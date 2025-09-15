España

El efecto halo: la razón por la que ser guapo puede hacerte más fácil la vida

De acuerdo con algunos expertos, el capital erótico —entendido como el atractivo físico, el carisma y la manera de relacionarse— puede convertirse en un recurso social que influya en la obtención de mejores calificaciones, mayores ingresos y un mayor acceso al poder

Por Guillermo Urquiza

A través del diagnóstico de
A través del diagnóstico de Pierre Bourdieu accedemos a las asimetrías sociales que las distintas formas del capital condicionan las relaciones de poder (Montaje Canva Infobae)

Pierre Bourdieu, el sociólogo francés del S. XX, explica, a través de su teoría de los capitales, las distintas formas de manifestación del capital que constituyen recursos valiosos para las personas. Según el experto, mediante estos recursos se perpetúan relaciones de poder. Capital económico, capital cultural, capital social y capital simbólico. Al que debemos añadirle, por supuesto, el capital erótico. Estas expresiones del capital influyen en la adquisición de ventajas y en el reconocimiento social.

En un reciente video viral en TikTok se puso sobre la mesa este tema: el impacto de la apariencia en la vida cotidiana. “Ser guapo puede darte mejores calificaciones, más dinero e incluso más poder”, afirmaba al comienzo, abriendo un debate sobre cómo el atractivo físico y el carisma, más allá de los méritos académicos o profesionales, pueden convertirse en una especie de “capital social” que influye en oportunidades, percepciones y resultados en distintos ámbitos de la vida.

Libro de Bourdieu - Teoría
Libro de Bourdieu - Teoría de los Capitales

Efecto halo: no es magia, es psicología

En el vídeo se relacionaba la adquisición de capital social a través del capital erótico, es decir, la belleza y el carisma como manifestación del capital. Esto es lo que se conoce como “Efecto halo”, que compara la brillantez del halo del sol con la capacidad de generar influencia de personas, políticos y marcas. Cuando algo nos llama la atención, cuando algo brilla, de repente, lo vemos todo mucho mejor de lo que es. Esta asociación cognitiva fue estudiada desde 1907 y demostrada en determinadas ocasiones. A través de un experimento, oficiales atractivos recibieron mejores puntuaciones en liderazgo e inteligencia debido a su físico. En otro experimento, 4.500 estudiantes fueron evaluados con un resultado en el que los más atractivos sacaban mejores notas, pero cuando ese examen se hizo online, por anonimato, su ventaja desapareció. Además, según algunos investigadores, el capital erótico influye en las elecciones políticas, la contratación de puestos laborales e incluso en la elección de un médico por otro. El efecto halo, en consecuencia, propicia una asociación de lo hegemónicamente atractivo con lo bueno. Sin embargo, lo superficial y las apariencias no nos garantizan, en ningún caso, un buen contenido.

El capital erótico

La socióloga británica Catherine Hakim, retoma la teoría de los capitales de Bourdieu y explica que el cuarto atractivo personal, después de los ya definidos por el sociólogo francés, es el capital erótico o sexual. Esta forma del capital es producto de una serie de elementos que propician la aparición de estas dinámicas sociales: atractivo sexual, belleza, forma de vestir, sociabilidad, capacidad de seducción y hasta el cuidado de la imagen corporal.

Libro de la socióloga Catherine
Libro de la socióloga Catherine Hakim (Fuente: Instagram)

En este sentido, el capital erótico funciona como un recurso que puede ser acumulado, desplegado estratégicamente y, en muchas ocasiones, convertido en ventajas sociales, profesionales o económicas. Así, al igual que el capital cultural, económico o social, el capital erótico se manifiesta como una herramienta simbólica que atraviesa las relaciones interpersonales y que puede influir en la distribución de poder en diferentes ámbitos, desde la vida cotidiana hasta los espacios laborales o políticos. Su importancia radica en que introduce una dimensión poco considerada en los estudios sociológicos tradicionales, revelando que el cuerpo, el deseo y la atracción también son recursos sociales que se movilizan y producen efectos concretos en la estructura social.

En consecuencia, Hakim plantea que el capital erótico constituye una variable que, lejos de ser superficial, debe entenderse como un factor determinante en la dinámica de las interacciones humanas, pues incide en la construcción de identidades, en la generación de oportunidades y en la reproducción de desigualdades, convirtiéndose así en un componente fundamental del entramado social contemporáneo.

Una hermandad religiosa, tradicionalmente de

Sánchez anuncia nuevas medidas para

Javier Guillén, director de La

