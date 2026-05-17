Los sondeos a pie de urna dan la victoria al PP y le aseguran la mayoría absoluta en Andalucía

Los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, el presidente PP-A y actual presidente de la Junta, Juanma Moreno (2d); la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero (2i); el portavoz del grupo parlamentario Vox, Manuel Gavira (c); el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Por Andalucía, Antonio Maíllo (1i); y el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García (1d); durante el debate de RTVE. (Rocío Ruz - Europa Press)

El Partido Popular mantendría la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, según una encuesta realizada por Sigma 2 para Canal Sur tras las elecciones autonómicas de este domingo. El sondeo otorga a los populares entre 56 y 59 escaños, superando así el umbral de los 55 necesarios y situándose en cifras similares a los 58 obtenidos en la legislatura anterior. El PSOE, encabezado por María Jesús Montero, seguiría en segundo lugar, con una estimación de entre 26 y 29 escaños, por debajo de los 30 alcanzados en la anterior cita electoral en 2022, que ya representaba su resultado más bajo.

Por su parte, Vox conservaría una presencia similar a la actual, con una proyección de entre 13 y 15 escaños, en comparación con los 14 que tiene actualmente. En el bloque de las izquierdas, Por Andalucía lograría entre cinco y seis representantes, y Adelante Andalucía incrementaría su presencia hasta alcanzar entre cuatro y cinco escaños.

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*Noticia en ampliación.