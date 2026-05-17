Los sondeos a pie de urna dan la victoria al PP y le aseguran la mayoría absoluta en Andalucía

El Partido Popular mantendría la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, según una encuesta realizada por Sigma 2 para Canal Sur tras las elecciones autonómicas de este domingo. El sondeo otorga a los populares entre 56 y 59 escaños, superando así el umbral de los 55 necesarios y situándose en cifras similares a los 58 obtenidos en la legislatura anterior. El PSOE, encabezado por María Jesús Montero, seguiría en segundo lugar, con una estimación de entre 26 y 29 escaños, por debajo de los 30 alcanzados en la anterior cita electoral en 2022, que ya representaba su resultado más bajo.
Por su parte, Vox conservaría una presencia similar a la actual, con una proyección de entre 13 y 15 escaños, en comparación con los 14 que tiene actualmente. En el bloque de las izquierdas, Por Andalucía lograría entre cinco y seis representantes, y Adelante Andalucía incrementaría su presencia hasta alcanzar entre cuatro y cinco escaños.
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*Noticia en ampliación.
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