España

Los cinco países favoritos para ganar Eurovisión: de la propuesta de rock electrónico de Finlandia a la potencia vocal de Australia

La final del concurso musical se resolverá este sábado 16 de mayo sin la participación de España

Guardar
Google icon
Linda Lampenius y Pete Parkkonen, representantes de Finlandia, interpretan "Liekinheitin" durante el segundo ensayo general de la primera semifinal del Festival de Eurovisión 2026 en Viena, Austria, el 11 de mayo de 2026. (REUTERS/Lisa Leutner).
Linda Lampenius y Pete Parkkonen, representantes de Finlandia, interpretan "Liekinheitin" durante el segundo ensayo general de la primera semifinal del Festival de Eurovisión 2026 en Viena, Austria, el 11 de mayo de 2026. (REUTERS/Lisa Leutner).

A solo unas horas de la gran final de Eurovision Song Contest las casas de apuestas ya empiezan a perfilar un grupo de candidaturas favoritas para conquistar el ansiado micrófono de cristal. Aunque las cuotas cambian prácticamente a diario tras cada ensayo y actuación, los últimos movimientos del mercado han consolidado a Finlandia como la gran referencia de esta edición, seguida muy de cerca por Grecia.

Los datos publicados por portales especializados como Eurovision World reflejan un panorama bastante definido tras las primeras semifinales y los jury shows celebrados en Viena. La candidatura finlandesa lidera actualmente los pronósticos con un 37% de posibilidades de victoria, mientras Grecia ha escalado posiciones hasta alcanzar un 14%, reduciendo notablemente la distancia con el primer puesto.

PUBLICIDAD

Todo ello sucede en una edición especialmente convulsa para el festival europeo, marcada además por el boicot de varios países. España, Países Bajos, Islandia, Irlanda y Eslovenia han decidido no participar este año como protesta por la presencia de Israel en el certamen, generando una de las mayores controversias recientes en la historia del concurso.

Finlandia

En medio de ese contexto, Finlandia se ha convertido en el auténtico fenómeno de la temporada eurovisiva. El dúo formado por Linda Lampenius y Peter Parkkonen ha conseguido captar la atención tanto del público como de los analistas con Liekinheitin, una propuesta que mezcla rock, electrónica y una poderosa presencia instrumental gracias al protagonismo del violín eléctrico.

PUBLICIDAD

La actuación finlandesa ha ganado todavía más fuerza tras los últimos ensayos en Viena, donde la puesta en escena cargada de fuego, dramatismo visual y efectos lumínicos se convirtió en una de las más comentadas entre periodistas acreditados y seguidores del festival. Además, la popularidad internacional de Linda Lampenius, conocida desde los años noventa por su trayectoria como violinista clásica y personalidad televisiva, ha contribuido a disparar la repercusión mediática de la candidatura.

Pete Parkkonen canta mientras él y Linda Lampenius interpretan “Liekinheitin”, representando a Finlandia durante la primera semifinal del Festival de Eurovisión 2026, en Viena, Austria, el 12 de mayo de 2026. (REUTERS/Lisa Leutner).
Pete Parkkonen canta mientras él y Linda Lampenius interpretan “Liekinheitin”, representando a Finlandia durante la primera semifinal del Festival de Eurovisión 2026, en Viena, Austria, el 12 de mayo de 2026. (REUTERS/Lisa Leutner).

Grecia

Sin embargo, el ascenso más llamativo de las últimas jornadas corresponde a Grecia. La canción Ferto, interpretada por Akylas, ha conseguido consolidarse como la principal alternativa al liderato finlandés. Su propuesta combina bases electrónicas contemporáneas con sonidos tradicionales griegos y una estética visual claramente inspirada en el universo digital y las redes sociales.

Los expertos destacan especialmente el impacto que tuvo la actuación griega durante el jury show de la primera semifinal. La reacción positiva del público y de los analistas provocó que las apuestas experimentaran un cambio importante en apenas unas horas. Muchos consideran ya que Grecia podría convertirse en la gran sorpresa de la final si mantiene ese crecimiento durante los próximos días.

Akylas, representante de Grecia, interpreta "Ferto" durante la primera semifinal del Festival de Eurovisión 2026, en Viena, Austria, el 12 de mayo de 2026. (REUTERS/Lisa Leutner).
Akylas, representante de Grecia, interpreta "Ferto" durante la primera semifinal del Festival de Eurovisión 2026, en Viena, Austria, el 12 de mayo de 2026. (REUTERS/Lisa Leutner).

Dinamarca

Más descolgada aparece Dinamarca, aunque sigue ocupando una sólida tercera posición con un 11% de probabilidades de triunfo. El país nórdico participa este año con Før vi går hjem, interpretada por Søren Torpegaard Lund. A diferencia de las candidaturas más explosivas de Finlandia o Grecia, Dinamarca apuesta por una propuesta mucho más íntima y emocional.

El tema danés se mueve dentro del pop escandinavo contemporáneo, con una producción minimalista y una interpretación cercana que ha conectado especialmente con el público joven y con los seguidores más habituales del certamen. Aunque las casas de apuestas consideran complicado que pueda alcanzar a los dos grandes favoritos, sí aparece como una candidatura capaz de aspirar al podio si logra destacar en el televoto.

Søren Torpegaard Lund - 'Før Vi Går Hjem' en el Dansk Melodi Grand Prix 2026. (DR).
Søren Torpegaard Lund - 'Før Vi Går Hjem' en el Dansk Melodi Grand Prix 2026. (DR).

Francia

En cuarta posición aparece Francia con un 7% de posibilidades de triunfo. La delegación francesa confía este año en Regarde, interpretada por Monroe, una propuesta elegante y emocional que mantiene al país entre los aspirantes habituales de las últimas ediciones.

La candidata a Eurovisión Monroe de Francia cantando 'Regarde!'. (FRANCE TV).
La candidata a Eurovisión Monroe de Francia cantando 'Regarde!'. (FRANCE TV).

Israel

Muy cerca se encuentra Israel, cuya presencia en el festival continúa generando polémica después de que varios países decidieran retirarse del certamen como protesta. Pese a ello, la candidatura israelí sigue firme en las apuestas gracias a Michelle, interpretada por Noam Bettan. La propuesta destaca por su fuerza escénica y por el sólido rendimiento que Israel suele mantener en el televoto internacional.

El representante de Israel en Eurovisión 2026, Noam Bettan. (EBU).
El representante de Israel en Eurovisión 2026, Noam Bettan. (EBU).

Sin embargo, su posición varía en cuestión de horas y su rival más cercano ha conseguido desbancarlo en varias ocasiones. Australia conserva un 5% de probabilidades de victoria con Eclipse, defendida por Delta Goodrem. La candidatura australiana ha recibido elogios por su impecable realización visual y por la potencia vocal de su representante.

Temas Relacionados

EurovisionEurovision 2026Televisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Valencia

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Valencia

Clima en Sevilla: cuál será la temperatura máxima y mínima este 16 de mayo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Sevilla: cuál será la temperatura máxima y mínima este 16 de mayo

España: las predicciones del tiempo para Málaga este 16 de mayo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

España: las predicciones del tiempo para Málaga este 16 de mayo

Clima en Madrid: cuál será la temperatura máxima y mínima este 16 de mayo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Madrid: cuál será la temperatura máxima y mínima este 16 de mayo

Previsión meteorológica: las temperaturas que se esperan en Barcelona este 16 de mayo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Previsión meteorológica: las temperaturas que se esperan en Barcelona este 16 de mayo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El espionaje ruso que amenaza Europa: reclutamiento digital, exmiembros de Wagner, sabotaje físico y ciberataques masivos

El espionaje ruso que amenaza Europa: reclutamiento digital, exmiembros de Wagner, sabotaje físico y ciberataques masivos

Una patrulla para siete pueblos: la Guardia Civil de Albacete se queda sin agentes de Seguridad Ciudadana mientras los delitos crecen

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

Del paro a la vivienda y la inmigración: así han cambiado las preocupaciones de los españoles desde el 15M

Interior ha pagado 750.000 euros a familiares de guardias civiles muertos o heridos en su lucha contra los narcos, pero descarta mejorar esta indemnización

ECONOMÍA

Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los compradores pagan más por casas más pequeñas: elevan en 31.000 euros su presupuesto, pero rebajan sus expectativas sobre el tamaño

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

DEPORTES

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”

Los pitos, las pancartas y las protestas de la afición marcan la intrascendente victoria del Real Madrid ante el Oviedo