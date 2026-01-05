Venezuela

El conjunto deportivo que usó Maduro esposado se agotó en horas y lo usa el Real Mallorca

La prenda, valuada en 260 dólares, se viralizó tras las imágenes de la detención. El paralelismo con el equipo español explotó en redes sociales por una coincidencia "tan insólita como incómoda"

El Mallorca usa el mismo conjunto que Maduro

La escena dio la vuelta al mundo en cuestión de horas: Nicolás Maduro, esposado, con gafas negras que le cubrían la vista y escoltado por fuerzas estadounidenses rumbo a Nueva York, vestía un conjunto deportivo gris de Nike. Mientras el impacto político y judicial de su detención acaparaba la atención internacional, un detalle inesperado comenzó a dominar la conversación en redes sociales: su outfit.

Lejos de tratarse de una prenda exclusiva o diseñada para la ocasión, el conjunto que llevaba el mandatario venezolano pertenece a la línea Tech Fleece de la marca estadounidense. Buzo y pantalón, vendidos por separado, confeccionados con materiales reciclados, corte holgado y una estética sobria en gris oscuro con detalles en negro. Un diseño urbano, funcional y pensado para el uso cotidiano que, tras la difusión de las imágenes, se convirtió en un objeto de deseo global.

Jugadores del Mallorca con el
Jugadores del Mallorca con el conjunto.

El efecto fue inmediato.

En cuestión de horas, el conjunto deportivo se agotó en la web oficial de Nike y en múltiples tiendas, impulsado no por una campaña publicitaria sino por una fotografía cargada de simbolismo político. El contraste entre la caída de un líder acusado de encabezar durante décadas una red de narcotráfico y la neutralidad casi anónima de su vestimenta alimentó la viralización. El precio tampoco pasó desapercibido: alrededor de 260 dólares en Estados Unidos y algo menos en Europa, dependiendo del mercado.

El modelo de la sudadera
El modelo de la sudadera que tenía Nicolás Maduro cuando fue capturado se hizo tendencia en redes sociales - crédito Nike

Pero la historia del conjunto deportivo no terminó ahí.

Mientras la imagen de Maduro recorría el mundo, en España otra escena, mucho más cotidiana, empezó a llamar la atención. Los jugadores del Real Mallorca llegaron al estadio de Son Moix luciendo exactamente el mismo conjunto. Mismo color, mismo diseño, mismas líneas negras en forma de V y la clásica cremallera oscura. La única diferencia: el escudo del club bordado en el pecho.

Nicolás maduro siendo trasladado por
Nicolás maduro siendo trasladado por EEUU.

El paralelismo no tardó en explotar en redes sociales. Videos y fotos de la llegada del plantel bermellón se volvieron virales por una coincidencia tan insólita como incómoda. El conjunto deportivo forma parte de la indumentaria oficial de paseo del primer equipo, ya que Nike viste al club con prendas de su catálogo general, personalizadas únicamente con el escudo, los nombres y la publicidad correspondiente.

La casualidad quedó sellada el mismo fin de semana en que se difundieron las imágenes del traslado de Maduro. Mientras el venezolano era presentado como un detenido de alto perfil en un buque estadounidense, el Mallorca abría el año futbolístico con una derrota ante el Girona, ajeno —al menos en lo deportivo— al revuelo que su vestimenta estaba generando fuera de la cancha.

