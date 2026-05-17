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Estos son los errores más comunes al intentar consumir más proteínas, según dietistas

Así es como debes incluir este nutriente en tu dieta

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Es importante comer proteína con una planificación previa
Alimentos ricos en proteína. (Freepik)

La proteína es uno de los nutrientes que más de moda se han puesto en los últimos años, lo que se debe, entre otros factores, al auge del ejercicio físico y el gimnasio. Esto es algo que se ve reflejado en los numerosos productos de supermercado que tienen la etiqueta con más proteína.

Sin embargo, aunque tenga una influencia directa en la ganancia muscular, es imprescindible seguir ciertas pautas para que no tenga repercusiones negativas. En primer lugar, es esencial conocer la cantidad que podemos consumir.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que la proteína es un macronutriente esencial para el organismo y que su consumo debe mantenerse dentro de unos rangos equilibrados. En sus directrices sobre alimentación saludable, establece que en adultos una ingesta de alrededor del 10-15% de las calorías diarias suele ser suficiente para cubrir las necesidades del cuerpo en condiciones normales, lo que equivale aproximadamente a unos 50-75 gramos al día en una dieta estándar.

Sin embargo, dependiendo de factores como el peso o tu actividad física, la ingesta puede variar. En el caso de las personas que buscan aumentar masa muscular, las necesidades de proteína suelen ser superiores a las de la población general.

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Según las recomendaciones habituales en nutrición deportiva, la ingesta puede situarse aproximadamente entre 1,6 y 2,2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día, siempre ajustándose al nivel de entrenamiento y al tipo de actividad física.

No obstante, los expertos insisten en que no solo importa la cantidad, sino también la distribución a lo largo del día. Lo más recomendable es repartir la proteína en varias comidas para favorecer una mejor absorción y estimular la síntesis muscular a lo largo del día.

El gran error en nuestra dieta

A partir de estas recomendaciones, los dietistas advierten de que uno de los errores más frecuentes es pensar que cuanta más proteína, mejor. El exceso no solo no se traduce en mayor ganancia muscular, sino que puede suponer una sobrecarga para el organismo, especialmente para los riñones, si se mantiene de forma prolongada.

Una investigación de la Universidad de Granada demuestra que cenar alimentos ricos en grasas, como la carne roja y las patatas fritas, empeora significativamente la calidad del sueño. Descubre cómo tus hábitos nocturnos influyen en tu descanso.

Otro fallo habitual es concentrar casi toda la ingesta en suplementos o productos procesados. La propia OMS subraya la importancia de obtener las proteínas a través de fuentes variadas como legumbres, carnes magras, pescado, huevos o frutos secos, dentro de una dieta equilibrada.

Factores a tener en cuenta

Otro de los errores habituales es descuidar el resto de la alimentación y centrar toda la atención únicamente en la proteína. Los especialistas recuerdan que el desarrollo muscular no depende solo de la proteína. El resto de nutrientes deben ser también de calidad.

También es frecuente no prestar atención a la calidad de las fuentes proteicas. No todas aportan el mismo valor nutricional ni la misma cantidad de aminoácidos esenciales, por lo que es importante combinar diferentes alimentos a lo largo del día para asegurar un perfil más completo.

Por último, otro error común es no adaptar la dieta a las necesidades reales del entrenamiento, manteniendo patrones alimentarios invariables incluso cuando la intensidad del ejercicio cambia. Ante cualquier duda, lo mejor es preguntar a un nutricionista para encontrar la opción que mejor se adapta a tus necesidades.

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