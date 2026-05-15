Un falso vidente estafa 65.000 euros a una mujer durante cinco años con la promesa de darle el número ganador de la lotería

Un falso vidente estafa 65.000 euros a una mujer durante cinco años. (Europa Press)

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre acusado de estafar durante más de cinco años a una mujer a la que habría convencido, haciéndose pasar por intermediario de un supuesto vidente de origen africano, de que podía conseguirle el número ganador de la lotería mediante rituales. La investigación apunta a que la víctima habría entregado hasta 65.000 euros, aunque por el momento los agentes han acreditado pagos por valor de casi 25.000 euros.

La detención se produjo el pasado martes tras una investigación iniciada a raíz de la denuncia presentada el 12 de enero por el hijo de la víctima, según ha informado este viernes la Policía Nacional de Castilla y León en un comunicado. El denunciante alertó de la situación de “manipulación psicológica y expolio económico” que, según explicó, sufría su madre desde hacía años.

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Además, en la denuncia reveló que la mujer mantenía contacto desde hacía tiempo con una persona que se presentaba como vidente y que le hablaba de un supuesto “proyecto muy importante” destinado a beneficiar económicamente a toda la familia. Para ello, realizaba pagos en efectivo a un intermediario que actuaba presuntamente en nombre del falso vidente, del que apenas conocía algunos datos y que podría ser de origen africano.

El hijo de la víctima le habría entregado unos 11.700 euros mediante transferencia bancaria. (Adobe Stock)

Dependencia psicológica y pagos continuos

El hijo de la víctima relató además que desde febrero de 2025 su madre comenzó a pedirle dinero alegando necesidades personales. En total, le habría entregado unos 11.700 euros, primero mediante transferencias bancarias y posteriormente en efectivo. Con el tiempo descubrió que ese dinero estaba siendo destinado al supuesto proyecto, basado en la promesa de obtener el número premiado de la lotería a través de rituales.

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Tras la investigación policial, consideran que la mujer fue sometida durante años a un proceso de manipulación emocional que generó una fuerte dependencia psicológica hacia el presunto estafador, así como miedo y sumisión ante sus continuas exigencias económicas. La víctima también mencionó a una “amiga” que le habría recomendado confiar en el supuesto vidente, lo que habría facilitado la captación inicial y reforzado la credibilidad de la estafa.

Según la Policía, el temor que sufría impedía a la mujer acudir personalmente a denunciar los hechos. Finalmente, acompañada de su hijo, aportó documentación bancaria correspondiente a los últimos cinco años. Entre las operaciones analizadas destacan disposiciones por valor de 10.505 euros realizadas entre el 16 y el 30 de septiembre de 2025, así como nuevas transferencias en octubre de ese mismo año por unos 13.500 euros.

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Agentes de la Policía Nacional en una imagen de archivo. (Policía Nacional)

Además, los agentes constataron que las cantidades exigidas fueron aumentando de manera progresiva con el paso del tiempo, hasta situar a la víctima en una situación de grave deterioro económico, pese a que en el domicilio familiar entraban mensualmente dos salarios.

Tras diversas gestiones policiales, los agentes lograron identificar al presunto autor y comprobaron que recibía parte de las transferencias realizadas por la víctima. El hombre fue detenido el pasado martes y posteriormente quedó en libertad, aunque deberá comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.

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La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar si existen otras posibles víctimas relacionadas con este mismo método y concretar el alcance económico total de la estafa.