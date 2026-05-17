El alcalde de Málaga no encuentra su papeleta, un enfrentamiento en Sevilla y la foto que ha desatado la polémica: las anécdotas de las elecciones de Andalucía 2026

Un hombre acude al colegio electoral con su perro (EFE/ José Pedrosa)

Las primeras horas de las elecciones autonómicas en Andalucía han estado marcadas por incidencias menores en varios colegios electorales, según información proporcionada por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. En las primeras horas de la mañana se detectó la ausencia de algunas papeletas, así como sustituciones de última hora en alguna mesa electoral. Algo previsible en todas las elecciones. No obstante, un imprevisto con las llaves en tres colegios de Sevilla, Málaga y Cádiz ha hecho que se acuerde una ampliación de horario en los tres edificios implicados.

La medida, anunciada por Sanz, se aplicará en función del retraso que ha tenido cada centro: el CEIP Azahares de Sevilla extenderá el cierre hasta las 20:43 horas (tras constituirse a las 09:43), el CEIP Constitución 78 en Málaga mantendrá una mesa abierta hasta las 20:14 horas, y en el CEIP La Florida de El Puerto de Santa María (Cádiz) prolongará su horario hasta las 20:10. El resto de centros no han experimentado incidencias, por lo menos a primera hora de la mañana.

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De esta manera, Almería se ha convertido en la primera provincia en completar el 100% de las mesas a las 09.11, seguida de Córdoba, donde el espacio cultural Santa Lucía en Pedroche (Córdoba) ha sido el primer colegio electoral en constituirse, apenas 16 segundos después de las 08.00 horas. En contraste, Cádiz y Sevilla han presentado las demoras más notables, siendo el CEIP Azahares de Sevilla Este el más afectado con casi dos horas de retraso.

Un ciudadano escoge una papeleta en un colegio electoral en Córdoba (EFE/Salas)

El resto de horas han transcurrido con una normalidad general, a excepción de algunas anécdotas especiales que se recordarán en las próximas elecciones. Aunque se ha visto cómo algunos votantes han sido acompañados por sus perros e incluso se ha observado cómo un miembro de mesa hacía dibujos para amenizar los momentos de menor participación, lo que más se ha comentado es lo que se ha hecho viral en redes sociales y de la mano de los tres partidos con mayor representación del Parlamento de Andalucía.

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El signo de la victoria

Una de las anécdotas más amigables del día ha sido el momento en el que el alcalde en Málaga, Francisco de la Torre, ha intentado buscar la papeleta de su partido (PP) en la cabina electoral. Después de unos primeros minutos de confusión en los que ha encontrado una papeleta duplicada de otra formación, el regidor pudo conseguir una en la segunda cabina. De la Torre ha descartado cualquier “intencionalidad” y ha calificado el suceso como una “casualidad” con una sonrisa ante la prensa.

Por la misma provincia se ha visto también cómo dos mujeres jóvenes vestidas de flamenca acudían al colegio electoral para ejercer su voto. Mientras que a pocos kilómetros de distancia, una mujer de 94 años ha vivido una de las curiosidades más llamativas del día: ha coincidido con Juanma Moreno al momento de ejercer su derecho al voto, una escena que ya se había repetido en comicios anteriores.

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Las imágenes de Juanma Moreno que han desatado la polémica en Málaga (Montaje Infobae)

Pero esta no ha sido la única anécdota que ha dejado el actual presidente de la Junta. Y es que las imágenes del momento de su voto han dejado las redes revolucionadas. Un Moreno sonriente, segundos antes de ejercer su derecho, se ha hecho una foto con la presidenta de la mesa y los dos vocales. No obstante, las imágenes del momento que se han publicado en internet han cuestionado la imparcialidad de la mesa por uno de los gestos: para la foto, la presidenta ha hecho un signo de ‘V’ con los dedos. Muchos han calificado el aspaviento como un signo de victoria e incluso hay comentarios que han acusado de “pucherazo”.

Mientras, en Sevilla, dos apoderados de Vox han denunciado una agresión en el colegio de La Oliva. “Los intolerantes de siempre no soportan que haya españoles defendiendo sus ideas en libertad”, han acusado desde la cuenta de X de Vox en Andalucía. Asimismo, han añadido en el mismo post: “No nos van a callar. Ni con amenazas ni con violencia”.

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Finalmente, en Granada, la cabeza de lista del PSOE, Olga Manzano, ha depositado por error su papeleta en una urna que no le correspondía. Tras constatarse esta equivocación administrativa a posteriori, la jueza competente ha ordenado anular un voto al azar de la urna incorrecta, una drástica decisión que el Partido Socialista ya ha recurrido al considerar que el error no altera el resultado total y que no existe necesidad de invalidar el sufragio de ningún ciudadano.