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Los nuevos nominados y la despedida de Sandra Barneda a Nagore marcan la noche de ‘Supervivientes’: “Me ha sabido muy mal”

La colaboradora televisiva ha sido la última expulsada del programa de supervivencia

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Los concursantes de 'Supervivientes 2026'. (MEDIASET ESPAÑA).
Los concursantes de 'Supervivientes 2026'. (MEDIASET ESPAÑA).

La última gala de Supervivientes dejó una noche cargada de tensión, giros inesperados y despedidas emocionales que alteraron por completo la convivencia en Honduras. Lo que parecía una velada rutinaria acabó convirtiéndose en una de las más agitadas de la edición, marcada primero por la expulsión sorpresa de Nagore Robles y, después, por unas nominaciones condicionadas por un insólito desenlace en el juego de líder.

Los concursantes no imaginaban que el programa adelantaría la expulsión semanal apenas unos días después de haber pasado por la última ronda de votos. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre los nominados: Nagore Robles, Alba Paul, Aratz Lakuntza y Borja Silva, que apenas tuvieron tiempo para asumir que uno de ellos abandonaría inmediatamente la aventura.

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Tras conocerse la salvación de Alba y Borja, el duelo definitivo quedó entre Nagore y Aratz. Finalmente, la audiencia decidió poner fin a la experiencia de la colaboradora televisiva, una de las concursantes que más expectación había generado desde su incorporación tardía al reality. Su salida provocó auténtico desconcierto entre los supervivientes, que consideraban a Nagore una de las favoritas para llegar a la final.

La reacción más emotiva fue la de Alba Paul, completamente hundida tras perder a una de sus mayores aliadas en los Cayos Cochinos. Entre lágrimas, escuchó cómo Nagore intentaba tranquilizarla antes de abandonar la playa: “No queda nada, aguantaste sin mí, puedes hacerlo, estamos todos afuera apoyándote. Apóyate en Aratz y en toda la gente”.

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Muy emocionada, Nagore se dirigió después al resto de compañeros con un discurso cargado de afecto: “A mis compañeros que os admiro a todos muchísimo. Para mí ha sido muy difícil este mes y medio aquí, no puedo ni imaginar todo lo que lleváis encima, sois unos campeones todos, cada uno a su forma. Intentar entenderos, discutir, pero no paséis de nivel, que es muy desagradable en casa. Sois maravillosos, una edición de la pera”. Además, dejó claro quién es su favorita para ganar esta edición: “Alba, eres mi ganadora, aguanta, eres maravillosa y lo haces todo. Eres el gran espíritu de ‘Supervivientes’. Saca la misma sonrisa que tu hija"

Los concursantes de 'Supervivientes 2026'. (MEDIASET ESPAÑA).
Los concursantes de 'Supervivientes 2026'. (MEDIASET ESPAÑA).

Las palabras de despedida también alcanzaron a las presentadoras. María Lamela destacó la intensidad y el carisma que Nagore había aportado al formato, mientras que Sandra Barneda no pudo ocultar la emoción al despedirse de quien fue su pareja años atrás. “Déjame que te diga algo. Quiero decírtelo. Personalmente, a pesar de que soy presentadora, me ha sabido mal, esta noche lo he pasado mal. Te doy las gracias y sinceramente espero que algún día pueda verte entrando el día uno en ‘Supervivientes’. Eres una gran superviviente. Gracias Nagore”.

Un juego de líder saboteado

Pero la gala todavía guardaba más sorpresas. Apenas recuperados del impacto por la marcha de Nagore, los concursantes tuvieron que enfrentarse al tradicional juego de líder, que esta vez terminó de forma inédita. La prueba acabó anulada en uno de los equipos después de que varios participantes incumplieran las normas al apoyarse sobre una estructura prohibida.

Fue entonces cuando María Lamela anunció que el liderazgo quedaba desierto en ese grupo, dejando sin inmunidad y sin nominación directa a sus integrantes. En el otro equipo, la única superviviente que consiguió hacerse con el collar de líder fue Maica Benedicto, convirtiéndose así en la gran protagonista de la noche.

Los concursantes de 'Supervivientes 2026'. (MEDIASET ESPAÑA).
Los concursantes de 'Supervivientes 2026'. (MEDIASET ESPAÑA).

Antes de comenzar las votaciones, el programa reveló además el voto extra de Nagore Robles, emitido tras su expulsión y sin conocimiento del resto de concursantes. La exsuperviviente señaló directamente a Alvar Seguí, con quien había mantenido varios enfrentamientos durante las últimas semanas.

Los nominados

En Playa Victoria, las tensiones volvieron a evidenciarse rápidamente. Claudia Chacón recibió la mayoría de votos del grupo y terminó nominada una vez más, algo que asumió con resignación. Después llegó el turno de Maica Benedicto, que utilizó su privilegio de líder para nominar directamente a Aratz Lakuntza, apenas minutos después de que este lograra salvarse de la expulsión frente a Nagore.

Mientras tanto, en Playa Derrota no hubo líder que desequilibrara las votaciones, por lo que las diferencias entre concursantes quedaron totalmente expuestas. Tras el reparto de puntos, Almudena Porras y Alvar Seguí acabaron empatados y se convirtieron en nominados.

Los concursantes de 'Supervivientes 2026'. (MEDIASET ESPAÑA).
Los concursantes de 'Supervivientes 2026'. (MEDIASET ESPAÑA).

De esta forma, la lista definitiva de concursantes en peligro quedó compuesta por Alvar Seguí, Aratz Lakuntza, Claudia Chacón y Almudena Porras. Uno de ellos abandonará próximamente Honduras, justo antes de que llegue otro de los momentos clave de la edición: la esperada unificación.

Tal y como anunció Sandra Barneda, las playas Victoria y Derrota desaparecerán esta semana después de más de 70 días de concurso: “El próximo jueves cerraremos Playa Victoria y Playa Derrota después de 71 días para que todos los supervivientes comiencen a convivir juntos en una única playa con todo lo que eso supone. Pero ya sabéis que no van a llegar todos”.

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