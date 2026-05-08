Cada vez hay más madres solteras en España: hace 20 años los nacimientos sin padre eran de mujeres de 19 años y ahora tienen entre 38 y 45

Del embarazo adolescente a la decisión planificada: así ha cambiado la maternidad en solitario en España. (Montaje Infobae)

En 2024, 7.014 bebés nacieron en España sin datos del padre en el registro civil, el triple que en 2007. Detrás de ese número hay un cambio demográfico que los microdatos del Instituto Nacional de Estadística (INE) permiten trazar con nitidez: la maternidad en solitario ha dejado de ser un fenómeno protagonizado por madres adolescentes con embarazos no planificados para convertirse, cada vez más, en una decisión adulta, planificada y, con frecuencia, asistida médicamente.

El giro lo ilustra un solo dato del análisis publicado en mayo de 2026 por Funcas, el centro de estudios de las cajas de ahorros: en 2007, la tasa más alta de nacimientos sin datos del padre se registraba a los 19 años. En 2024, ese pico se ha desplazado hasta los 38 años. No es un ajuste estadístico menor. Es la señal de que algo ha cambiado en la forma en que una parte de las mujeres españolas concibe la maternidad y su relación con la pareja.

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En 2024, el 3,3% de los nacidos vivos de madres nacidas en España se registró sin datos del padre. (Gráfico de Funcas)

La nota de coyuntura social de Funcas, elaborada con los microdatos del Movimiento Natural de la Población, muestra que el porcentaje de nacidos sin datos del padre sobre el total creció de forma casi ininterrumpida desde el 1,2% de 2007 hasta el 3,3% de 2024. La proporción sigue siendo reducida, pero su trayectoria es consistente. Y el análisis por edad revela dónde se concentra el cambio más llamativo: entre las madres de 45 años o más, la tasa de fecundidad sin datos del padre se ha triplicado en ese periodo, al pasar del 4,6% al 14,9%. A los 44 años, se ha duplicado, del 3,6% al 7,6%. A los 40 años, mientras la fecundidad con datos del padre creció alrededor de dos tercios, la fecundidad sin datos del padre casi se quintuplicó, al pasar de 0,32 a 1,45 nacidos por mil mujeres.

La reproducción asistida actúa como el soporte técnico de este cambio. Según los últimos datos de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), esta opción ya representa el 8,8% de todos los tratamientos de reproducción asistida que se realizan en España. En el Instituto Bernabeu, una de las principales clínicas del sector, el número de mujeres que accedieron a tratamientos de fertilidad para ser madres solas creció un 36% entre 2019 y 2023, mientras que las solicitudes de información sobre esta vía aumentaron un 62% en ese mismo periodo, según datos propios de la clínica publicados en abril de 2024.

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Y esto ¿por qué ocurre?

Funcas apunta a varias trayectorias vitales que confluyen en este fenómeno. La más frecuente entre las madres de mayor edad incluye a mujeres que postergaron la maternidad por razones laborales o formativas, que no encontraron una pareja considerada adecuada para un proyecto reproductivo, o que vivieron relaciones con expectativas de estabilidad que no prosperaron. Ante el estrechamiento del margen biológico, una parte de ellas optó por no condicionar su decisión a una nueva relación. El informe también identifica una variante más reciente: mujeres más jóvenes que, anticipando ese mismo recorrido, deciden adelantar la maternidad en solitario para reducir las incertidumbres biológicas asociadas al paso del tiempo.

La maternidad en solitario en España muestra un cambio demográfico, pasando de embarazos adolescentes no planificados a decisiones adultas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos del INE recogidos por la SEF, desde 2012 hasta 2022 la cifra de madres solteras por elección en España se incrementó un 32,8%. Para Xavier Roigé, profesor del departamento de Antropología Social de la Universidad de Barcelona (UB), lo “nuevo históricamente” no es la monoparentalidad en sí —presente en todas las épocas por viudedad, abandono o separación—, sino la monoparentalidad elegida desde el inicio. Su expansión responde principalmente a “la disociación del vínculo entre conjugabilidad y maternidad”, declaró Roigé al Diari ARA. Hoy es posible y viable ser madre sin necesidad de una pareja, “bien sea por técnicas de reproducción asistida, bien a través de una adopción”, añadió el antropólogo.

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El indicador tiene también su otro extremo. Entre las madres de 15 años, el porcentaje de nacimientos sin datos del padre pasó del 16,8% en 2007 al 33,1% en 2024, prácticamente el doble. Funcas interpreta este dato como un indicio de que la maternidad a edades muy tempranas —que se ha reducido mucho en términos absolutos— ocurre cada vez más en el contexto de embarazos no planificados en los que el padre no asume su paternidad. Es el perfil opuesto al de la mujer de casi 40 que planifica su maternidad con asistencia médica: no la elección deliberada, sino la ausencia no buscada.

Vulnerabilidad en los hogares monoparentales

El contexto material en el que se desarrolla esta tendencia merece, no obstante, una lectura cautelosa. En España, el 16,9% de los hogares monoparentales se encontraba en situación de carencia material severa en 2025, más del doble del porcentaje correspondiente al conjunto de la población (7,6%), según datos recogidos por Funcas. La intensidad de esa vulnerabilidad sitúa a España entre los países de la Unión Europea con peores registros en este indicador, por encima de la mayoría de sus socios comunitarios.

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Aunque cabe suponer que los hogares monoparentales por elección cuentan, en promedio, con una posición económica más favorable que el conjunto, esas cifras recuerdan el elevado nivel de exigencia material que afronta cualquier hogar en el que la crianza recae sobre un único adulto. La persistencia de los factores que explican el crecimiento del fenómeno —trayectorias formativas más largas, retraso de la convivencia en pareja, dificultad para encontrar una pareja adecuada para un proyecto reproductivo— apunta, según Funcas, a que la maternidad tardía en solitario podría seguir creciendo al menos a medio plazo, tanto entre mujeres de edad avanzada como, de forma más limitada, entre mujeres más jóvenes que anticipan dificultades futuras.