las dos estrellas Michelin, un reconocimiento que da valor a su propuesta culinaria, a su lenguaje y a su forma de entender el mundo.

Restaurante Pepe Vieira

La suya es una cocina gallega profunda, estudiada desde la antropología y reinterpretada desde la vanguardia. Una propuesta única que se resume en un concepto: A última cociña do mundo. Sus menús Romasanta (255 €), O Señor de Andrade (200 €) y A Santa Elección (170 €) pretenden embarcar al comensal en un viaje gastronómico a través de la historia y la mitología de Galicia, con la visión vanguardista del chef vigués de por medio.

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Además, la empresa cuenta también con un hotel con 14 habitaciones como complemento, diseñadas a modo de vanguardistas cubos independientes para introducir a sus huéspedes en el entorno, rodeado de bosques, jardines y terrazas.