Los cinco países favoritos para ganar Eurovisión: de la propuesta de rock electrónico de Finlandia a la potencia vocal de Australia

Linda Lampenius y Pete Parkkonen, representantes de Finlandia, interpretan "Liekinheitin" durante el segundo ensayo general de la primera semifinal del Festival de Eurovisión 2026 en Viena, Austria, el 11 de mayo de 2026. (REUTERS/Lisa Leutner).

A solo unas horas de la gran final de Eurovision Song Contest las casas de apuestas ya empiezan a perfilar un grupo de candidaturas favoritas para conquistar el ansiado micrófono de cristal. Aunque las cuotas cambian prácticamente a diario tras cada ensayo y actuación, los últimos movimientos del mercado han consolidado a Finlandia como la gran referencia de esta edición, seguida muy de cerca por Grecia.

Los datos publicados por portales especializados como Eurovision World reflejan un panorama bastante definido tras las primeras semifinales y los jury shows celebrados en Viena. La candidatura finlandesa lidera actualmente los pronósticos con un 37% de posibilidades de victoria, mientras Grecia ha escalado posiciones hasta alcanzar un 14%, reduciendo notablemente la distancia con el primer puesto.

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Todo ello sucede en una edición especialmente convulsa para el festival europeo, marcada además por el boicot de varios países. España, Países Bajos, Islandia, Irlanda y Eslovenia han decidido no participar este año como protesta por la presencia de Israel en el certamen, generando una de las mayores controversias recientes en la historia del concurso.

Finlandia

En medio de ese contexto, Finlandia se ha convertido en el auténtico fenómeno de la temporada eurovisiva. El dúo formado por Linda Lampenius y Peter Parkkonen ha conseguido captar la atención tanto del público como de los analistas con Liekinheitin, una propuesta que mezcla rock, electrónica y una poderosa presencia instrumental gracias al protagonismo del violín eléctrico.

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La actuación finlandesa ha ganado todavía más fuerza tras los últimos ensayos en Viena, donde la puesta en escena cargada de fuego, dramatismo visual y efectos lumínicos se convirtió en una de las más comentadas entre periodistas acreditados y seguidores del festival. Además, la popularidad internacional de Linda Lampenius, conocida desde los años noventa por su trayectoria como violinista clásica y personalidad televisiva, ha contribuido a disparar la repercusión mediática de la candidatura.

Pete Parkkonen canta mientras él y Linda Lampenius interpretan “Liekinheitin”, representando a Finlandia durante la primera semifinal del Festival de Eurovisión 2026, en Viena, Austria, el 12 de mayo de 2026. (REUTERS/Lisa Leutner).

Grecia

Sin embargo, el ascenso más llamativo de las últimas jornadas corresponde a Grecia. La canción Ferto, interpretada por Akylas, ha conseguido consolidarse como la principal alternativa al liderato finlandés. Su propuesta combina bases electrónicas contemporáneas con sonidos tradicionales griegos y una estética visual claramente inspirada en el universo digital y las redes sociales.

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Los expertos destacan especialmente el impacto que tuvo la actuación griega durante el jury show de la primera semifinal. La reacción positiva del público y de los analistas provocó que las apuestas experimentaran un cambio importante en apenas unas horas. Muchos consideran ya que Grecia podría convertirse en la gran sorpresa de la final si mantiene ese crecimiento durante los próximos días.

Akylas, representante de Grecia, interpreta "Ferto" durante la primera semifinal del Festival de Eurovisión 2026, en Viena, Austria, el 12 de mayo de 2026. (REUTERS/Lisa Leutner).

Dinamarca

Más descolgada aparece Dinamarca, aunque sigue ocupando una sólida tercera posición con un 11% de probabilidades de triunfo. El país nórdico participa este año con Før vi går hjem, interpretada por Søren Torpegaard Lund. A diferencia de las candidaturas más explosivas de Finlandia o Grecia, Dinamarca apuesta por una propuesta mucho más íntima y emocional.

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El tema danés se mueve dentro del pop escandinavo contemporáneo, con una producción minimalista y una interpretación cercana que ha conectado especialmente con el público joven y con los seguidores más habituales del certamen. Aunque las casas de apuestas consideran complicado que pueda alcanzar a los dos grandes favoritos, sí aparece como una candidatura capaz de aspirar al podio si logra destacar en el televoto.

Søren Torpegaard Lund - 'Før Vi Går Hjem' en el Dansk Melodi Grand Prix 2026. (DR).

Francia

En cuarta posición aparece Francia con un 7% de posibilidades de triunfo. La delegación francesa confía este año en Regarde, interpretada por Monroe, una propuesta elegante y emocional que mantiene al país entre los aspirantes habituales de las últimas ediciones.

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La candidata a Eurovisión Monroe de Francia cantando 'Regarde!'. (FRANCE TV).

Israel

Muy cerca se encuentra Israel, cuya presencia en el festival continúa generando polémica después de que varios países decidieran retirarse del certamen como protesta. Pese a ello, la candidatura israelí sigue firme en las apuestas gracias a Michelle, interpretada por Noam Bettan. La propuesta destaca por su fuerza escénica y por el sólido rendimiento que Israel suele mantener en el televoto internacional.

El representante de Israel en Eurovisión 2026, Noam Bettan. (EBU).

Sin embargo, su posición varía en cuestión de horas y su rival más cercano ha conseguido desbancarlo en varias ocasiones. Australia conserva un 5% de probabilidades de victoria con Eclipse, defendida por Delta Goodrem. La candidatura australiana ha recibido elogios por su impecable realización visual y por la potencia vocal de su representante.

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